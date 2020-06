Tidligere polititopp etter Jensen-dommen: – Har lurt meg og mange kolleger i over 20 år

«Trist», «forferdelig» og «urimelig». Slik reagerer Eirik Jensens tidligere kolleger på dommen på 21 års fengsel.

21 år for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet. Det ble dommen i Borgarting lagmannsrett mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen (62). Hasjbaronen Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel, en reduksjon på to år fra tingretten.

– På en side er det synd for Eirik Jensen at han i en alder av 62 år skal påbegynne en fengselstraff på 21 år. Det er trist. På den andre siden så har jeg tiltro til rettsvesenet, deres bevisvurderinger og at dommen som nå er avsagt er riktig. Jensen har lurt meg og mange kolleger i over 20 år, sier Torstein Holand til VG.

Han er tidligere leder for Spesielle Operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, og jobbet med Eirik Jensen i over 20 år. Han har også vitnet i straffesaken i domstolen.

Torstein Holand var leder for Oslo-politiets Spesielle Operasjoner (SO) fra 2012-2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er et forferdelig resultat. Jeg hadde håpet at de nye dommerne skulle komme frem til en viss tvil. Men han er dømt fullt ut og Cappelen får redusert. Det er ikke rettferdig. Eirik Jensen får like streng straff som Anders Behring Breivik og det rimer ikke. Man må stille seg spørsmål rundt Cappelens troverdighet, men han blir trodd av retten, sier Øyvind Nordgaren til VG.

Anders Behring Breivik ble dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene 22. juli.

FØR DOMMEN: Eirik Jensen og Ragna Lise Vikre utenfor tinghuset i Oslo før domsavsigelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

– Vanskelig for å tro på

Nordgaren var Jensens nærmeste leder i politiet i ti år. De jobbet sammen i seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

– Det er ikke noe tvil om at Jensen hadde for tett kontakt med en kriminell og det er seg selv er sterkt kritikkverdig. Men fra det å tro at han er skyldig å innføring av denne hasjen, det har jeg vanskelig for å tro på.

Nordgaren tror likevel ikke at dommen vil få store konsekvenser for tilliten til norsk politi.

Tidligere leder for daværende Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, Einar Aas, har også vitnet i straffesaken mot Eirik Jensen. Aas var i noen år sjefen til Jensen.

– Det er tilfredsstillende å konstatere at alle varslene var berettiget, men jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før dommen er rettskraftig, sier Aas til VG.

Etterlyser ekstern gransking

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad ber om en ekstern gransking av saken.

– Det må bli en ekstern gjennomgang. Det handler om tillit. Det innebærer ikke at vi sier at det har skjedd noe alvorlig i politiet, men for politiet er det viktig med tillit.

– Det er altfor mange uløste spørsmål utenom de juridiske spørsmålene. Hvordan kunne det skje, selv om det ble oppdaget. Hvordan klarte man i det hele tatt å komme i en slik situasjon? Det er en av de største sakene innenfor politiet etter andre verdenskrig. Dette burde være mandatet til en ekstern gjennomgang, fortsetter han.

Han sier at han skjønner at dette er en enorm belastning for Jensen.

– Det er en trist dag. Det må være en enorm belastning for Eirik Jensen. Jeg tenker at det er viktig med en god ivaretagelse av han.

OPPTATT AV TILLIT: Sigve Bolstad tar til orde for en ekstern gransking i kjølvannet av Jensen-dommen. Foto: Trond Solberg, VG

Lene Vågslid (Ap) som er leder i Stortingets justiskomité sier seg enig i at det trengs en ekstern gransking av Oslo politidistrikt etter dommen.

– Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig. Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, og slik skal det fortsette å være, sier Vågslid til NTB.

– Jeg er glad for at Oslo politidistrikt på eget initiativ har tatt grep for å skjerpe sine egne rutiner, sine etterforskningsmetoder og interne kultur. Men alle vil uansett være tjent med en ekstern gjennomgang av denne saken, som ikke bare angår Oslo politidistrikt, men i bunn og grunn om tilliten til politiet og deres samfunnsoppdrag, sier Lene Vågslid.

– Riktig med lovens strengeste straff

For tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde er dommen riktig.

– Dette er en vond dag for oss som har jobber med Eirik Jensen og kjenner ham som en dyktig politimann. Når det er sagt, han er kjent skyldig i grov narkotikaforbrytelse og grov korrupsjon og da er det riktig med lovens strengeste straff, sier hun til VG.

– EN VOND DAG: Hanne Kristin Rohde mener straffutmålingen er helt riktig. Foto: Jan Petter Lynau, VG

