PÅ BANEN: Byråd Arild Hermstad (MDG) for miljø og samferdsel og Ap-representant i Oslo bystyre, Andreas Halse viste tendenser til smil og glede for avtalen mellom Oslo, Viken, Vegvesenet og Jernbandedirektoratet om finansiering av Fornebubanen onsdag. Skøyen stasjon, der politikerne står på perrongen, blir en viktig stasjon også på Fornebubanen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Nærmere oppstart for Fornebubanen – venter på regjeringen

Styringsgruppen for Oslopakke 3 samlet seg onsdag om et nytt handlingsprogram som delvis sikrer finansiering av Fornebubanen. For fortsatt venter Oslo- og Viken-flertallet på regjeringen.

Nå nettopp

– Nå mangler det bare at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriver under på sin del av avtalen, som innebærer at regjeringen følger opp sitt tidligere løfte om å finansiere 50 prosent av banen, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til VG.

Han uttrykte forsiktig parlamentarisk jubel over at handlingsprogrammet er i boks da han møtte til fotografering på Skøyen stasjon sammen med Aps Oslopolitiker Andreas Halse onsdag ettermiddag.

TRASÉEN: Fornebubanen skal etter planen sørge for transport av ansatte og beboere i den svært folketette aksen mellom Majorstua/Skøyen i Oslo og Fornebu/Snarøya i Bærum. Banen skal også kobles på det øvrige T-banenettet i Oslo. Foto: Oslo kommune

– Vi er nødt til å ta opp mer lån for å sikre finansieringen av Fornebubanen, men både Oslo, Viken, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet er samlet om at det største baneprosjektet siden krigen nå må komme i gang, sier Hermstad til VG.

Han sier prosjektet er gryteklart, og har en økonomisk ramme på mellom 16 og 17 milliarder kroner. Handlingsprogrammet inneholder også satsing på sykkelveier i tillegg til banetiltakene.

– Dette vil gjøre Oslo til en enda bedre sykkelby, muliggjøre fem minutters avganger på alle Oslos T-banelinjer, og ikke minst at vi kan sette i gang med Fornebubanen, sier Hermstad.

Han oppfordrer Hareide til bli med på det første spadetaket for ny T-bane til Fornebu senere i år.

les også Ap-Raymond om Ap-ja til E18: Bare trist

Andreas Halse (Ap) som i likhet med Hermstad er sterk motstander av en ny E18 i samme område som Fornebubanen er planlagt, har ingen sans for at regjeringen har forsøkt å koble fremdriften av motorveien og banebyggingen økonomisk og politisk.

– Nå har Oslobyrådet og fylkesrådet i Viken gjort det som står i vår makt for at Fornebubanen blir finansiert og kan påbegynnes til høsten. Nå er det samferdselsminister Hareide og regjeringen det står på for at de tar sin del av regningen, som tidligere lovet, sier Aps talsperson for samferdsel i Oslo kommune, Andreas Halse til VG.

Han minner om at der er et år siden byvekstavtalen ble inngått mellom lokale myndigheter og staten om en ny baneløsning til Fornebu. Nå er det på tide å komme i gang med et prosjekt som Oslo og Bærum har ventet på i snart 20 år, mener Halse.

les også Fullt brudd om ny E18 - Hareide: Kan få dramatiske følger

– Dere legger press på regjeringen og Hareide?

– Ja, de fire regjeringspartiene har gått til valg på at ny Fornebubane skulle komme. Nå må de levere.

– Men dere vil ikke gjengjelde en statlig økonomisk garanti til Fornebubanen med en nødvendig lokal økonomisk garanti til en ny E18 i samme område?

– Nei, og det er et stort problem med en ny E18 at det hverken er behov for den i dette området, eller at den løsningen som ligger der nå ikke er skikkelig utredet, svarer Halse.

– Dine partifeller på Stortinget går inn for ny E18?

– Ja, det er synd at de ikke tar tilstrekkelige regionale hensyn i sin vurdering, svarer Ap-politikeren fra Oslo som tilhører partiets grønne side.

les også Høyre-Sandra: Frykter full brems for ny E18

VEIDIREKTØR: Bjørne Grimsrud er toppsjef i Statens vegvesen. Foto: Oda Leraan Skjetne, VG

Også veidirektør Bjørne Grimsrud uttrykker glede for at partene har vedtatt et handlingsprogram. Men han mer enn antyder at finansieringen av ny E18 ennå ikke er i boks all den tid det ikke er gitt noen lokalt forankret finansiell garanti for motorveiutbyggingen som det nå er flertall for på Stortinget.

– Statens vegvesen er glad for at partene er blitt enige om et handlingsprogram for de neste fire årene, og at byggingen av Fornebubanen kan starte i høst, sier Grimsrud i en pressemelding.

les også Staten punger ut: Fornebubanen er reddet

- Nå fortsetter dialogen med Viken og Oslo over sommeren, for om mulig å sikre finansiering av andre viktige samferdselstiltak i regionen, legger han til.

Endringer i bommene

Trinn 3 av bomtakstendringene, som startet i 2019, gjennomføres med virkning fra senest 1.januar 2021. Da innføres også et takstfritak for lette elektriske varebiler. Partene Oslo og Viken er enige at det er nødvendig med økt finansiering av porteføljen, og vil reforhandle Oslopakke 3-avtalen i løpet av 2022.

Forslaget til handlingsprogram skal videre behandles i Oslo bystyre og Akershus fylkesting før sommeren. Handlingsprogrammet blir de lokale partenes innspill til statsbudsjettet for 2021.

Publisert: 10.06.20 kl. 16:32

Les også

Fra andre aviser