Tom Hagens kollega gjennom 25 år til VG: – Fryktet at dette kunne skje

To dager før Anne-Elisabeth Hagen forsvant var Glenn Hartmann-Hansen på besøk hos ekteparet. Han sier at han innerst inne fryktet at Tom Hagen kunne bli pågrepet, men at han ble sjokkert da det først skjedde.

– Tirsdag måtte jeg rett og slett bare få summet meg, sier han til VG.

Han viser til nyheten som dominerte landets nettaviser i morgentimene tirsdag: Tom Hagen ble stoppet og pågrepet av politiet etter å ha kjørt fra huset i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog.







Nå er 70-åringen siktet for å ha drept eller medvirket til å ha drept sin egen kone Anne-Elisabeth Hagen, som fortsatt ikke er funnet etter at hun forsvant 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.

I 25 år jobbet Hartmann-Hansen i eiendomsselskapet til Tom Hagen, og kjente ekteparet godt. Han beskriver seg selv som Hagens høyre hånd gjennom mange år.

Han har sittet i styrer og vært daglig leder i Tom Hagen Eiendom AS frem til han sluttet i februar 2018.

– Jeg fikk sjokk da jeg så på VG at Tom Hagen var pågrepet, sier Hartmann-Hansen.

Han har gått inn og ut av huset i Sloraveien helt til det siste. Den siste tiden har han for det meste hatt kontakt med Tom Hagen i forbindelse med at de har eierandeler i det samme treningssenteret, Condis i Lørenskog.

Han sier de har snakket svært lite om saken, og at møtene har handlet om forretninger når de har møttes hjemme hos milliardæren.

– Jeg har ønsket at han selv skulle få komme inn på saken dersom han ønsket det, men det har ikke skjedd. Men jeg har fått en inntrykk av at saken virkelig har gått inn på ham også.

– Hva tenker du om det som har skjedd nå?

– Innerst inne har jeg gått og fryktet at dette kunne skje, at han kunne bli pågrepet.

– Hvorfor?

– Saken har drøyd ut i tid, og uten de store fremskritt, slik vi har fått det fremstilt i offentligheten. Det kan ha medført økt fokus på Tom Hagen, sier Glenn Hartmann-Hansen.

Han legger likevel til at det er altfor tidlig å konkludere i denne saken, da det er stor avstand mellom påstandene.

– Det kan virke som politiet har gått høyt ut i forbindelse med pågripelse og siktelse. Også forsvarsadvokaten har gått høyt ut på den andre siden, og sagt at saken er syltynn, så det skal bli interessant å se hvor dette ender.

Politiet sier at mistanken mot 70-åringen har styrket seg over tid, og mener saken bærer preg av «en tydelig planlagt villedning». På den andre siden mener forsvarer Svein Holden at mistankegrunnlag mot hans drapssiktede klient er «særdeles magert».

Glenn Hartmann-Hansen sier at tankene nå går til familien, og spesielt barna og barnebarna til Hagen-ekteparet.

– Dette må være en enorm belastning for dem, sier han.

Glenn Hartmann-Hansen har vært intervjuet ved flere anledninger av VG, og var en av de aller siste som fikk møte Anne-Elisabeth Hagen før hun ble borte den 31. oktober 2018.

Så sent som to dager før forsvinningen satt han hjemme hos dem og fikk kaffe og snitter servert av «Lisbeth», som de som kjenner henne kalte henne for.

– Det var god stemning der. Det er uvirkelig at hun forsvant bare to dager etterpå, forklarte Hartmann-Hansen da hun forsvant i fjor.

– Det er fortsatt uvirkelig at hun er borte, og det er enda mer uvirkelig med denne utviklingen av saken som har kommet nå, sier 50-åringen til VG nå.

