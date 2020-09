Leder i Rød Ungdom Alberte Bekkhus mener at det er på høy tid at Norge får en samtykkelov. Foto: Didrik Sten Ingebrigtsen

Danmark innfører samtykkelov – Rødt mener Norge må gjøre det samme

Tirsdag innførte Danmark en samtykkelov for voldtekssaker. Sverige innførte loven i 2018. Leder i Rød Ungdom Alberte Bekkhus mener at det er på høy tid at Norge gjør det samme.

Nå nettopp

– Det er veldig bra at både Sverige og Danmark har innført en samtykkelov, men det betyr at Norge er dårligst i klassen på voldtektslovgivning i Skandinavia, sier Bekkhus.

I følge den nye loven Danmarks regjering og støttepartiene vil innføre må alle parter gi klart samtykk til sex. Uten samtykke kan sexen bli regnet som voldtekt. Loven innebærer at man må være sikker på at den man har sex med, også har lyst på sex. Samtykke må være frivillig, og bestemmelsen vil også gjelde i parforhold, opplyser nyhetsbyrået Ritzau.

Samtykke kan gis ved ord eller handlinger, som kyss, berøringer og lyd. Flørting og kyssing ved et tidligere tidspunkt regnes ikke som samtykke.

Forslaget om å involvere samtykke i den norske voldtektslovgivningen har blitt nedstemt på Stortinget tidligere.

– Et stort flertall på Stortinget har sagt klart nei til en samtykkelov. Alle partiene vil bekjempe voldtekt, men det bør gjøres på en god måte som følger norsk rettstradisjon, skriver Peter Christian Frølich i Høyre til VG.

les også Derfor trenger vi en samtykkelov, VG!

Han skriver at Høyre er sterkt mot et krav om eksplisitt samtykke før sex.

– Det er vanskelig å gjennomføre i praksis. Det kan også virke mot sin hensikt, og rette søkelyset over på hva offeret burde gjort, fremfor hva gjerningspersonen faktisk har gjort, skriver han.

Han mener at i verste fall kan uskyldige bli dømt.

– En viktig holdningsendring

– En samtykkelov gjør at det ikke bare blir lettere å anmelde, men det kan også føre til holdningsendringer, sier Bekkhus.

Hun mener at det er på høy tid at Norge innfører det samme.

– Det ser man på statistikken av det som blir henlagt i Norge. Det er veldig mange som opplever voldtekter, men som det ikke er mulig å anmelde fordi sjansen for at det blir henlagt er så stor, sier Bekkhus.

Frølich mener at Sverige ikke er et så godt eksempel.

– At Sverige hausses opp som et godt eksempel er veldig rart. Vår voldtektslovgivning har ligget milevis foran dem. Vi har allerede i 20 år straffet grovt uaktsom voldtekt.

Foto: Frode Hansen, VG

les også SV gir seg ikke på samtykkelov

75 prosent flere dømt i Sverige

Voldteksdommene i Sverige har økt med 75 prosent siden den nye loven ble innført i 2018.

Før loven trådte i kraft ble det avsagt 190 fellende dommer innenfor ulike voldtektskategorier (2017). I fjor hadde det økt til 333. I samme periode økte antallet tiltaler fra 236 til 425. Gjennomsnittlig fengselsstraff har også økt med to måneder, skriver ABC Nyheter.

Publisert: 01.09.20 kl. 19:27

Mer om Sverige Voldtekt Norge Danmark Overgrep