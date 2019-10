HØRTE SKUDD: Ricardo Calvar jobber på bakeriet Backstube på Torshov. Foto: Runa Victoria Engen

Ambulansekapringen: – Vi visste ikke om skuddene var inne eller utenfor

TORSHOV (VG) Bakeriet Backstube har det som ser ut som kulehull etter at en ambulanse ble kapret tirsdag.

– Vi hørte høye smell, lyden var så høy at vi visste ikke om det var inne i bakeriet eller ute, sier Ricardo Calvar til VG.

Han er assisterende butikksjef på bakeriet Backstube nær Sandaker senter på Torshov. Et av vinduene i bakeriet har det som ser ut som et kulehull, og er knust to steder.

– Det første jeg tenkte var at noen skyter på folk. Alle sammen sprang inn på bakrommene og gjemte seg, i trapperommet og på toalett. Både de ansatte og gjestene, forteller Calvar.

Butikksjefen anslår at det var rundt 20 kunder og ansatte i bakeriet da skuddene begynte. Over halvparten sprang i skjul i lokalene bak i bakeriet.

KULEHULL: Bakeriet Backstube på Torshov ble truffet av skudd. Foto: Runa Victoria Engen

En kvinne (25) og en mann (32) er pågrepet etter ambulansekapringen i Oslo tirsdag. Mannen er siktet for drapsforsøk, mens den 25 år gammel kvinnen er i forbindelse med hendelsen siktet for besittelse av våpen.

To tvillinger på syv måneder er lettere skadet, etter at barna, moren deres og et eldre ektepar ble påkjørt eller måtte hoppe unna ambulansen.

Vil ha svar fra politiet

I ettertid har Calvar fått vite at mannen som ble pågrepet etter biljakten, ikke avfyrte skudd.

Bakeriet ligger på hjørnet, rett overfor stedet der politiet skal ha avfyrt skudd mot ambulansen. Calvar antar derfor at det er politiet som skjøt mot bakeriet.

– Dette var farlig, og jeg lurer på om dette var et skudd politiet burde ha tatt. Som hullet i glasset viser, det var rett på linje med der kundene våre oppholder seg og det er i hodehøyde, sier Calvar til VG.

Han sier at han gjerne ønsker en gjennomgang og svar fra politiet om skuddene.

Knut Wold, etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker i Øst-Norge, forteller at de skal undersøke politiets tjenesteutøvelse tirsdag.

– Bakgrunnen er den massive maktbruken, herunder skyting ved flere anledninger, som fant sted, sier Wold til VG.

Spesialenheten har fått bistand av Kripos til å sikre bevis på åstedene, og er i gang med avhør. Wold vil ikke kommentere saken ytterligere.

Sperret gatene

Hverken Calvar eller de ansatte i bakeriet fikk med seg politijakten som foregikk utenfor, da ambulansen ble kapret og kjørte nedover Torshov. Ifølge Calvar var de mest opptatt av å få alle i skjul.

Ambulansen krasjet til slutt i en gate like ved, og føreren ble pågrepet.

– Jeg kunne se etterpå at en buss sto og sperret gaten, det så ut som at de hadde brukt både bussen og en trikk til å sperre av, sier Calvar, og peker på Hegermannsgate.

Eieren av bakerikjeden skal ha vært i kontakt med politiet i etterkant av kapringen, men de ansatte på Torshov har så langt ikke blitt kontaktet.

– Det var veldig skummelt, fordi det første du tenker er at noen skyter for å treffe folk.

Politiet: Store mengder narkotika

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier til VG politiet tar utgangspunkt i at det som ble funnet i ambulansen er narkotika, selv om det kun er gjort innledende analyser. Hun beskriver det som «en stor mengde».

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hittil konkludert med at saken ikke faller under deres ansvarsområdet, ettersom de ikke ser på ambulansekapringen som en terrorhendelse.

Både kvinnen og mannen skal avhøres onsdag.

– Jeg kan ikke gå inn på det nå fordi han har ikke avgitt forklaring til politiet og det er der han skal tilkjennegi sitt syn på saken, sier Øyvind Bergøy Pedersen til VG.

Han vil ikke kommentere hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Kvinnens forsvarer forteller at hun ikke erkjenner straffskyld.

– Hun har ikke forklart mye om det, bare at hun var med i bilen som gikk rundt. Det var en skrekkelig hendelse for henne, sier John Arild Aasen.

Publisert: 23.10.19 kl. 13:10







