Nye munnbindanbefalinger: – Bruker det fordi det er mer smitte

Fra mandag anbefales befolkningen i Oslo og Indre Østfold bruke munnbind på kollektivtransporten. Noen har allerede tatt dem på.

På en pressekonferanse fredag gjorde regjeringen det klart at innbyggere i Oslo og Indre Østfold anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport i kommunene. Dette skjer etter et smittehopp i de to kommunene den siste tiden.

– Vanskelig å holde avstand

Nedover et folkerikt Karl Johan farter folk forbi – de aller fleste uten munnbind. Men Linda G. Rasmussen fra Drammen, og ungene Bobby, Felix og Betthi, har tatt på seg munnbind for sin Oslotur.

– Vi kommer med tog fra Drammen og har sett Operahuset, så skal vi gå Karl Johan til Slottet, sier Linda.

Munnbindene var i utgangspunktet kjøpt inn for togturen, men da de så folkemassene i Oslo-sola beholdt de maskene på.

– Når vi kom til nedsiden av Karl Johan så vi at det var vanskelig å holde avstand til folk og da tenkte vi det var lurt å bruke munnbind.

Adrian Sjøvold kjøpte tøymunnbind på nettet, og foruten at det er varmt med et svart munnbind, mener han det ikke er for ubehagelig og noe folk burde bruke. Foto: Odin Jæger

At regjeringen nå ønsker at alle skal følge hennes og barnas eksempel på kollektivtransporten er noe hun syns er bra.

– Jeg tenker det har vært rolig, og nå blusser det opp igjen, og da må man passe på. Kanskje ikke alle følger rådene, men jeg håper folk flest gjør det.

De skal besøke bestemor og Linda minner om at alle sikkert har noen nære i risikogruppen.

– Derfor burde alle ta ansvar og passe på.

Vil ikke tilbake der vi var før

Også Adrian Sjøvold, som selv bor i Oslo og akkurat har kommet hjem fra en tur på Sørlandet, er positiv til anbefalingen.

Han har riktignok ikke fått med seg reglene da VG spør ham, men sier fort at han er fornøyd med endringene når han får høre dem.

– Jeg bestilte munnbind for en liten stund siden da jeg leste at regjeringen kom til å vurdere å anbefale det. Da er det sikkert lurt å bruke det, spesielt for å beskytte andre, sier Adrian.

– Jeg har en bestefar jeg prøver å ta ut på middag hver uke. Jeg vil ikke ha viruset så jeg ikke kan ta med ham ut.

Han vil ikke tilbake til dit vi var i mars.

– Det at vi nå kan venne tilbake til sånn det var før, hvor man ikke kan dra ut og sånn syns jeg er litt krise.

Selv kjøpte han munnbindene sine på internett for 99 kroner for 5 tøymunnbind, noe han syntes var rimelig.

– Men jeg synes folk som helsearbeidere som må bruke kollektivtransport burde fått munnbind gratis, legger han til.

PÅ T-BANEN: Anbefalingen fra regjeringen er at Oslo-borgere skal bruke munnbind når de bruker kollektivtransport fra mandag av. Her går Sigrid Pålsrud på t-banen – med munnbind. Foto: Odin Jæger

– Kunne kommet mye tidligere

Anbefalingen med munnbind gjelder ikke fredag, men noen som står og venter på t-banen har allikevel tatt det i bruk, som Sigrid Pålsrud.

– Jeg bruker det fordi det er mer smitte og høyere smitterisiko. Jeg vil ikke bli smittet og spre smitte, sier Sigrid, som er en av få som venter på banen med munnbindet på.

Hun mener det er helt på sin plass med en munnbindanbefaling nå.

– Vi har jo sett at det har blusset opp, så det kunne kommet mye tidligere, legger Sigrid til.

– Hva syns du om prisen og tilgjengeligheten?

– Tilgjengeligheten vet jeg ikke så mye om, da jeg var heldig og kjøpte det tidlig. Men jeg syns det er en høy pris, svarer hun.

