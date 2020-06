FORTSETTER: Det fine sommerværet skal fortsette ut uken - og kanskje også videre i neste uke, selv om prognosene er noe mer usikre. Bildet er tatt ved Sørenga sjøbad i forrige uke. Foto: Mattis Sandblad

Varmen skal fortsette - snart er det full sommer i hele landet

Det fantastiske sommerværet fortsetter ut uken - minst. Men det er ingen tegn til en ny 2018-sommer, ifølge meteorologen. Til helgen blir det knalltemperaturer også i nord.

For mindre enn 10 minutter siden

Temperaturer opp mot 30 grader og stappfulle strender har preget store deler av landet de siste dagene – og det ser ikke ut til at det skal gi seg med det første:

– I hvert fall ikke for Sør-Norge, forteller vakthavende meteorolog Pernille Borander i Meteorologisk institutt.

I dag kan temperaturen nå 30 grader flere steder- spesielt i gamle Østfold fylke og i ytre strøk av Vestfold og Telemark.

Drammen nådde 30 grader mandag – som eneste sted i landet av Meteorologisk institutts målestasjoner så langt. Lysebotn i Rogaland var dessuten bare en halv grad fra tropenatt natt til lørdag: Snittemperaturen var da 19,5 dager.

– Fordi det fortsatt er ganske kjølig i havet, er det nok litt tidlig enda, men vi har altså vært nærme tropenatt flere steder, sier Borander.

FINT I FINVÆR: VG-leser Trude Fylling Kvamme delte bildet fra sin visitt til Galta i Volda i helgens sommervær. Tilbringer du ferien i Norge denne uken er du heldig. Foto: Privat

Helgen byr på knallvær i hele landet

På onsdag kan også varmen komme tilbake i Nord-Norge, før det blir litt kjøligere igjen torsdag og fredag.

– Men så får også nord en fantastisk helg med temperaturer som nærmer seg 25–30 grader – i hvert fall for Nordland og Troms. Finnmark kan også nå disse temperaturene. Så det blir sommer i hele landet etter hvert, sier hun.

Et lavtrykk er på vei og vil nærme seg søndag kveld og mandag, men skal passere fort. Det kan gjøre godt for skogbrannfaren som er i Sør-Norge – men prognosene fra mandag er av usikre, sier meteorologen.

HELT OK: VG-leser Daniel Waage Nilsen nyter solnedgangen fra hengekøya i Setesdal. Foto: Privat

Fare for styrtregn og tordenbyger i sør

Onsdag er det gult farevarsel for styrtregn en rekke steder – fra Trøndelag i nord, i Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad, Agder, Telemark, Buskerud og Oppland.

– Det er spesielt for Sør-Norges del. Med all varmen er det fare for ettermiddagsbyger, og i morgen kan de ble så kraftige at vi har sendt ut farevarsel for styrtregn.

Slike byger er vanskelige å plassere, og de får gjerne større konsekvenser om de havner i tettbygde strøk enn for eksempel på et jorde eller i skogen.

– Men de kan bli så kraftige at det er fare for overvann, lokale oversvømmelser og at det kan bli ordentlig tordenvær og hagl i forbindelse med dem, forklarer meteorologen.

... og hva med resten av sommeren?

I Storm Geo gjøres prognoser for været lenger fram i tid – men jo lengre frem i tid, desto mer usikre er prognosene, forklarer vakthavende meteorolog Lillian Bergheim.

– I juli ser det ut til at vi er tilbake til en mer klassisk norsk sommer, der det veksler mellom stabilt, fint vær og vått. I august er prognosene at det kan bli ganske bra igjen i Sør-Norge, fordi lavtrykken går mot Nord-Norge, sier hun.

På spørsmål om vi nå ser en forsmak på en sommer lik den ekstraordinære og varme tørkesommeren vi hadde i Norge i 2018, svarer Bergheim:

– Det ser dessverre ikke sånn ut. Men disse prognosene er ingen dag til dag varsler – de sier mer om en generell trend man kan komme til å se.

Publisert: 16.06.20 kl. 13:54

