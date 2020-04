GODE NYHETER: En fransk sykepleier behandler covid-pasienter bak lukkede dører. Nå kommer en fransk rapport fra et barnesykehus med gode nyheter. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Ny rapport fra Frankrike om spedbarn med corona

– Én teori er at viruset fester seg på en reseptor som ennå ikke er fullt utviklet hos barn, sier barnelege.

Leger ved det sykehuset Trousseau Hospital i Paris publiserte tirsdag en melding i legetidsskriftet Lancet om deres arbeid med spedbarn som var syke av covid-19.

Ingen av de coronasmittede barna hadde verre symptomer enn å være slappe, trøtte og jamret seg, skriver legene. Alt barna fikk, var mildt febernedsettende. Etter 1–3 dager var alle barna skrevet ut. Spedbarna var alle mindre enn tre måneder gamle.







– Selv om spedbarna i begynnelsen kan vise tegn på alvorlig infeksjon, er vår opplevelse er at de yngste barna tåler og blir raskt bedre fra covid-19, i motsetning til voksne som blir innlagt, skriver legene i rapporten til Lancet.

SPEDBARN MED CORONA: Det ble tatt røntgenbilder av lungene til alle spedbarna syke av covid-19. Alle viste normale lunger, ifølge rapporten fra det franske sykehuset. Foto: Skjermbilde Lancet

– Rammer barn ubetydelig

Astrid Rojahn, overlege på infeksjonsmedisinsk avdeling ved barneklinikken Ullevålsykehus har sett rapporten, og forteller om lignende erfaringer med norske coronasyke barn.

– Vi har kun hatt noen få barn innlagt med covid-19, og de har ikke vært alvorlig syke. De har hatt stort sett veldig milde symptomer, eller bare behov for isolasjon av andre årsaker. Barn innlagt på grunn av sars-CoV -2 har ikke vært innlagt i mer enn tre dager, sier hun.

Hun mener rapporten bekrefter teorien om at coronaen rammer barn mildt.

– Dette er ikke noe som påvirker barn i stor grad. Sammenlignet med hvor mange voksne som har vært innlagt, ser vi at dette er lite problem hos barn. Men vi skal likevel teste barn for coronaviruset hvis de har feber uten sikker forklaring. Det er slik vi praktiserer i dag, sier Rojahn.

FREMTIDEN: – Vi er heldige med at dette viruset angriper barna tilsynelatende mildt. Fremtiden vil vise hvorfor, sier Ellen Ruud, overlege og avdelingsleder på Barneavdelingen for kreft og blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus. Foto: Øystein H. Horgmo

Ingen erfaring med coronasyke kreftbarn

Selv ikke kreftsyke barn sliter særlig med coronaen, viser en nylig rapport European Journal of Cancer. Forskere sendte en spørreundersøkelse til sykehus i 25 land som totalt har ansvar for 10 000 barn som behandles for kreft. Alle ble spurt om å melde fra om noen av kreftbarna hadde alvorlige symptomer dersom de var smittet av coronaviruset.

Ingen av sykehusene meldte om barn med alvorlige symptomer.

Ni barn som var i kreftbehandling hadde covid-19. Men alle hadde en mild infeksjon, skriver forskerne i rapporten.

Norske sykehus deltok ikke i undersøkelsen, men Ellen Ruud, overlege og avdelingsleder på Barneavdelingen for kreft og blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus, kjenner igjen beskrivelsene om at coronaen er mild mot kreftbarn.

– Vi har ikke hatt noen barn under kreftbehandling som har vært smittet av coronaviruset. Så vi har ingen erfaring med covid-syke barn. Og det er jo bra.

Reseptor som kun er hos voksne

– Vi er heldige med at dette viruset angriper barna tilsynelatende mildt. Fremtiden vil vise hvorfor, men det må være et eller annet som vi voksne har, som barna mangler. Én teori er at viruset fester seg på en reseptor i luftveiene som ennå ikke er fullt utviklet hos barn, sier hun.

Vanligvis passer Ruud og hennes kolleger nøye på at barn som behandles for kreft, ikke utsettes for annen smitte. Det er fordi immunforsvaret til dem som behandles for kreft, er langt svakere enn vanlig. Det betyr at en sykdommer som er ufarlige for de fleste av oss, kan bli svært alvorlige for barn med kreft.

– Vannkopper er vi livredde for at kreftbarn skal få. Det er noe de kan dø av, mens andre tåler sykdommen greit. Så da coronautbruddet begynte var vi redde for at barna skulle reagere på samme måte på dette viruset, sier Ruud.

Det skjedde ikke.

– Dette viruset oppfører seg motsatt ganske mange andre. Ved coronasmitte er det ikke svakt immunforsvar som avgjør om du får et alvorlig sykdomsforløp. Det som avgjør nå er om du har dårlig organfunksjon, som svakt hjerte, dårlige lunger. Det er de som rammes hardest denne gangen, sier hun.

Ingen tilfeller utenfor England

– Vi er ikke veldig redde for at kreftbarn skal få viruset. Men vi gjør likevel det vi kan for ikke å få smitte inn i avdelingen.

Gårsdagens rapport fra Storbritannia om at noen barn kunne få visse alvorlige symptomer sammen med corona, stiller Ruud seg nølende til.

– Immunapparatet til barn kan fort løpe litt løpsk, men om det som har skjedd i England, er på grunn av covid-19, er ikke godt å si. Det er bare England som har meldt om slike tilfeller. Hverken vi eller andre land har sett noe slikt, sier hun.

