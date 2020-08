VG-Peil-Logo Teori- og førerprøve kan bli endret Emil Skiåker (17) er en av mange som skal ta førerkort og som er lei av lange køer. Ivar Brandvol Av Publisert 28. august, kl. 14:47 Nå vil staten fjerne køen. Sveip videre og les hvordan. Ivar Brandvol Av Publisert 28. august, kl. 14:47 Emil Skiåker måtte ta toget fire timer til en annen trafikkstasjon for å ta teoriprøve. Ivar Brandvol Av Publisert 28. august, kl. 14:47

Teori- og førerprøve kan bli endret

Tusenvis står i kø for å ta teoriprøven. Ett av tiltakene som vurderes, er å arrangere teoriprøve og oppkjøring på flere steder.

Det er vanskelig å finne ledig time hos Statens vegvesen for å få avlagt teoriprøven. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helge Orten (H), leder for Transportkomiteen på Stortinget, ønsker at teoriprøven skal legges helt om.

– Vi er nødt til å gjøre noe med de lange køene. Vi vil ta opp med samferdselsdepartementet om det går an å arrangere teoriprøvene på videregående skoler, i kommunehus eller hos godkjente kjøreskoler, nærmere elevene. Da kan kvalifisert personell sørge for at prøvene blir gjort på forskriftsmessig måte og at smittekrav, id-krav og andre krav blir oppfylt, sier Orten.

Måtte ta toget fire timer hver vei

Emil Skiaker i Ski. Foto: Privat

VG har tidligere omtalt Emil Skiaker (17) fra Ski, som forgjeves prøvde å få time til teoriprøven på trafikkstasjonene i nærheten. Til slutt sjekket han byer andre steder i Norge – og fikk til slutt avtale i Kristiansand.

– Det er helt sykt at jeg må dra fire timer én vei for å ta teoriprøven, sier han.

Vurderer omlegging

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet sier det er kjedelig å høre at reiseveien har blitt lengre for mange ungdommer som vil avlegge teoriprøven. Hun påpeker at Statens vegvesen allerede er i gang med å vurdere nye løsninger.

– Statens vegvesen har allerede som del av arbeidet med reform av trafikant- og kjøretøyområdet fått et oppdrag om å gjøre en vurdering av ambulerende ordninger, og vurdere om det er mulig å utvide dette tjenestetilbudet ytterligere. Denne vurderingen skal etter planen foreligge i oktober i år, sier Noresjø.

I rute til september?

– Forhåpentligvis er Statens vegvesen i rute med avviklingen av teoriprøver i løpet av september. I mellomtiden er anbefalingen min til de som skal ta teoriprøven å lese seg godt opp. Det er en investering man er godt tjent med uansett, og som også har den fine fordelen med redusere ventetiden generelt, sier Noresjø.

Mange ser frem til å ta førerkort når det blir ledige timer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Jobber med løsninger

Statens vegvesen opplyser at et arbeid allerede er i gang for å gjøre førerprøvene mindre avhengige av trafikkstasjonene.

– Vi arbeider for å få til et samarbeid med andre offentlige etater om å levere teoriprøver på de stedene hvor Statens vegvesen i fremtiden ikke selv skal stå for gjennomføringen. Det er imidlertid en del tekniske og praktiske løsninger som må på plass før vi kommer så langt, sier seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.

Statens vegvesen vurderer å legge om teoriprøven og arrangere den på andre måter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hva med praktisk førerprøve?

– Dette er en ordning som til en viss grad finnes allerede. Sensorene i Statens vegvesen har i flere år reist ut og gjennomført oppkjøringer, men de kan ikke dra hvor som helst. Det er mange krav til de stedene hvor vi kan gjennomføre oppkjøring, som blant annet prøveområde, veiforhold og trafikkforhold. Det er viktig at kandidaten får utfordringer som er representative for bruken av de ulike kjøretøyene de skal få kunne kjøre.

Han understreker at det må være flere gode muligheter for å kunne variere hvor man kjører på hvert enkelt prøvested.

– Kandidater som består oppkjøring skal få midlertidig kjøretillatelse på stedet. Dette er en digital løsning som vi jobber med å få til. Når denne er på plass, vil det også forenkle gjennomføringen, sier han.