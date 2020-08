Foto: Vidar Ruud

Oslos helsebyråd lover at de når test-kravene denne uken

Oslo kommune innrømmer at de har en «uakseptabel lang» ventetid for coronatester og lover igjen bedring.

VG skrev i helgen om at det er en ukes ventetid for å få en coronatest i hovedstaden.

Helsedirektoratets klare beskjed er at folk som har behov for test bør få test samme dag – og prøvesvar innen 24 timer. Men Oslo kommune ligger altså langt over det.

I et møte i forretningsutvalget redegjorde nå helsebyråden for hvordan de skal rydde opp.

– Nå opplever at vi har uakseptabel lang ventetid for å få en test, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i et møtet mandag ettermiddag.

– Nå har vi ventetider på en uke. Og det er det vi nå jobber å få opp kapasiteten på, understreket Steen siden.

Høyre: Skuffet og sint

Oslo kommune har fortsatt en stigende smittetrend, viser VGs talloversikt.

Helsedirektoratet mener kommunene må kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av én uke. Oslo har ligget langt under dette, med 0,7 prosent.

– Vi når 1,5 prosent testkapasitet denne uken. Og planen for oppskalering til fem prosent lages i løpet av august, sier Steen i møtet.

Høyre er svært kritisk til hvordan oppblomstringen er håndtert, nå som skolene starter og folk er tilbake fra ferie.

– Vi er ganske skuffet og også litt sint på at den beredskapen ikke har vært på plass. For nå det virker som det har vært et skippertak å klare å komme opp på det nivået som har vært et krav fra myndighetene at vi skal på når det kommer til testkapasitet, sier Høyres Øystein Sundelin i møtet.

Fortsatt press på coronatelefonen

Helsebyråden sier de trappet opp kapasiteten da de fikk melding om høyt press på coronatelefonen i den første uken i august. Men innrømmer at det ikke ble godt nok.

– Likevel har Oslo kommune hatt for lav testkapasitet og for lav kapasitet på coronatelefonen. Sånn skal det ikke være, sier Steen.

Han sier de har leid inn ekstravakter på coronatelefonen, trukket personer tilbake fra ferie, har kjørt overtid for faste ansatte, intensivert opplæringen av nye og åpnet telefonen på søndager.

Helsebyråden sier det har vært bedring på coronatelefonen.

– Mens antall ikke-besvarte anrop forrige lørdag var 4700, var antall ikke-besvarte anrop denne lørdagen 840. Det er en nedgang på 80 prosent i ubesvarte anrop. Nå skal helseetaten jobbe for å få tallene ytterligere ned, sier Steen.

At det er lansert et nettskjema for å registrere seg for test, sier han har flyttet presset over fra coronatelefonen til testsentrene.

Derfor jobber de nå for å utvide testkapasiteten, blant annet ved å inngå avtale med private leverandører som Aleris.

– Målsettingen er å etablere disse avtalene i løpet av inneværende og neste uke. Dette gjør at den kapasiteten som litt over en uke siden var på 5000 tester i uken, den er allerede denne uken oppe på 12.000 tester, som er over det 1,5 prosent-målet, sier Steen.

