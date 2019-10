Tajik sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre under valgvaken på Folkets Hus i september. Foto: Gisle Oddstad, VG

Tajik befester kronprinsesse-posisjon

Hadia Tajik blir partiets nye finanspolitiske talsperson og befester sin formelle stilling som kronprinsesse i Arbeiderpartiet.

– Jonas har ønsket at jeg skal ta et større ansvar for arbeidet til Arbeiderpartiet på Stortinget. Da var det også naturlig for ham å be meg flytte over til finanskomiteen, som jobber med alle politikkområder. Det er jeg glad for, sier Tajik til VG.

Tajik tar over for Rigmor Aasrud, som har hatt vervet etter at Trond Giske trakk seg.

Støre: - Naturlig

– Vi organiserer laget vårt på Stortinget for de neste to årene mot valget i 2021. Da er det naturlig at Hadia som partiets nestleder også har posisjonen som finanspolitisk talsperson. Det gir en bred plattform for vår opposisjonspolitikk som Hadia har svært god bakgrunn for å ta ansvar for, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Tajik får dermed et opprykk fra arbeidspolitisk talsperson, som hun har vært frem til i dag. Arbeidsliv og forholdet til LO er viktig hvis man skal bli Ap-leder en gang i fremtiden.

Men å overta finans oppfattes som viktigere. Som nestleder, finanspolitisk talskvinne og parlamentarisk nestleder blir Tajik formelt sett partiets nest mektigste etter partileder Jonas Gahr Støre.

Partiets andre nestleder, Bjørnar Skjæran, sitter ikke på Stortinget.

– Han har viktige oppgaver i å følge opp og utvikle vår politikk, ikke minst i forhold til industrien og i distriktene, sier Støre.

NESTLEDERE: Tajik og Trond Giske på landsmøte da de begge satt som nestledere. Haddy Njie beskriver et anstrengt forhold mellom de to i sin nye bok. Foto: Helge Mikalsen

Kamp om vervet

Kampen om vervet som finanspolitisk talsperson skapte bølger i Ap da Støre ga det til daværende nestleder Trond Giske i 2017. VG skrev da at Marianne Marthinsen skal ha blitt skjøvet ut fra vervet mot sin vilje.

VG skrev også at Hadia Tajik internt skulle ha gitt uttrykk for at hun vil være «ukomfortabel» med en situasjon hvor hun «bare» var partiets nestleder og parlamentarisk nestleder, mens Giske var nestleder og lederen av partiets mektige finansfraksjon. Nå tar hun selv over denne rollen.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i VGs beskrivelse av situasjonen i 2017, sier Tajik.

NY BOK: Trond Giskes kone Haddy Njie tar et kraftig oppgjør med Hadia Tajik i sin nye bok. Foto: Janne Møller-Hansen

Haddy Njie: Anstrengt forhold

Men i Ap er det ikke alltid slik at formelle posisjoner avgjør om man blir partileder eller ikke. LO kan sitte med tungen på vektskålen.

VG har pratet med flere sentrale kilder i LO som sier at hun i dag ikke er deres kandidat, når Støre en gang gir seg.

– Jonas er vår partileder, og jeg mener at de som bidrar til spekulasjoner rundt «hva» og «hvis» en dag i fremtiden bør tenke over hva det gjør med partiet. Jeg er i alle fall ikke interessert i slike spekulasjoner, sier Tajik til dette.

Torsdag kom boken til Giskes kone Haddy Njie, «Dagbok», som beskriver et kjølig og anstrengt forhold mellom Giske og Tajik da de var nestledere sammen. Njie beskriver også et anstrengt forhold mellom partisekretær Kjersti Stenseng og Tajik, og hevder at Stenseng mener Tajik aktivt bidro i varslingssaker mot Trond Giske.

– Jeg har ikke lest boka. Kjersti og jeg samarbeider godt i partiledelsen, sier Tajik.

Elendig valgresultat

Ap opplevde kraftig tilbakegang i høstens kommunevalg, men resultatet utløste ikke noe bredt krav om at Støre må gå som partileder. LOs mektigste gikk ut i VG etter valget og fredet Støre.

Andre aktuelle kandidater som er nevnt til ledervervet i fremtiden, er byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Det er uvanlig at en LO-leder rykker opp som Ap-leder.

Raymond Johansen har vunnet to valg i Oslo og blir sett på som en mulig kompromisskandidat mellom de ulike fløyene i Ap.

Men et lederskifte i Ap kan ta tid. Hvis dagens politiske situasjon vedvarer, blir det rødgrønt flertall ved stortingsvalget om to år: Da blir etter alle solemerker Jonas Gahr Støre statsminister.

NESTLEDER: Bjørnar Skjæran er Aps andre nestleder. Foto: Sven Arne Buggeland

Ønsker lykke til

Aps andre nestleder, Bjørnar Skjæran, ønsker Tajik lykke til i det nye vervet.

– Å være vår finanspolitiske talsperson på stortinget er et stort og viktig tillitsverv. At stortingsgruppa plasserer de av partiledelsen som sitter på stortinget før de øvrige representantene er både riktig og naturlig. Det er et uttrykk for at de landsmøtet har gitt de fremste tillitsvervene også skal ha det i stortingsgruppa. Min rolle som nestleder er annerledes, rett og slett fordi jeg ikke sitter på Stortinget. I partiledelsen har vi selvsagt ei felles oppfatning om hvordan utnytter de mulighetene det gir, sier han.

Her er rokeringene i Arbeiderpartiets stortingsgruppe:

**Hadia Tajik blir ny finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

**Hun bytter plass med Rigmor Aasrud, som blir ny arbeidspolitisk talsperson og fraksjonsleder for Aps medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen.

**Torstein Tvedt Solberg blir ny fraksjonsleder for utdannings- og forskningsfraksjonen.

**Martin Henriksen fortsetter etter eget ønske som medlem av samme fraksjon.

**Elise Bjørnebekk-Waagen går fra helse- og omsorgsfraksjonen til arbeids- og sosialfraksjonen.

**Ruth Grung går fra næringsfraksjonen til energi- og miljøfraksjonen.

**Eigil Knudsen går fra arbeids- og sosialfraksjonen til finansfraksjonen.

**Hege Haukeland Liadal går fra energi- og miljø-fraksjonen til helse- og omsorgsfraksjonen.

**Åsunn Lyngedal går fra finansfraksjonen til næringsfraksjonen.

Publisert: 04.10.19 kl. 21:52