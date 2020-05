GRAV: Magnar Brekken var en av dem som ga sitt liv for fedrelandet under krigen. Han falt under kampene på Dombås 28. april 1940. Kvinnen ved graven er ukjent. På det provisoriske trekorset kan vi lese: «Magnar Brekken geb. 30.11.18 in Tynset ges. am 28.4.40 Dombås» Foto: NASJONALBIBLIOTEKET

75 år siden frigjøringen: Nå er «Våre falne» oppdatert

11.955 nordmenn ga sitt liv for landet under annen verdenskrig. Med dette er databasen over ofrene oppdatert siden VG skapte den i 2015, på grunnlag av det statlige firebinds bokverket «Våre falne», som ble gitt ut rett etter krigen.

VGs ambisjon har vært – og er – å fortelle historien om samtlige norske ofre for annen verdenskrig. Her kan etterkommere, slektninger, historikere og slektsgranskere søke for å finne skjebnen til mennesker som har stått dem nær.

Denne jobben var atskillig mer overkommelig i Norge enn det ville vært i andre land, fordi den norske staten tok på seg å lage firebindsverket «Våre falne» noen få år etter krigen.

Mangler

Bøkene mangler noen navn som burde vært der, og de inneholder overraskende mange faktafeil, men de er likevel et uvurderlig utgangspunkt. VG greide også å plassere på kartet hvor de aller fleste norske sjøfolkene ble drept. Tyske ubåtkapteiner førte sirlig logg over hvor og når de senket allierte skip. Dette materialet var ikke tilgjengelig for dem som skrev «Våre falne», men det er det nå. Det gir et mektig inntrykk å se alle de røde prikkene på Atlanterhavet på kartet vårt.

BEGRAVELSE: 853 norske militære døde under kampene i Norge i april og mai 1940. Her ser vi begravelse av falne norske soldater ved Ullevål sykehus i Oslo. Foto: HENRIKSEN & STEEN BILLEDBYRÅ/ NASJONALBIBLIOTEKET

Jødene er kommet med

Etter at vi lanserte spesialen vår i 2015, har vi vedlikeholdt den litt i rykk og napp. Nå i 2020 har vi gjort et ganske stort skippertak. Vi har rettet og tilføyd hundrevis av opplysninger etter innspill fra etterkommere, historikere og andre VG-lesere, og vi har fått mange nye bilder.

Akkurat nå inneholder VGs database 11 955 navn. 228 av dem fantes ikke i «Våre falne»: Vi har med samtlige jøder som ble deportert fra Norge. Her har vi flere kilder, men hovedkilden er Bjarte Brulands bok «Holocaust i Norge».

Nye navn

Vi har med rom-familiene som plutselig ble fratatt sine norske statsborgerskap mens de var på utenlandstur på 1930-tallet, og som endte sine liv i Auschwitz.

Og nylig har vi føyd til 53 navn fra boken «De døde for Norge. Nordmenn som ga sitt liv i alliert krigstjeneste 1940–1945», skrevet av Eirik Veum sammen med Torgeir Lindtvedt Dalen.

– I vår bok har vi søkt i nye arkiver og fått hjelp av flere historikere, som Knut Flovik Thoresen, for å finne flere nordmenn som falt under krigen, sier journalist og forfatter Eirik Veum.

– Mange av navnene er kommet til gjennom å saumfare britiske og amerikanske krigsarkiver. I tillegg har vi kunnet korrigere og utfylle opplysninger i «Våre falne»-verket. Av de rundt 1500 falne nordmennene i vår bok, har vi måttet korrigere eller tilføye opplysninger på rundt 70 prosent, forteller Veum.

VERDT Å HUSKE: – 8. mai-feiringen er ikke en markering av at krigen mot et diktatur ble avsluttet, men det er et jubileum for at Norge valgte å kjempe for å få være en selvstendig demokratisk nasjon. Etter mitt syn er det uhyre viktig at nye generasjoner også skjønner dette, reflekterer Eirik Veum. Foto: JON H. RYDNE

Den siste som døde for Norge

«Våre falne»-historien ender nå faktisk først i 1951, seks år etter krigens slutt.

Da døde nemlig nordmannen Hilmar Heikkilæ i en sovjetisk tvangsarbeidsleir, hvor han ble holdt fanget fordi russerne mente han hadde brutt disiplinen under en stor aksjon på Varangerhalvøya i 1941. Men Heikkilæ er senere rehabilitert av både russiske og norske myndigheter, og navnet hans er å finne på partisanmonumentet i Kiberg. Da må han selvfølgelig være med i VGs oversikt over norske krigsofre også.

I VGs spesial har vi forsøkt å holde oss til det samme prinsippet som lå til grunn for «Våre falne», nemlig at vi bare omtaler dem som kjempet på alliert side eller som døde som tilfeldige ofre for krigen. Vi har ikke tatt med frontkjempere og andre som sloss på tysk side. Eirik Veum har satt sin grense litt annerledes, og derfor har vi faktisk utelatt noen av de nye navnene fra boken hans. Veum har med noen få nordmenn som ble tatt til fange av tyskerne mens de var i alliert krigstjeneste og «overtalt» til å bytte side, og som deretter døde mens de var i tysk tjeneste. På sitt vis var de ofre for krigen de også, men vi har altså valgt å utelate dem.

FALT I NORGE: Minnesmerke over falne jugoslaviske krigsfanger på Saltfjellet. Foto: Sandivas/Wikimedia Commons

Kritisk til den norske stat

– En stat og et folk som glemmer sin egen historie, har den egentlig livets rett? spør forfatter og journalist Eirik Veum.

Han er kritisk til hvordan den norske stat har behandlet minnet om de falne og innsatsen til norske soldater under krigen. «Våre falne»-verket er ikke blitt fulgt opp av staten; det er private aktører som har oppdatert det: VG og historikere som Knut Flovik Thoresen og journalister som Eirik Veum.

– Glemmer man hva det kostet og hvilken pris de betalte, da gjør man lette de samme tabbene på ny. Landet ender igjen som forsvarsløst offer for stormaktsaggresjon. 8. mai-feiringen er ikke en feiring av krig i et diktatur, det er et jubileum for at Norge er en selvstendig demokratisk nasjon. Etter mitt syn er det uhyre viktig at en ny generasjon skjønner dette, reflekterer Eirik Veum.

«Våre falne» rommer sterke skjebner og tunge tragedier. Her er et lite knippe nordmenn som måtte bøte med livet under annen verdenskrig.

Jens Kristian Limkjær

Født 4. juli 1889 i Søndeled

Død 17. juni 1942 i Port Blair, Andamanøyene

Jens Kristian Limkjær var annenmaskinist på DS «Woolgar», som seilte i alliert fart. På vei fra Colombo til Java ble skipet senket av japanske fly. Etter 88 døgn i livbåt nådde mannskapet Port Blair. Der ble de tatt til fange av japanerne, og Limkjær døde i fangenskap.

Kilde: «Våre falne»

Ruth Maier

Født 10. november 1920 i Wien

Død 1. desember 1942 i Auschwitz

Ruth Maier flyktet til Norge i januar 1939. Hun ble nær venn med Gunvor Hofmo, senere kjent lyriker. Gustav Vigelands skulptur «Overrasket» ble laget med Maier som modell. Hun ble arrestert 26. november 1942 i Oslo, og drept i gasskammer ved ankomsten til Auschwitz.

Kilde: «I slik en natt» av Kristian Ottosen

Bjørg Karlsen

Født 19. oktober 1928 på Rjukan

Død 20. februar 1944 på Tinnsjøen

Bjørg Karlsen bodde i Skien, og var på vei hjem med fergen fra Rjukan etter å ha hentet en kjole til konfirmasjonen sin. Fergen hadde en vognlast tungtvann om bord, og Bjørg ble drept sammen med lillesøsteren Reidun da den ble senket av norske sabotører.

Kilder: «Våre falne» og NRK

Eddie Emil Søndenå

Født 3. januar 1911 i Sauda

Død 31. mars 1945 på Orknøyene

Eddie Søndenå emigrerte til USA i 1928. Var teknisk sersjant i den amerikanske hæren, og skulle på oppdrag i Norge. 31. mars 1945 var han på vei mot Norge sammen med fem andre nordmenn, men flygeren måtte snu på grunn av dårlig vær og tåke. Flyet fikk tekniske problemer, og styrtet ved Walliwall på Orknøyene.

Fra «De døde for Norge» av Eirik Veum og Torgeir Lintvedt Dalen

Publisert: 08.05.20 kl. 07:13

