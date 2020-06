Tusenvis av demonstranter lager trafikale problemer på vei mot Oslo sentrum

Tusenvis av mennesker har møtt opp for å demonstrere mot rasisme i Oslo fredag ettermiddag. Ved 16.30-tiden melder politiet om at folkemengdene beveger seg fra den amerikanske ambassaden ned mot Oslo sentrum.

Flere har på seg ansiktsmasker, og noen har plakater med «I can’t breathe».

De demonstrerer mot rasisme etter dødsfallet til George Floyd, som døde under en pågripelse i Minneapolis. Demonstrantene har samlet seg flere steder i Oslo, utenfor den amerikanske ambassaden på Huseby vest i Oslo, og foran Stortinget.

I utgangspunktet var det planlagt en stor demonstrasjon, men dette ble endret siden smittevernreglene gjør at bare 50 personer skal samles av gangen. Fredag ettermiddag anslår imidlertid politiet at godt over tusen personer har tatt til gatene i hovedstaden.

– Det er meldt om over 1000 mennesker ved ambassaden nå, men det strømmer folk til sier operasjonsleder André Kråkenes ved Oslopolitiet til VG rett etter klokken 16.

Demonstrantene som var utenfor den amerikanske ambassaden har nå begynt å bevege seg mot sentrum. Vegtrafikksentralen varsler om trafikale problemer på Smestad mens folkemengden går nedover.

I sentrum har også svært mange demonstranter samlet seg utenfor Stortinget og i nærheten.

– Vi er veldig opprørte over det som skjer i USA. Vi har vært vitne til et drap på åpen gate. Derfor har vi møtt opp her i dag, sier Bernhard Marti (49) til VG utenfor Stortinget.

– Gikk rolig for seg

Politiet melder om en demonstrasjon som så langt har gått smertefritt.

– Ved ambassaden gikk det rolig for seg. Det ble meldt om at noen hadde avfyrt en røykgranat i mengden, men ingen ble skadet.

Det meldes om at Sørkedalsveien igjen er åpen for vanlig trafikk, men de store folkemengdene som beveger seg mot sentrum skaper trafikale problemer.

– Det er fortsatt mange mennesker som går nedover Sørkedalsveien, mot Majorstua, skriver politiet klokken 16.38.

















Foto: ODIN JÆGER

I går frarådet helseminister Bent Høie demonstrasjoner med mange mennesker på grunn av corona-situasjonen. Da sa også arrangøren at fagdirektøren i Helsedirektoratet hadde frarådet gjennomføring av arrangementet.

Politiet har imidlertid sagt at de ikke kommer til å gripe inn på grunnlag av at folk samler seg i større grupper og bryter smittevernreglene.

REAGERER: Bernhard Marti (49) til høyre og kompisen Espen Jakobsen (48). Foto: Camilla Bergland

Det har den siste uken vært et flust av store demonstrasjoner i USA etter dødsfallet. Floyd døde etter en politiarrestasjon, og politimennenes som tok del i arrestasjonen er nå siktet for medvirkning og forsettlig drap.

Flere amerikanske delstater har innført portforbud etter at demonstrasjonene har kommet ut av kontroll. President Donald Trump har flere ganger gått hardt ut på demonstrantene.









YOUNGSTORGET: Demonstranter står i ring med avstand på Youngstorget i Oslo sentrum.

– Nei, vi har vært ganske tydelige i forkant på at vi er ikke noe smittevernpoliti. Så det skal mye til for at politiet griper inn med tanke på smittevern. Vi skal opprettholde ro og orden, og sørge for at folk skal få lov til å fremlegge sitt budskap, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG tidligere fredag.

Helsedirektoratet opplyste til VG at hverken Helsedirektoratet eller Helsedepartementet kan gi dispensasjon eller avslag på søknader om dispensasjon.

Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerte på demonstrasjonsstopp og henviste til grunnloven.

