Venstre-møte om Tangen-saken i dag: – Kan ikke tiltre i jobben

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Venstre sier til VG at han mener Tangen ikke kan tiltre i jobben som sjef for oljefondet. I dag skal partiets stortingsgruppe drøfte hvordan de svarer på representantskapets brev.

I dag skal Venstres stortingsgruppe behandle brevet fra representantskapet i Norges Bank, som fremmer sterk kritikk mot bankens hovedstyre og peker på flere interessekonflikter for påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Hele saken har antatt slike dimensjoner at Nicolai Tangen ikke kan tiltre i jobben, sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth i regjeringspartiet Venstre til VG.

Tangen skal etter planen tiltre 1. september. Han signerte arbeidskontrakten i slutten av mai, etter en lang ansettelsesprosess som ble møtt med sterk kritikk fra Stortingets eget tilsynsorgan, representantskapet i Norges Bank.

Fondet har ansvaret for de utenlandske investeringene av Norges oppsparte oljeinntekter, over 10.000 milliarder i skrivende stund.

Reagerer på skattetvist

I går trykket VG nye opplysninger om bonus-strukturen bak skattetvisten Tangen har med britiske myndigheter. Norske og internasjonale eksperter beskriver strukturen, og det at Tangen og partnere i AKO Capital ikke betalte inntektsskatt av pengene, som «aggressiv skatteplanlegging». Tangen selv avviser dette, og sier til VG at tvisten skyldtes uklart regelverk.

Saken skal for retten, etter at Tangen og partnerne anket vedtaket fra britiske skattemyndigheter om inntektsskatt. Tangen håper han får tilbakebetalt 300 millioner kroner etter rettssaken.

Norges Bank og Oljefondet har som politikk å jobbe mot «aggressiv skatteoppførsel». Kjenseth reagerer sterkt på det som kommer fram.

– Tangen utfordrer regelverket for egen inntekts vinning. Det kommer fram mer og mer informasjon, som viser at han er ikke åpen nok. Det er ikke en sånn type sjef vi skal ha i Oljefondet, sier Kjenseth.

– Ansettelsesprosessen har begynt i feil ende. Oljefondet er ikke avhengig av én person, men noen viktige prinsipper, sier Kjenseth.

– Faller på sin egen urimelighet

VG har forelagt Norges Bank, Oljefondet og Nikolai Tangen uttalelsene fra Kjenseth.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som skapes. Jeg har i denne perioden betalt 3,6 milliarder – ikke millioner – kroner i inntektsskatt til England, der verdiene skapes. Påstandene om at jeg har opptrådt i strid med oljefondets forventninger om skatt og åpenhet faller på sin egen urimelighet, sier Nicolai Tangen til VG i en uttalelse oversendt av Norges Bank.

Tangen har en personlig formue på rundt syv milliarder kroner som skal forvaltes av Gabler når han tiltrer som oljefondssjef. Norges Bank har bygget opp et omfattende regime rundt Tangen for å unngå interessekonflikter.

Tangens interesser i AKO Capital er satt bort til et selskap som styres uavhengig av ham og flere nærstående har forbud mot å dele informasjon om hedgefondets investeringer. Likevel mener representantskapet at interessekonflikter ikke er eliminert, noe opposisjonen og KrF støtter dem i.

Løses ikke av AKO-salg

Tangen skal fortsatt få eie 43 prosent av AKO Capital, hedgefondet han har bygd opp i London som forvalter 180 milliarder kroner fra kunder verden over. Kundelistene er ikke åpne og flere av fondene er på Caymanøyene, et skatteparadis som er svartelistet av EU for manglende innsyn og samarbeid.

– Løses din kritikk ved at Tangen selger seg ut av AKO Capital?

– Nei, jeg ser det ikke slik. Sentralbanksjef Øystein Olsen bør finne seg noe annet å gjøre og ta med seg Nicolai Tangen, sier Kjenseth.

– Det vil også være mitt råd til resten av stortingsgruppen.

Hovedstyret i Norges Bank har helt siden Tangen ble lansert i slutten av mars sagt at han er den beste personen til stillingen som ny oljefondssjef.

– Hverken ansetter eller avsetter

Venstres nestleder og medlem i finanskomiteen Ola Elvestuen sier til NTB at kritikken Norges Banks hovedstyre har fått i Tangen-saken er alvorlig.

– Samtidig må vi være bevisst på hva som er Stortingets rolle. Vi hverken ansetter eller avsetter lederen av oljefondet, sier Elvestuen til NTB.

– Denne saken viser at vi må forsterke arbeidet mot bruk av skatteparadiser. I høst kommer fondsmeldingen og da må vi peke fremover og sette forventninger til fondet. Venstre vil også styrke fondets grønne investeringer og innsatsen for klima og natur, sier Elvestuen.

VG har bedt flere andre stortingsrepresentanter fra Venstre, Høyre og Frp om en kommentar til ansettelsesprosessen og skattetvisten. Det ønsker de ikke å gi, men henviser til prosessene i partiene.

Klokken 09 tirsdag møttes de finanspolitiske talspersonene for å diskutere saken, skriver NTB.

– Vi må finne en løsning, og det haster, sa Frps Hans Andreas Limi på vei inn i møterommet.

Ap frykter skade

Også i Arbeiderpartiet vekker Tangens skattetvist i Storbritannia oppsikt.

– Oljefondet har i løpet av et år kontakt med over 1000 selskaper for å formidle Norges holdning. Det er at skatt skal betales der verdiene blir skapt. Vi risikerer at det arbeidet blir skadelidende. Det ønsker ikke Arbeiderpartiet, sier medlem av finanskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap) til VG.

– Deler uro

Mandag konkluderte KrFs stortingsgruppe med å støtte kritikken fra Norges Banks representantskap.

KrF mener hovedstyret i Norges Bank må finne en løsning.

– Interessekonfliktene er ikke eliminert, slik representantskapet har konkludert med, sa finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til VG.

– Norges Bank må ta nye grep?

– Ja, det er ikke godt nok.

– KrF deler også representantskapets uro for at arbeidet mot skatteparadis kan bli svekket. Arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging bør heller styrkes fra Norges side, sa Storehaug til NTB.

Frp har sagt de ønsker at representantskapet tar opp igjen saken til behandling på nytt.

– Vår innstilling er at gitt situasjonen og med de nyeste opplysningene, som har gjort en kompleks sak enda mer komplisert, bør saken sendes tilbake til representantskapet for en ny behandling der, sier Fremskrittspartiets finanspolitiker Sivert Bjørnstad til NTB.

