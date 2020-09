CORONASKOLE-MINISTRE: Guri Melby (V) startet i jobben som kunnskapsminister 13. mars, samme dag som Skole-Norge ble stengt ned, og hundretusener av elever gikk over til hjemmeskole. Henrik Asheim (H) startet som minister for høyere utdanning og forskning noen måneder tidligere. Foto: Frank Ertesvåg, VG

«Coronakullet» slapp eksamen – fikk rekordhøyt karaktersnitt før studieopptak

Elever som gikk ut av videregående i vår slapp eksamen og oppnådde rekordhøyt karaktersnitt. Dermed fikk tusenvis av elever i «coronakullet» en fordel i studieinntaket sammenlignet med andre søkere.

– Jeg forstår veldig godt at det er kjipt å ikke komme inn på drømmestudiet, sier høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) til VGs spørsmål om at mange er blitt utkonkurrert av coronakull-studenter med høyere sum karakterpoeng.

Men Asheim minner om at i år har konkurransen vært ekstra hard.

– Det skyldes også at det er rekordmange som har søkt, og da øker poenggrensene for å komme inn, sier statsråden.

Nesten halvparten av elevene i videregående opplæring får lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt, viser analyser av karakterstatistikken for de siste åtte årene.

MINISTER: Henrik Asheim (H) fotografert på sin statsrådsplass i Stortinget. Han har ansvaret for høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Riktig å avlyse eksamen

Elevene som gikk ut av videregående før sommerferien, slapp imidlertid å ta eksamener på grunn av covid-19-situasjonen. Torsdag kom nyheten om at disse elevene oppnådde rekordhøye karakterpoeng og et godt utgangspunkt for å komme inn på studier.

– Normalt får mange av elevene noe dårligere karakterer på skriftlig eksamen enn i standpunkt. Avlyst eksamen er derfor noe av forklaringen på bedre snitt, men ikke hele. Elevene har også fått bedre standpunktkarakterer, skriver Kunnskapsdepartementet i sin forklaring.

– Ble beslutningen om å avlyse eksamen for «coronakullet» tatt på godt nok grunnlag, kunnskapsminister Guri Melby?

– Ja, jeg mener det var en riktig vurdering av oss å gi lærerne arbeidsro og tillit i en krevende situasjon. Ved å avlyse eksamen sa vi samtidig at fristen for å sette standpunktkarakterer kunne flyttes nærmere sommeren, slik at lærerne fikk bedre tid til å skape gode vurderingssituasjoner for at elevene skulle få alle muligheter til å vise frem sine ferdigheter i fagene, svarer hun.

Høyere karaktersnitt Analyser av årets standpunktkarakterer i fellesfagene viser at gjennomsnittskarakteren øker i 41 av 46 fellesfag, sammenlignet med fjoråret.

Samlet sett har det gitt en økning i snittkarakter fra 4,1 i fjor til 4,2 i år i disse fagene. (Kilde: Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet) Vis mer

– Føles veldig urettferdig

Kristine Aarsvoll Bø (20) fra Randaberg var allerede i sommer kritisk til at hennes kull må konkurrere om de samme studieplassene som «coronakullet». Hun mener det rekordhøye karaktersnittet underbygger det hun sa da.

– Det var jo åpenbart at det kom til å bli sånn. Når årets kull ikke har eksamenskarakterer på vitnemålet, har de færre karakterer som kan trekke ned. I tillegg er grunnlaget for standpunktkarakterene deres helt annerledes enn vanlig på grunn av hjemmeskole, sier Kristine.

IKKE FORNØYD: Kristine Aarsvoll Bø fra Randaberg ved Stavanger peker på alvoret i at mange av søkerne til studieplass med eksamen som en del av karaktersnittet – er utkonkurrert av søkere som slapp eksamen. Foto: Privat

Hun peker på at mange får lavere karakter til skriftlig eksamen enn standpunkt. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet gjelder det nesten halvparten av videregåendeelevene.

– Jeg tenker at dette er ganske alvorlig for mange av dem som ikke er en del av dette kullet. Vi må utsette det vi har lyst til å gjøre eller velge andre studier, og det føles veldig urettferdig.

Heller ikke lederen i Elevorganisasjonen Kristin Schultz er overrasket over det økte karaktersnittet. Hun peker på at elever og lærere fikk bedre tid i vår som følge av avlyst eksamen.

– Da gir det mening at elevene lærer mer og får bedre karakterer, sier hun.

Schultz tror også at avlyst eksamen har bidratt til å dra karaktersnittet opp. Hun forteller at Elevorganisasjonen har fått reaksjoner fra skuffede elever fra tidligere kull som ikke kom inn på drømmestudiet på grunn av høyere opptakskrav.

ELEV-SJEF: Kristin Schultz leder Elevorganisasjonen, som representerer samtlige elever og lærlinger i videregående skole. Foto: Ida Pollestad Brunes/ Elevorganiasjonen

– Grunnleggende matte tilsier at hvis man har flere karakterer på vitnemålet, så er sannsynligheten for å gå ned i snitt større. De som har eksamenskarakterer har en statistisk ulempe.

Schultz sier at Elevorganisasjonen prøvde å ta problemstillingen opp til diskusjon før sommeren.

– Vi så på alternative løsninger til årets opptak. Men løsningene kom ikke raskt nok, så det er nok mange som nå studerer andre eller tredjevalget sitt som synes det er litt surt.

Ifølge Schultz var det ikke mulig å finne en løsning som ikke førte til store senvirkninger.

Unntakstilstand

SVs skoletalsperson på Stortinget, Mona Fagerås, sier at hun som politiker gikk inn i den situasjonen som nå er oppstått med åpne øyne.

– Dette var som forventet. Dette visste vi da eksamen ble avlyst. Det er uheldig at det blir urettferdig, men slik situasjonen var i vår, er det vanskelig å se at det kunne blitt annerledes, sier Fagerås til VG.

Hun minner om at landet var- og er i en unntakssituasjon.

– Kunne man ha fjernet eksamenskarakterer for alle som konkurrerte med førstegangsvitnemål i vår?

– Dette kommer ikke til å bli helt rettferdig uansett hvordan man vrir og vender på det. Igjen har jeg stor forståelse for dem som føler dette som urettferdig, men det spørs om ikke en annen løsning ville blitt for komplisert, svarer Fagerås som selv har erfaring som skoleleder og lærer.

Asheim er enig. Han mener det viktigste – den spesielle situasjonen tatt i betraktning, var at avgangselevene fikk vitnemål.

– Det er ikke første gang noen går ut av videregående skole med kun standpunktkarakterer på vitnemålet. Det som ville vært både urettferdig og urimelig i denne koronakrisen, ville vært om et helt avgangskull sto igjen på trappen uten et vitnemål i hånden. Hvis vi skulle korrigert for dette i årets opptak måtte vi også gjort det i neste års opptak og flere år frem i tid, for da ville det alltid vært noen det ville blitt urettferdig for, sier Asheim.

