TENKETANK: Kristin Clemet leder den liberale tenketanken Civita og er tidligere Høyre-statsråd. Foto: Frode Hansen

Clemet advarer mot å gripe inn i Tangen-saken

Kristin Clemet i tankesmien Civita sier at striden rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet kan føre Norge inn i en institusjonell krise. Hun advarer Stortinget mot å be finansministeren gripe inn.

Nå nettopp

Flertallet på Stortinget vil støtte representantskapets skarpe kritikk av Norges Banks ansettelsesprosess av ny sjef for Oljefondet, men spørsmålet er hva de og finansminister Jan Tore Sanner (H) faktisk kan gjøre. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan for banken.

Sanner har sagt at han ikke kan gripe inn fordi bankens uavhengighet er beskyttet av sentralbankloven. Det var også konklusjonen på en juridisk betenkning han bestilte fra et advokatkontor.

Nå advarer sjefen for den liberale tankesmien Civita og tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet mot at Stortinget ber Sanner gripe inn:

les også Frp sikrer flertall: Sender Sanner til Norges Bank for å rydde opp i oljefond-floken

– Min oppfatning er at det er meget uheldig hvis Stortinget ikke respekterer den lovbestemte kompetanse Hovedstyret har til å ansette NBIM-sjef. Det vil kunne innebære en meget uheldig politisering av styringsstrukturen, skriver Clemet til VG.

Hun minner om at Norges Bank er en uavhengig institusjon.

– Å uttrykke mistillit til sentralbanksjefen og hovedstyret kan også få alvorlige konsekvenser og føre oss inn i en institusjonell krise, sier hun.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H). Foto: Cicilie S. Andersen

De to institusjonene Norges Bank og Stortinget kan ende med å stå mot hverandre i en strid som berører sentralbankens uavhengighet. Frp peker likevel på finansministeren.

– Nå har vi brukt for lang tid på denne prosessen. Det er behov for at noen tar ansvar og bidrar til en løsning. Det må være finansministeren, sier Hans Andreas Limi til VG.

les også Juridisk vurdering: Sanner kan ikke overstyre Tangen-ansettelsen

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sier til DN at politikerne nå bør bøye av:

– Politikerne bør bøye av hvis de får tilstrekkelig innsikt i de avtaler som er gjort, slik at de ser at muligheten for rolleblanding er tilstrekkelig minimert. Det ser ikke ut som om Øystein Olsen vil bøye av. Men det er ekstremt uheldig at vi er kommet så langt. Nå er det opp til begge parter å sikre at sentralbankens uavhengighet forsvares.

PRESSEKONFERANSE: Norges Bank møtte pressen i mai for å legge frem Nicolai Tangens arbeidsavtale. Foto: KRISTER SORBO

– I praksis umulig

Clemet sier at representantskapets begrunnelse, som Stortinget eventuelt lener seg på, ikke er god nok.

– Noe av det som ble fremlagt av representantskapets leder i høringen, var til dels feil og til dels påstander om lovbrudd som ingen andre hittil har støttet. Kravet om fullstendig eliminering av risiko virker både uforståelig og i praksis umulig, skriver hun.

Hun viser til Norges Banks brev til Stortingets finanskomité forrige torsdag, og hun mener dette brevet dokumenterte flere feil.

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen og Julie Brodtkorb gikk forbi hverandre på vei inn og ut av forrige mandags høring. Foto: Terje Pedersen

Tidligere sjeføkonom i Nordea og nåværende samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, mener at politikerne for lett har kjøpt representantskapets argumenter om potensielle lovbrudd.

Han satt i Norges Banks hovedstyre frem til desember 2019.

– Konklusjonen er ikke klar, men jeg synes at representantskapet har håndtert dette på en eskalerende og krisemaksimerende måte. Grunnlaget for anklagene er veldig tynt, og de kommentarene representantskapet har til ansettelsesprosessen burde på vanlig måte vært håndtert gjennom kommunikasjonen med hovedstyret, sier Juel.

ØKONOM: Tidligere sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel, er samfunnsøkonom i den liberale tankesmien Civita. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Uhensiktsmessig

Representantskapet har sagt at interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og Oljefondet skal elimineres, mens Norges Bank sier at de for alle praktiske formål har eliminert dem.

Tidligere Høyre-statssekretær Tore Vamraak skriver i et leserinnlegg i DN at han er kritisk til representantskapets krav.

les også Ap har bestemt seg: Tangens interessekonflikter ikke forenelig med å lede Oljefondet

– Det å strebe etter null risiko er uforholdsmessig kostbart og uhensiktsmessig. Samtidig er det viktig å redusere risiko og være klar over hvilken risiko som ligger der, sier Vamraak til VG.

Han mener at det er riktig av sentralbanksjefen å redusere risikoen til et minimum og at en teoretisk risiko ikke kan forsvinne 100 prosent, uansett hvilke konstruksjoner og pålegg som innføres.

KRITISK: Tore Vamraak er i dag påtroppende sjeføkonom for Econa, men var tidligere statssekretær for Høyre i Solberg-regjeringen ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Slår tilbake

Brodtkorb er enig i at all risiko ikke kan elimineres, men at dette heller ikke var representantskapets merknad.

– Det vi har hatt merknad om er at risiko for interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og oljefondet må elimineres, skriver hun til VG.

HØRING: Julie Brodtkorb deltok på Stortingets høring om Tangen-ansettelsen forrige mandag. Foto: Maud Lervik

Hun sier at hovedstyret etter omfattende skriftlige runder laget en ansettelsesavtale som ikke svarte på hovedmerknaden:

– Jeg merker meg at Juel og Clemet mener et kontrollorgan ikke skal varsle de en er utnevnt av når vi etter omfattende saksgang med hovedstyret opplever at merknader ikke tas til følge. Jeg opplever at de fleste har ment at det ville vært merkelig om et kontrollorgan skulle vente et år, til vår årlige rapport mars 2021, med å varsle Stortinget om dette. Vi er Stortingets kontrollorgan, ikke hovedstyrets. Juel satt selv i hovedstyret frem til desember 2019. Ansettelsesprosessen startet oktober 2019.

OLJEFONDSSJEF: Nicolai Tangen starter etter planen i sin nye jobb 1. september. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun sier at representantskapet reiste spørsmålet om «viktighet» og informasjon til finansministeren i sitt brev 23. april.

– Representantskapet ble ikke kjent med at Tangen i oppstart av prosessen hadde fått godkjent et premiss om fortsatt eierskap i AKO før på pressekonferansen den 28.5. Det Hovedstyret viser til i sitt brev av 13.8 er at vi var opplyst om at det i forbindelse med forhandlingene mellom Tangen og banken var et spørsmål om organisering av eierskapet, skriver hun.

– Det er noe helt annet enn at en kandidat har fått godkjent et premiss om fortsatt eierskap i et forvaltningsmiljø i oppstart på en jobbsøkerprosess.

les også Norges Bank avviser lovbrudd: Går hardt ut mot representantskapet

Brodtkorb sier samtidig at brudd på etiske prinsipper og interessekonflikter var hoveddelen av representantskapets innlegg.

Norges Bank vil ikke kommentere og viser til sitt brev fra 13 august.

SE VIDEO: Slik forsvarer sentralbanksjefen Tangen-ansettelsen.

Publisert: 19.08.20 kl. 16:38

Les også

Fra andre aviser