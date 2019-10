IKKE TERROR: Mannen som er pågrepet og siktet etter villmannskjøringen med ambulanse i Oslo tirsdag, har tatt avstand fra sin høyreekstreme fortid. Foto: Eirik Gaare

Ambulansekapringen: Derfor oppsto mistanken om terror

Mannen som er siktet for ambulansekapringen, skal tidligere ha vært aktiv innen et høyreekstremt miljø. Men PST tror ikke villmannskjøringen var en terrorhendelse.

32-åringen avhøres av Oslo politidistrikt i dag. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fortsetter å bistå dem i saken.

– Foreløpig er det ikke noe som tyder på at dette er en terrorhendelse, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.

VG erfarer at to forhold brakte opp terrorspørsmålet:

Mannen var bevæpnet, kapret et tungt kjøretøy, kjørte aggressivt og kjørte ifølge vitneutsagn til politiet bevisst opp på fortauet for å ramme tilfeldige ofre.

Tunge biler har vært terrorvåpen

Slik har terrorister opptrådt flere ganger:

En tunisier kjørte en stjålet lastebil inn på strandpromenaden i Nice i Frankrike 14. juli 2016. 86 mennesker ble drept og flere enn 400 skadet.

En semitrailer meide gjennom julemarkedet på Breitschiedplatz i Berlin 19. desember 2016. 11 personer ble drept, 56 ble skadet.

En mann kjørte opp på fortauet på Westminster-broen like ved parlamentet i London 22. mars 2017. En politimann og fire sivile ble drept, flere enn 40 ble skadet.

MINNESTED: Berlinere la ned blomster etter at en semitrailer pløyde gjennom et julemarked i buen 19. desember 2016. Foto: Helge Mikalsen

Det andre forholdet var mannens fortid.

Han er dømt en rekke ganger for trusler, vold, ran, frihetsberøvelse, brudd på veitrafikkloven og narkotikalovgivningen.

Skal ha tatt avstand fra fortiden

Men han skal også ha hatt forbindelse til et høyreekstremt miljø, får VG bekreftet av politikilder.

Konkret skal mannen ha delt ut flygeblader eller lignende, men aktiviteten skal ligge flere år tilbake i tid.

Han skal ikke ha vært sentral i den aktuelle nynazistiske organisasjonen.

Mannen skal senere ha tatt avstand fra sin høyreekstreme fortid, får VG opplyst av politikilder.

Forsvarer avviser høyreekstrem kobling

Politiinspektør Grete Lien Metlid sa under en pressekonferanse tirsdag at Oslo-politiet er kjent med opplysninger om at de siktede skal ha hatt koblinger til et høyreekstremt miljø.

– Det er riktig at vi har hatt opplysninger om det. Disse har vi kontrollert, og jeg merker meg at siktedes forsvarer også har vært ute og kommentert dette, sier politiinspektør Metlid til VG.

Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen har avvist at hans klient skal ha hatt en slik kobling.

– Jeg kan ikke si mye om bakgrunnen hans, men en av de tingene jeg kan si noe om er at hverken siktede eller saken har noe forbindelse med høyreekstreme miljø å gjøre, sa han til NRK.

