Tilsyn mot Oslo kommune etter avsløring om 15.000 lovbrudd

Arbeidstilsynet åpner tilsyn mot Oslo kommune etter at NRK avslørte 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Det melder NRK.

– Vi åpner tilsyn med både Energigjenvinngsetaten og med Oslo kommune som sådan basert på oppslagene om mulige brudd, sier Bård Hokstad, inspektør i Arbeidstilsynet til NRK.

Det var forrige fredag at NRK avslørte at det har vært over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs etater.

Kontrollutvalget i Oslo kommune besluttet besluttet i slutten av september at de går inn for å gjennomføre en gransking av Berg etter avsløringene om brudd på arbeidsmiljøloven.

Berg, som har det øverste ansvaret for energigjenvinningsetaten, har fått kritikk for håndteringen av lovbruddene.

Etaten rapporterte selv om 557 brudd på arbeidsmiljøloven for et år siden. NRK har imidlertid avslørt at etatens egne tall viser over 800 brudd på arbeidstidsbestemmelsene siden 2017.

Ifølge NRK ble Berg varslet av etaten om bruddene allerede i april i fjor, men informerte først bystyret om saken i april i år.

