Fikk advokatråd: Giske bør vurdere søksmål mot Ap

Haddy Njie skriver i boken om sin mann, Trond Giske, at hans advokater vurderte om de skulle gå til søksmål mot Arbeiderpartiet.

Trond Giskes kone, Haddy Njie (40) har skrevet boken «Dagbok 13. desember til 13. februar» om sine opplevelser om det hun mener er en prosess, som førte til at Trond Giske (52) gikk av som nestleder i januar i fjor.

Hun skriver om 13. januar. Det er seks dager etter at Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet.

Hun fremholder at advokatene til Giske da har sendt sitt utkast til brev til partiet.

Njie skriver at advokatene mener bevisinnsamlingen er «svært betenkelig og bare innrettet på å underbygge «varslernes» versjoner» og at advokatene mener det er kritikkverdig at partiet er både dommer og etterforsker.

Både Giske og Njie har lenge vært oppgitt over at Ap har lagt til grunn det de mener partiet har lagt motsatt bevisbyrde til grunn: At det ikke er opp til varslerne å bevise at de har rett, men at det er lagt opp til at det er Giske som må bevise at han er uskyldig.

«De avslutter med igjen å råde Trond til ikke å levere noe tilsvar, men trekke seg ut av hele prosessen. Hvis Arbeiderpartiet i noen av sakene skulle konkludere med at det har forekommet seksuell trakassering, er vårt råd at Giske bør vurdere et søksmål mot partiet, som i en slik sak vil ha bevisbyrden for at seksuell trakassering har funnet sted», skriver hun.

– En rettssak hadde vært å foretrekke

Njie skriver at en rettssak hadde vært å foretrekke, men at prisen kanskje likevel ville bli for høy.

«Rettssak? Panikken varer ikke lenge. Når jeg får tenkt meg om, hadde en rettssak vært å foretrekke. Åpen rettssak. Alle får høre anklagene. Alle får høre bevisene. Aktor er ikke dommer. Dommer er ikke etterforsker. Journalistene skal følge klare retningslinjer. Unngå forhåndsdømming. Ta forbehold. Forsvarere får tilgang til vitner og bevismateriale. Men likevel. Rettssak. Trond ut av bilen på vei inn i et hav av kameraer og mikrofoner. Alle detaljer, hvert påståtte kyss, hver påstått berøring, gransket. Hver eneste flørt. Hver tekstmelding han har sendt. Det tar aldri slutt».

Den såkalte Giskesaken startet i midten av desember 2017 da Dagens Næringsliv brakte de første opplysningene om at partiet sentralt hadde mottatt varsler om Trond Giske og det som skal ha vært seksuell trakassering.

Flere anklager ble kjent og presset førte til at Giske gikk av som nestleder 7. januar 2017.

Støre har ikke lest boken og har ikke ønsket å kommentere enkeltinformasjoner i boken.

Giske ønsker foreløpig ikke å kommentere boken.

