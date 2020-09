KAMPKLAR: Marit Arnstad foreslår en rekke tiltak som skal skape vekst i Distrikts-Norge. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Sp: – Skal gjenåpne nedlagte politistasjoner

Sp vil gi skattelette og milliardoverføringer til distriktene. Og de vil gjenåpne nedlagte politistasjoner og garantere at flere lokalsykehus ikke blir lagt ned.

Nå nettopp

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, leder programkomiteen i partiet.

Hun letter i dag på lokket og legger frem partiets nye politikk de neste årene, som omhandler distriktenes fremtid.

– Det dreier seg om en kamp for å overleve for mange distriktssamfunn: Det går jevnt og trutt feil vei – en jevn strøm av folk som trekker inn mot byene, som SSB nylig viste. Småflyplasser og andre livsviktige tjenester legges ned. Derfor er det nødvendig meg tiltak direkte rettet mot distriktene, sier Arnstad.

Her er tiltakene til Sp

Hun har en lang liste med tiltak.

Gjenåpne politistasjoner

– Vi vil gjenåpne politistasjoner som er nedlagt; i den forstand at kommuner som søker om gjenåpning, skal få anledning til det, sier Arnstad.

les også Navarsete: – Noen har prøvd å hacke systemet mitt

Sykehus-garanti

– Vi vil gi en garanti om at alle lokalsykehusene skal opprettholdes, med minimum akutt- og fødetilbud.

– Lytter dere ikke til faglige innvendinger om at småsykehus ikke klarer å levere god nok kvalitet på nivå med større enheter?

– Jo, det erkjenner vi, men bor du på Namdalskysten og skal føde, så er det 100 ganger viktigere at du kan føle trygghet for at du kan føde i trygge omgivelser lokalt, i stedet for å måtte reise langt og risikerer å føde i en ambulanse.

les også Fiskeriministeren til Støre: Jobber og verdiskapning er ikke noe du kødder med

Redusert selskapsskatt for alle bedriftene i distriktene.

– Vi er nødt til å tenke nytt og redusert selskapsskatt er et verktøy som vil kunne gjøre det mer interessant å investere i distriktene. I en kombinasjon med å utvide den differensierte arbeidsgiveravgiften til å gjelde alle bransjer, så vil det være et kraftfullt virkemiddel, sier Arnstad.

– Dere har velgere i byene også; tror du de er med på at skattebyrden skal fordeles ulikt?

– Når distriktene opplever at så mye går i feil retning, så må vi som politikere ta ansvar. Ved å utvikle en ny distriktspolitikk, kan presset på byene bli noe redusert. Og ulikt skattenivå er ikke noe nytt; arbeidsgiveravgiften er differensiert.

les også Vedum: – Ikke en krone mer til EU-systemet!

12 milliarder til bygdevekstavtaler

– Det er et hjertebarn, sier hun:

– Ser du på et norgeskart som viser næringsutvikling, så skjønner du hva jeg mener: Det er noen områder som peker seg ekstremt ut: Både i Innlandet og Trøndelag, deler av Setesdal og Numedal, deler av Sogn og Fjordane, Nordmøre, Solørregionen, Namdalen og deler av Nord-Norge. Grupper av kommuner må gå sammen og inngå langsiktige avtaler med staten om penger for å utvikle infrastruktur og næringsvirksomhet. Det må skje etter samme mal som for dagens byvekstavtaler.

les også Ny VG-måling: Venstre endelig over sperregrensen

Redusert moms for reiseliv

– Momsen er redusert fra 12 til 10 prosent frem til 31. oktober, på grunn av coronaen. Det er så mange hoteller og reiselivsbedrifter som kommer til å slite voldsomt i vinter og vi vil redusere momsen til seks prosent ut 2021. Den bør etter 2021 være varig lavere enn 12 prosent, sier hun.

Differensiere regelverket for strandsonen ut fra region og landsdel

– Strandsonekravene bør være strenge der det er press langs Oslofjorden og storbyene, men i distriktene bør kravene kunne lempes på, for å skape næringsaktivitet, sier hun.

Resten av forslagene kan du lese her:

Sps distriktsforslag Avvise grunnrenteskatt for havbruk og innføre en arealavgift hvor inntektene går til vertskommunene. Beholde lokalsamfunnenes inntekter fra havbruksfondet på linje med i dag hvor 70 % går til kommunene.

Beholde konsesjonskraft og konsesjonsavgift på vannkraft som lokal beskatning.

Innføre lokal beskatning på vindkraft.

Utrede hvordan Innovasjon Norge kan splittes opp og de distriktsrettede virkemidlene skilles ut og samles i et eget distriktsutviklingsfond.

Sikre digital infrastruktur til alle norske innbyggere gjennom 100 % dekning av bredbånd enten gjennom 5G eller fiber.

Sette av 1 milliard kroner i statlig bidrag for å ruste opp fylkesveiene.

Etablere egne program i Husbanken for stedsutvikling og boligbygging i distriktene.

Forsterke inntektsutjevningen i det kommunale inntektssystemet og styrke særlig fylkenes økonomi.

Styrke importvernet for landbruket og bidra til utvikling av landbruk i distriktene gjennom en tydelig kanaliseringspolitikk.

Styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning av arealer. Avvise å verne skog- og marint områder etter prosentandel. Vern skal alltid bygge på lokal tilslutning og frivillighet fra grunneiere.

Redusere fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak.

Forenkle og desentralisere arbeidet med utmarksforvaltning.

Ha lokal selvstyre når det gjelder motorferdsel i utmark.

Føre en ny rovdyrpolitikk hvor det tas økt hensyn til beitebruk.

Redusere fylkesmannens politiske rolle og overføre oppgaver til fylkeskommunene og kommunene. Vis mer

– Arnstad, alt dette har en pris og den blir høy: Hvordan skal dere skaffe inndekning for dette; økte skatter?

– Mye av dette er rett og slett omprioritering av midler. Det handler om å ville satse på hele landet. Byvekstavtalene har en ramme er på over 60 milliarder kroner, noen av disse bør omprioriteres og komme resten av landet til gode.

– Verdensmestre i skatteskjerpelser

Frp-nestleder Sylvi Listhaug er ikke imponert.

– Sp sier at lokalsykehusene skal opprettholdes. Det er flott med garantier, men sist Sp satt i regjering ble det lagt ned hele seks fødeavdelinger. Så er det bra at Sp har blitt opptatt av skatte- og avgiftsletter, men det er helt umulig å tenke seg hvordan de skal få flertall for dette når de skal samarbeide med SV, Rødt, Ap og MDG som er verdensmestre i skatteskjerpelser, sier Listhaug.

les også Siv Jensen presser Støre etter svensk skattelette-flørt

Hun sier at om de mener alvor med at de ønsker å senke skatter og avgifter, må de finne seg «noen bedre samarbeidspartnere».

– Et av partiene Senterpartiet blir avhengig av er MDG, som vil bety døden for distriktene: MDGs bilhat vil få dramatiske konsekvenser for alle i Norge som er avhengig av bil. Mer enn 80 prosent av persontrafikken foregår med bil.

– Forsøker å lure velgerne

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland leder programarbeidet til Høyre. Hun er positiv, men innvender det samme som Listhaug.

les også Høyre vil få ungdom i arbeid med lavere lønn og lavere skatt

– Her var det en del gode forslag og mye regjeringen allerede er i gang med eller varslet at vi skal gjøre. Vi vet at distriktene lever av private jobber og arbeidsfolk, ikke statlige overføringer. Derfor har vi gitt skatteletter til bygd og by over hele landet, bygd og vedlikeholdt mer vei og jernbane enn noensinne og styrket politiet. Ofte mot MDGs stemmer.

– Likevel forsøker Marit Arnstad og Sp å lure velgerne til å tro at hvis Jonas Gahr Støre blir statsminister etter valget, at han og Sp i samarbeid med MDG skal bygge flere flyplasser og mer motorvei. Dette tror jeg velgerne gjennomskuer, sier distriktsminister Helleland.

Publisert: 06.09.20 kl. 15:12