Tusenvis demonstrerte utenfor Stortinget

Et enormt folkehav møtte opp for å demonstrere mot rasisme i Oslo fredag ettermiddag. Foran Stortinget ble George Floyd hedret med stillhet.

Tusenvis av demonstranter var fredag ettermiddag samlet foran Stortinget. I det enorme folkehavet var det paroler og plakater, og budskapet var «We can't breathe» – vi får ikke puste.

Etter rundt tre timer med demonstrasjoner har de fleste av de oppmøtte trukket seg bort fra Stortinget.

De demonstrerte mot rasisme etter dødsfallet til George Floyd, som døde under en pågripelse i Minneapolis. Demonstrantene samlet seg flere steder i Oslo, utenfor den amerikanske ambassaden på Huseby vest i Oslo, og senere foran Stortinget.

I utgangspunktet var det planlagt en stor demonstrasjon, men dette ble endret siden smittevernreglene gjør at bare 50 personer skal samles av gangen. Fredag ettermiddag har et folkehav av mennesker bevegd seg fra ambassaden til Oslo sentrum.

– Nå er alle fra ambassaden på vei ned mot byen, og det begynner å fylles opp på Eidsvoll plass. Det er noen tusen mennesker, men jeg har ikke et nøyaktig antall, sier operasjonsleder André Kråkenes til VG rundt klokken 16.50.

Rett etter klokken 17 ble Floyd hedret med åtte minutter og 46 sekunders stillhet utenfor Stortinget, det er like lenge som han ble holdt nede av politiet under pågripelsen i Minneapolis. Floyds siste ord ble lest opp og tusenvis valgte å knele under seansen.

























Foto: ODIN JÆGER

«Ingen rasisme i våre gater»

Demonstrantene gikk tett i tett nedover Oslos gater mot Stortinget, og setningen «Ingen rasisme i våre gater» runget utover.

– Vi er veldig opprørte over det som skjer i USA. Vi har vært vitne til et drap på åpen gate. Derfor har vi møtt opp her i dag, sier Bernhard Marti (49) til VG utenfor Stortinget.

Amerikaneren Dawn Gerhart (32) og kona Hege Vik Hansen håper dette vil skape en endring.

– Jeg vil vise min solidaritet. Det er så tragisk det som har skjedd, og det har pågått i så altfor mange år.

Gerhart har bodd i Norge i to år og kommer fra Chicago.

– Vi har hatt demonstrasjoner om dette i USA tidligere, men det er første gang jeg opplever det i Norge.

Vik Hansen beskriver demonstrasjonen som fin, rørende og veldig nødvendig.

– Vi har rasisme i Norge også, og det skal godt gjøres å overse en så stor markering. Jeg håper dette skaper endring.

– Gikk rolig for seg

Politiet holder lav profil på Stortinget, men er tilstede med både sivile og uniformerte tjenestemenn som følger nøye med på folkemengden. Det står også brannbiler og ambulanser i beredskap i sidegatene.

Selv om en del mennesker har begynt å forlate området, er det fortsatt såpass mange samlet at Ruter har stanset trikker og busser som normalt kjører i Stortinggata.

– Trikkene i området går nå via Aker Brygge, mens de fleste busslinjene kjører gjennom tunnelene i sentrum, sier Ruter til VG.

Demonstrasjonen skal i følge politiet ha gått smertefritt ved den amerikanske ambassaden.

– Ved ambassaden gikk det rolig for seg. Det ble meldt om at noen hadde avfyrt en røykgranat i mengden, men ingen ble skadet.

Sørkedalsveien er nå åpen igjen for normal trafikk, men folkemengdene på vei ned mot Stortinget skapte lenge trafikale problemer.

DEMONSTRERER: Amerikaneren Dawn Gerhart (32) (t.h) og kona Hege Vik Hansen (36). Foto: Camilla Svennæs Bergland

I går frarådet helseminister Bent Høie demonstrasjoner med mange mennesker på grunn av corona-situasjonen. Da sa også arrangøren at fagdirektøren i Helsedirektoratet hadde frarådet gjennomføring av arrangementet.

Politiet har imidlertid sagt at de ikke kommer til å gripe inn på grunnlag av at folk samler seg i større grupper og bryter smittevernreglene.

REAGERER: Bernhard Marti (49) til høyre og kompisen Espen Jakobsen (48). Foto: Camilla Bergland

Det har den siste uken vært et flust av store demonstrasjoner i USA etter dødsfallet. Floyd døde etter en politiarrestasjon, og politimennenes som tok del i arrestasjonen er nå siktet for medvirkning og forsettlig drap.

Flere amerikanske delstater har innført portforbud etter at demonstrasjonene har kommet ut av kontroll. President Donald Trump har flere ganger gått hardt ut på demonstrantene.









YOUNGSTORGET: Demonstranter står i ring med avstand på Youngstorget i Oslo sentrum.

– Nei, vi har vært ganske tydelige i forkant på at vi er ikke noe smittevernpoliti. Så det skal mye til for at politiet griper inn med tanke på smittevern. Vi skal opprettholde ro og orden, og sørge for at folk skal få lov til å fremlegge sitt budskap, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG tidligere fredag.

Helsedirektoratet opplyste til VG at hverken Helsedirektoratet eller Helsedepartementet kan gi dispensasjon eller avslag på søknader om dispensasjon.

Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerte på demonstrasjonsstopp og henviste til grunnloven.

