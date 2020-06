TIDLIGERE JUSTISTOPP: Per-Willy Amundsen (Frp) er tidligere justisminister i Norge. Foto: Eskil Wie Furunes

Ut mot Frp-Amundsen etter rasisme-innlegg

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen mener at demonstrantene viser fingeren til alle som har deltatt i coronadugnaden, og at de roper ut mot en rasisme som ikke eksisterer i Norge.

Facebook-utspillet til den profilerte Frp-politikeren har blitt møtt med sterk motstand, deriblant fra leder ved Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen.

Han mener Amundsens uttalelser kun viser at han ikke har den minste vilje til å sette seg inn i problemstillingen.

– Hele denne uken har handlet om at vi som ikke utsettes for rasisme nå, trenger å sette oss inn i problemet. Han eksemplifiserer det som er problemet; dem som er blinde og døve og helt uinteressert i å lytte, sier han til VG

Lørdag skrev Frp-politikeren, som er medlem av justiskomiteen, tidligere justisminister og Frps justispolitiske talsmann, et innlegg på sin Facebook-side hvor han gikk hardt ut mot de mange tusen som har deltatt i «Black lives matter»-demonstrasjonene i norske byer de siste dagene.

Der skriver han blant annet at han har «null respekt for dem som viser fingeren til alle oss som har fulgt corona-reglene. Demonstranter som roper ut mot en rasisme som ikke eksisterer i Norge».

– Å hevde at personer med annen etnisitet blir utsatt for systematisk rasisme i Norge, er bare tøys og tull, sier Per-Willy Amundsen til VG.

Antirasistisk senter: – Flaut

Steen mener at det paradoksale i Amundsens utspill er at det faktisk finnes mye kunnskap om rasisme i Norge.

– Derfor blir det blir for dumt å benekte det man vet. Det er flaut på hans vegne.

Steen påpeker at USA har en historie som på mange måter skiller seg fra Norge, men at det norske samfunnet samtidig sliter med lignende former for rasisme og diskriminering som minoriteter kan oppleve i USA.

– Det er – og har vært i mange år – en stor belastning for mange ungdom med minoritetsbakgrunn at de opplever at de stanses gang på gang av norsk politi, og langt oftere enn de hvite majoritetsvennene deres, uten å ha gjort noe galt, sier Berglund Steen.

– Kunne aldri skjedd i Norge

Amundsen sier til VG at han står godt inne for Facebook-innlegget, og mener at episodene som har skjedd i USA aldri kunne ha skjedd i Norge.

– Så du mener at det ikke foregår rasisme i Norge?

– Vi er et demokratisk samfunn hvor alle borgere har like rettigheter. Vi har et godt trent politi som aldri ville ha gjort slike handlinger. For Norges del har vi politi som kan håndtere kriminelle uten at vi bruker overdreven vold, sier han.

– Forstår du hvorfor det demonstreres?

– Som justispolitisk talsmann i Frp er det viktig for meg å understreke at ytringsfriheten skjer. Når det er sagt, skulle jeg ønske at arrangøren heller uttrykte budskapet sitt på en annen måte enn å samles i det omfang vi har sett at det ble, sier han.

Konfrontert med at Steen sier Amundsen representerer dem som er blinde, døve og ikke vil lytte, skriver Amundsen at det ikke er noen dokumentasjon på det.

– Ja, det har åpenbart vært enkelthendelser hvor personer har blitt utsatt for rasisme, men fra det til å hevde at samfunnet er gjennomsyret av systematisk rasisme, har de ingen dekning for.

– Ikke rot i virkeligheten

Han er spesielt kritisk fordi han mener budskapet til demonstrantene ikke er overførbart til Norge.

– Du mener at det ikke foregår systematisk rasisme i Norge?

– Å mene at det norske samfunnet, at våre samfunnsstrukturer, er såkalt systematisk rasistiske, det er rett og slett helt feil. Det er trist at folk på venstresiden prøver å bruke dette som en politisk agenda når det overhodet ikke har rot i virkeligheten, sier han.

Han legger til:

– Noen vil kanskje til og med hevde at det er motsatt, at man faktisk har særrettigheter som innvandrer i landet. Et eksempel er at flyktninger har rett til pensjonsytelser uten opptjening i Norge, sier han.

Amundsen sier at han står helt og fullt inne for dette, og at han vil gjøre det frem til folk kommer med det han betegner som «ordentlig gode eksempler» på at folk med en annen etnisitet blir utsatt for denne typen rasisme i Norge.

– Jeg forstår at dette er et upopulært synspunkt å ha, sier han.

«Amundsen-syndromet»

Det området hvor det finnes mest forskning på diskriminering i Norge, er trolig arbeidslivet. Steen viser til en 2018-rapport fra Fafo som blant annet viste at personer med etnisk minoritetsbakgrunn hadde langt mindre sjanse for å bli ansatt i statlige virksomheter enn en majoritetssøker.

– Det er ikke slik at ingen får arbeid, men i forhold til en del jobber vil det være mindre sjanse å bli ansatt hvis man har «feil» navn og bakgrunn, sier han.

– Det er ikke sånn at arbeidsgivere i Norge generelt er rasistiske. Det gjelder selvsagt noen, men for mange er det mer «Amundsen-syndromet», at vi ikke vil vite, at vi ikke er bevisste, og derfor neglisjerer det.

Steen sier at man ser det samme i mindre undersøkelser på boligmarkedet og i utelivet.

Han trekker også frem skolen som et eksempel, og viser til en undersøkelse utført av Antirasistisk Senter i 2017, som viste at 25 prosent av minoritetselevene svarte at de opplevde regelmessig rasisme uten at skolen evnet å hjelpe dem.

– Amundsen kan lese, og til og med han vil forstå at eksemplene i undersøkelsen er rasisme. Det systematiske i det er at skolen altfor ofte svikter i å følge opp.

