TOM HALL: I denne lagerhallen ligger det vanligvis ferdige aluminiumsprodukter som skal eksporteres til Europa. Torsdag i forrige uke var hallen nesten helt tom, konstaterer klubbleder Lars Kjetil Skeie. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Krisen i bilindustrien rammer hjørnesteinsbedrifter: – Kan ikke se lenger enn en uke eller to frem i tid

HØYANGER (VG) Coronakrisen har ført til et dramatisk fall i det globale nybilsalget. For aluminiumsverkene i flere småkommuner på Vestlandet har det fått store konsekvenser.

Nå nettopp

– Siden mars har vi hatt et fall i produksjonen på rundt 30 prosent, sier fabrikksjef Arne-Martin Kjærland ved Hydro Aluminium i Høyanger til VG.

Rundt en tredel av metallet som produseres ved aluminiumsverket i Sogn ender opp i europeisk bilproduksjon. En like stor andel brukes i bygge- og anleggsindustrien. Pandemien har redusert etterspørselen dramatisk i begge bransjene, forteller Kjærland.

Aluminiumsverket i Høyanger ble etablert i 1917. Tilbake på 90-tallet var det over 600 ansatte, i dag teller arbeidsstokken vel 150. Fra kontoret sitt i Hydros over hundre år gamle administrasjonsbygg, eller «Gulehuset» som det heter på folkemunne, ser Kjærland store utfordringer for prosessindustrien.

– Situasjonen er krevende. Nå kan vi ikke se lenger enn en uke eller to frem i tid. Det er et uhyre kort tidsvindu. Hvordan høsten blir vet vi ingenting om nå, og analysene våre er basert på det vi tror.

FERDIG VARE: Her heises en ferdigstøpt aluminiumsblokk på plass i støperiet til Hydro i Høyanger. Verket er det minste av de fem aluminiumsverkene til Hydro. Foto: Hallgeir Vagenes

I Høyanger blir aluminium blandet med andre metaller, som jern, kobber, silisium og magnesium, tilpasset produktene metallet skal benyttes til.

– Tysk bilindustri er nesten helt død. Markedet er ikke der lenger. Det samme gjelder bygge- og anleggsbransjen i land som Hellas, Italia og Spania. Der skjer det lite og ingenting på byggeplassene, og det får vi merke, sier klubbleder Lars Kjetil Skeie.

Ifølge European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), organisasjonen til de europeiske bilprodusentene, har coronastengte bilfabrikker i Europa ført til et produksjonstap på over 2,4 millioner kjøretøyer. Bare i april sank nybilsalget i EU med 76,3 prosent. I Tyskland var fallet på 61,1 prosent.

Etter fallet i etterspørselen har verket måttet legge om produksjonen.

– Nå har vi gått over til å produsere ren aluminium, som i hovedsak blir eksportert til støperier i Europa. Dette er et produkt vi får langt dårligere betalt for, men for oss handler det om å holde kontantstrømmen i gang, og unngå oppbygging av lagre, sier Kjærland.

SPENTE PÅ UTVIKLINGEN: Mekaniker Jaran Vadheim og avdelingsverneombud Beate Ueland Alrek håper etterspørselen etter aluminium snart vil ta seg opp igjen. Foto: Hallgeir Vagenes

I tillegg til Høyanger har Norsk Hydro aluminiumsanlegg i Årdal, Sunndal, Karmøy og Husnes. Totalt er over 2000 personer ansatt ved anleggene, opplyser informasjonssjef Erik Brynhildsbakken i Norsk Hydro til VG.

Han sier at Hydro til nå har unngått permitteringer ved aluminiumsverkene under coronakrisen, til tross for at selskapet har opplevd et dramatisk fall i etterspørselen.

– Ved å vri produksjonen over fra spesial- til standardprodukter, utnytte fleksibiliteten i verdikjeden vår og mulighetene som likevel har presentert seg i dette krevende markedet, har vi klart å opprettholde tilnærmet normal produksjon og holdt hjulene i gang for våre ansatte og i våre lokalsamfunn.

I industrihallene i Høyanger er den usikre situasjonen det store samtaleemnet blant de ansatte, forteller Beate Ueland Alrek og Jaran Vadheim.

– Vi har vært heldige som ikke har blitt rammet av permitteringer. Men vi merker at produksjonen er lav, og at det må planlegges uke for uke. Mannen min jobber også her, men foreløpig har vi ikke hatt den tanken at vi er utrygge, sier Ueland Alrek, som er tillitsvalgt og avdelingsverneombud i støperiet.

Jaran Vadheim er mekaniker på formverkstedet. Han sier at de ansatte er forberedt på at situasjonen kan bli krevende en god stund fremover.

– Det er en trasig situasjon å være i, både jobbmessig og privat. Det går ut over alt. Mitt inntrykk er at de fleste regner med at det vil gå seg til, sier Vadheim.

FABRIKKSJEF: Arne-Martin Kjærland er sjef ved Hydros aluminiumsverk i Høyanger. Foto: Hallgeir Vagenes

For Hydro i Høyanger utgjør strømutgiftene en tredel av de totale driftskostnadene. I den store elektrolysehallen forbrukes rundt en prosent av det samlede norske strømproduksjonen.

Kjærland mener politikerne med enkle grep kunne ha bedret situasjonen for prosessindustrien.

– Det er på strømsiden politikerne har mulighet til å påvirke. Konkurrentene våre har fått store reduksjoner i nettleietariffene, i Tyskland er den på 90 prosent. Vi ber ikke om å få en konkurransefordel, men om å få konkurrere på like vilkår, sier fabrikksjefen.

KRAFTKREVENDE: I denne elektrolysehallen forbrukes cirka en prosent av det samlede norske strømforbruket. Hver enkelt av de 80 cellene bruker like mye strøm på en dag som en vanlig norsk forbruker i løpet av ett år, sier klubbleder Lars Kjetil Skeie. Foto: Hallgeir Vagenes

Han mener bedre rammebetingelser er nødvendig for at prosessindustrien skal overleve på sikt.

– Det alle spør seg om nå er om noen må stenge ned. Dersom vi må stenge, er det ikke sikkert at vi vil starte opp igjen. Å starte opp igjen et metallverk er forbundet med enorme kostnader. Her ville det kostet flere hundre millioner kroner. Det er en situasjon vi ikke har lyst å komme i.

KREVENDE TIDER: – Vi har opplevd konjunkturkriser tidligere, men coronakrisen ligner ikke noe av det vi har sett før, sier klubbleder Lars Kjetil Skeie. Foto: Hallgeir Vagenes

Kjærland mener produksjonen av aluminium er viktig for det grønne skiftet.

– I Kina, Midtøsten og Øst-Europa får metallindustrien strømmen fra forurensende kullkraftverk. Her får vi energien vår fra ren og fornybar vannkraft. Slutter vi å produsere i Norge, vil andre med et betydelig dårligere miljøavtrykk overta, sier han.

Klubbleder Lars Kjetil Skeie mener situasjonen for aluminiumsverkene ville sett helt annerledes ut uten den svake kronen, som gjør norske produkter billigere i utlandet.

– Vi har fått god hjelp av en svak krone, men nettleien kakker oss i hodet. Det er veldig viktig at vi får på plass gode og permanente ordninger for redusert nettleie.

Informasjonssjef Erik Brynhildsbakken sier at bilsegmentet er et svært viktig område både for Hydro generelt og for metalldivisjonen i Norge.

– Dette segmentet har blitt svært hardt rammet av krisen. Først stanset nesten hele verdens bilproduksjon opp, og nå når fabrikkene har begynt å åpne igjen ser vi at produksjonen foreløpig holdes på et svært lavt nivå. Det er svært vanskelig å forutsi den fremtidige utviklingen, men flere analytikere frykter at det kan ta flere år før bilindustrien er tilbake på nivå med situasjonen før corona.

Han sier det i så fall vil være en alvorlig situasjon også for Hydros norske verk.

– Vi jobber hver eneste dag i de globale markedene for å finne alternative kunder og produktsegmenter som kan kompensere for bortfallet, sier han.

HJØRNESTEINEN: I over hundre år har det vært drevet smelteverksindustri i Høyanger. Foto: Hallgeir Vagenes

Publisert: 13.06.20 kl. 12:17

Mer om Aluminium Høyanger Hydro Coronaviruset Bilindustri

