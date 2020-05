RASKT: Pengene skal være på konto i løpet av få dager, lover utdanningsministeren. Foto: Trond Solberg

Nå får studentene corona-pengene

Over 200.000 studenter får denne uken tilbud om et tilleggslån fra Lånekassen om de kan dokumentere å ha mistet inntekt på grunn av coronakrisen.

Eivind Haugen

Nå nettopp

Totalt kan studentene få 26.000 kroner der 8000 vil bli omgjort til stipend. 26.000 kroner er to måneders medianinntekt for borteboende studenter, sa Kunnskapsdepartementet da det ble presentert i slutten av mars.

– Disse pengene sørger for at mange studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon får mer å penger å rutte med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim Foto: Hanna Kristin Hjardar

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, sier studentene som mottar lån og stipend dette semesteret vil få en e-post.

– De som har rett på tilleggslånet, vil da kunne logge seg inn på Dine Sider og søke. E-postene vil bli sendt ut puljevis over flere dager, og ingen kan søke før de får denne e-posten. De som søker, må fylle inn en egenerklæring som bekrefter nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni 2020 på grunn av coronautbruddet, sier hun.

Asheim sier pengene da vil være på konto innen få dager.

– Pengene blir utbetalt i løpet av noen dager. Dette kommer i tillegg til at fikk utbetalt resten av studiestøtten for semesteret samlet i april, og at studenter kan kvalifisere til den midlertidige lønnskompensasjonsordningen. Summen av dette bidrar til å hjelpe studentene i den situasjonen vi er i, sier han.

Lånekassen vil gjennomføre stikkprøver av søkere for å sjekke at de faktisk har mistet inntekt som følge av corona. Dersom søkere har gitt uriktige opplysninger, vil ikke deler av lånet bli gjort om til stipend, og søker risikerer å ikke kunne få støtte fra Lånekassen senere.

Publisert: 12.05.20 kl. 09:59

