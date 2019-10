SMERTE: Sylvi Listhaug (41) trodde aldri hun skulle klare det. Men med litt hjelp og mye smerte drar hun sin egen kropp opp med hodet over stangen på treningsstativet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Sylvi Listhaugs nye liv – folkehelseministeren skal trene daglig

ST. HANSHAUGEN (VG) Hun har ansvar for nordmenns folkehelse, men har delvis forsømt sin egen. Fra et nullpunkt skal Sylvi Listhaug (41) starte å trene. Hver dag.

Turgåere ved Tufteparken på St. Hanshaugen sperrer øynene opp og danner nesten glanekø. Er det ikke Sylvi Listhaug som henger der i stativet og skjærer grimaser – midt på lyse arbeidsdagen?

Jo visst er det Listhaug. Med litt løftehjelp fra hennes råsterke treningsmotivator Yngvar Andersen (44) klarer hun å heve hake og hode over stangen på stativet i serien med pullups. Grimasene i ansiktet vitner både om smerte og en enorm vilje til å ta tak i eget forfall.

– De siste årene har det vært veldig lite trening, det må jeg innrømme. Tiden strekker ikke til. Så har jeg tre unger og en mann som vil se meg av og til, sier Listhaug som ble mamma til nummer tre så sent som våren 2017.

Nå er målet en treningsøkt hver dag. Den trenger ikke være lenger enn fem minutter, gjerne på det romslige statsrådskontoret i Helse- og omsorgsdepartementet. Men den skal gjennomføres, forsikrer Listhaug. Fra og med mandag 21. oktober.

DRAR TUNGT: Som en okse drar Sylvi Listhaug treningsmotivator Yngvar Andersen oppover motbakken ved siden av Tufteparken på St. Hanshaugen. Bård Hoksrud (til venstre) strever med sidelengs skøyteløper-bevegelse med stram strikk rundt leggene. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Du merker det på kroppen at du ikke trener?

– Ja, jeg merker at jeg ikke er i toppform. Har stive skuldre og er stiv i rygg og nakken. Derfor trengs det nok mer styrketrening. Jeg kan absolutt bli i bedre form og få mer overskudd, sier Listhaug.

Iført lys lilla treningsoverdel og solide terreng-joggesko kjører hun seg nesten tom i motbakken på St. Hanshaugen i Oslo. Sammen med treningskamerat Bård Hoksrud (46) veksler hun på å dra Yngvar Andersen i et tau hengende etter seg – som en plog etter en okse.

SIDELENGS: Rollene er byttet. Sylvi Listhaug beveger seg sidelengs mens Bård Hoksrud tar så alvorlig på jobben som «okse» at han pådrar seg krampe i den ene leggen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Som en del folk i 40- og 50-årene merker Sylvi at hun om ettermiddager og kvelder – spesielt i mørketiden, fort blir trøtt og søvnig.

I ungdommen var alt annerledes. Da var Listhaug en habil fotballspiller på Ørskog på Sunnmøre, kjent for sine sugende løp og for aldri å trekke seg i duellene.

Nå konstaterer hun at hun svært sjelden får svettet ut og blir skikkelig fysisk sliten lenger.

– Jeg kan ikke løpe ordentlig. En kneskade preger meg fortsatt etter årene som fotballspiller. Da trente jeg tre til fem ganger i uken og spilte fotball også ofte utenom treninger og kamper. Da var jeg i god form, beskriver Listhaug som var en kondisjonssterk og målfarlig spiss på Ørskog.

– Starter du med trening også for å gi folkehelseministeren et bedre omdømme?

– Nei, egentlig mest fordi jeg kjente at nå var det på tide å komme litt i gang. Jeg sa vel dagen etter at jeg startet som statsråd at jeg håpet en treningsguru kastet seg over meg og gjorde meg til et prosjekt.

TAR SEG EN RØYK: Som dette bildet fra Frp-landsmøtet i 2018 viser: Sylvi Listhaug tar seg en røyk. Det vil hun fortsette med – men begrenset til festlige lag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Du ble observert på Frp-landsmøtet i fjor med en sigarett i hånden?

– Jeg røyker ikke fast, men en festrøyk kan jeg ta. Det viktigste er at man har sluttet å røyke fast. Røykingen ga meg enda dårligere form enn jeg har i dag. Det var nok en av hovedgrunnene til at jeg sluttet, svarer Listhaug etter at hun har forsøkt seg på øvelsen sidelengs skøyteløper-gange med strikk rundt leggene.

Hun har fått med partikamerat Bård Hoksrud som treningskompis. Hoksrud, som flere ganger har fortalt VGs lesere om frem- og tilbakegang i sin egen livsstilsendring, holder på å falle bakover flere ganger under denne krevende øvelsen. Men biter tennene sammen.

Han gjør også et lite vellykket forsøk på å skjule krampen i venstre legg etter kraftanstrengelsene. Noen fleiper med at en ambulanse burde ha vært i beredskap i nærheten.

GAMLE BALLSPILLERE: Kasting av tung ball til siden styrker lite brukt kryss-muskulatur i overkroppen, ifølge treningsmotivator Yngvar Andersen. Under denne øvelsen kom smilet frem både hos tidligere håndballspiller Bård Hoksrud og eks.fotballspiller Sylvi Listhaug. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Skal du gjøre som Hoksrud – å endre matinntaket også, Listhaug?

– Man kan sikkert alltid spise sunnere. Men vi får finne en god balanse mellom matinntak og trening. Jeg spiser det som passer meg, men prøver å spise variert.

– Hva med kjøtt og rødt kjøtt spesielt? Skal du redusere kjøttspising, slik byrådet i denne byen vil?

– Jeg spiser det som passer meg. Folk må få bestemme selv, men det er viktig å informere og inspirere. Det viktigste er å ha det bra. Hvis man har god livskvalitet ved å spise kjøtt, så må folk få gjøre det, svarer Listhaug.

KOM OPP: Sylvi Listhaug hadde ikke noe særlig tro på at hun ville gjennomføre tunge pullups med egen kropp som vekt. Men med hjelp av Yngvar Andersen så klarte hun å få stangen under haken. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hun er full av beundring for sin treningspartner i parken. Hoksrud kommer gående iført en velbrukt genser fra fotballklubben Odd Grenland fra cupfinalen 2014. Han virker på ingen måte preget av stortingsmiddagen på slottet kvelden i forveien.

– Bård Hoksrud har jo vist at det går an å ta tak med trening og endret livsstil. Jeg håper vi kan inspirere hverandre, jeg håper han kan bli en slags coach for meg, sier Sylvi Listhaug.

Treningsmotivator Yngvar Andersen, kjent fra Puls på NRK og annen TV-trim, skal følge opp at Listhaug gjør som hun sier – i hvert fall når det dreier seg om treningen.

– Fem minutter om dagen er gjennomførbart. Den største hindringen for mange er å plage seg selv med dårlig samvittighet for alt man ikke får gjort. Så blir det gjerne til at man dropper alt sammen, erfarer Andersen.

Han sier mildt at for Sylvi som for andre stillesettere – er det viktigst å jobbe med muskulaturen øverst i ryggen.

– Alle trenger det. Det er gjort studier som viser at 90-åringer har like stor fremgang som 20-åringer. Så det er aldri for sent å starte, sier Andersen.

Publisert: 21.10.19 kl. 09:00







