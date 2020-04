HUSET: Politiet var i Sloraveien tirsdag. Huset var først Anne-Elisabeth Hagens særeie, før en ny ektepakt gjorde om på dette. Foto: Jørgen Braastad

Ektepakten: Anne-Elisabeth Hagen kunne hatt krav på Tom Hagens millioner

Milliardæren Tom Hagen ville sittet igjen med store verdier ved skilsmisse, ifølge ektepakten. Advokat Mette Yvonne Larsen mener ektepakten var så skjev at kona ville vunnet frem om hun hadde tatt den til retten.

Ifølge VGs opplysninger deler politiets jurister langt på vei denne oppfatningen.

Et ikke tinglyst tillegg i ektepakten mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen i 1993, kan være sentralt i politiets etterforskning. Politiet har nå siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på kona, som har vært savnet siden 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.







VG får opplyst at ektepakten har vært tema i politiets innledende samtaler med Tom Hagen, før han ble formelt siktet for drap.

Ifølge VGs opplysninger mener politiets jurister at ektepakten er såpass urimelig at dersom den hadde vært tatt til retten, så kunne den blitt erklært ugyldig. I så fall ville Anne-Elisabeth Hagen hatt krav på en mye større andel av parets verdier enn ektepakten tilsier per nå.

Det har vært et tema i etterforskningen om Anne-Elisabeth Hagen ville skille seg, og dermed ville utfordret det politiet mener kan være en urimelig ektepakt, får VG opplyst.

– Ville blitt flådd

VG har også lagt ektepakten frem for advokat Mette Yvonne Larsen, som blant annet har jobbet med skilsmisser. Hun mener ektepakten mellom Tom Hagen og kona har flere urimelige trekk.

– Dersom hun har forsøkt å angripe denne ektepakten i forbindelse med at hun ønsket skilsmisse, så ville ektemannen blitt flådd av en domstol, sier Larsen.

Hun mener ektepaktene fremstår som svært skjeve i Tom Hagens favør.

– Særlig overføringen av deres felles bolig til hans særeie fremstår som en transaksjon som kan omstøtes eller settes til side, sier hun.

Etter ektefelleloven § 46, 2. ledd så kan avtalen settes til side dersom den ene blir urimelig dårlig stilt, eventuelt kan man tilkjennes et vederlag for å rette opp skjevheter.

Her ble Tom Hagen pågrepet tirsdag morgen:

Den første ektepakten

Historien om ektepakten startet i august i 1987.

Da leverte Tom og Anne-Elisabeth Hagen inn sin første ektepakt til løsøreregisteret. De hadde da vært gift i 18 år, fått tre barn og Tom Hagen hadde allerede begynt å få økonomiske muskler. Ekteparet krysset da av på at de skulle ha delvis særeie, det vil si en avtale om hva den enkelte ektefelle skal eie selv.

Det viktigste i pakten synes å være at huset de har bygget sammen på en av de beste og mest sentrale tomtene i Lørenskog, blir ført over til Anne-Elisabeth Hagen rådighetsdel i felleseiet. Boligen med garasje og alle eiendelene skulle da være Anne-Elisabeth Hagens rådighetsdel av felleseiet.

VG får opplyst at Tom Hagen på denne tiden, var ute etter en løsning som kunne beskytte familien og eiendommen hans, dersom kreditorene skulle bli for nærgående. Han var på denne tiden i gang med flere dristige investeringer, blant annet på Kvitfjell.

Særeie

Ved å føre huset over på kona, ville ikke kreditorene kunne ta det, om Tom Hagen skulle få store økonomiske problemer. Dette var noe som opptok ham på denne tiden, får VG opplyst.

I ektepakten blir det nærmere beskrevet hvordan de syv firmaene til Tom Hagen, inkludert firmaene hvor han har eierandel, skal være i hans særeie. Også all arv han har fått fra sin side.

Anne-Elisabeth Hagens særeie skulle blant annet være arven fra hennes egen familie. En hyttetomt fra foreldrene i Biri kommune, en citrôen 1987-modell, eller bil av tilsvarende standard, som hun da ville ha rett til å ta ut vederlagsfritt fra ett av selskapene til Tom Hagen.

I tillegg ble hun tilgodesett med en gave fra Tom Hagen på 200.000 kroner. I ektepakten er det beskrevet at disse pengene må plasseres på høyrentekonto, eller plasseres i sikre obligasjoner. Pengene skal bare brukes i særskilt trengende situasjoner. Betingelsene for gaven, skulle bortfalle ved 67-årsdagen til Anne-Elisabeth Hagen.

Anne-Elisabeth Hagen ble 67 år i 2017, halvannet år før hun forsvant.

«Ikke lenger behov»

Ektepakten ble signert den 7.august 1987.

Så gikk det fire år. I denne perioden gjorde Tom Hagen noen store investeringer, samtidig som livet hans gikk inn i krevende fase, også personlig.

I en artikkel fra Kapital fra 1999, blir denne perioden rundt høsten 1993 beskrevet som en tung tid for Tom Hagen. Det står at livet falt sammen for ham, og at han ble handlingslammet. Ifølge Kapital holdt han på å gå likviditetskonkurs. Han har selv omtalt perioden som «en gribbefest», som tvang ham til å gjøre salg han ikke ønsket for å skaffe midler.

Det er akkurat i denne tøffe tiden høsten 1993, at Tom Hagen vil ha huset i Sloraveien som sitt særeie.

Fire dager før julaften 1993 signerer han og Anne-Elisabeth Hagen, samt to vitner, et tillegg til ektepakten, som gir ham eneboligen som særeie. Det eneste hun får beholde som sin rådighetsdel er møblene og inventaret i boligen.

I avtalen mellom dem begrunnes det hvorfor Tom Hagen skal ha boligen som sitt særeie:

«Når hun nå har overtatt foreldrenes boligeiendom, er partene enige i at det ikke lenger er behov for at Sloraveien tilhører henne».

Det står videre hvordan Tom Hagen har kjøpt en bil til Anne-Elisabeth Hagen, og at han har betalt inn en ekstraordinær betaling på 450.000 kroner på boliglånet. Det fremgår ikke av avtalen hvilket boliglån det her er snakk om.

Renovering

Han forplikter seg videre til omfattende totalrenovering og utbedringer av huset, som kona har arvet fra foreldrene.

Ektepakten av 1993 blir avsluttet med at det er Tom Hagen som tar utgiftene og gebyrene knyttet til avtalen.

Eivind Aursøy, var tredjepersonen som signerte tillegget i ektepakten fra 1993.

Han ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke advokat Bjørn Brodwall som satt opp testamentet fra 1987 ønsker å kommentere saken.

Ifølge Brønnøysund-registeret er ikke ektepakten tinglyst på grunn av uklarheter i avkryssingen på et av punktene i avtalen, står det i vedleggets siste del.

VG har tidligere stilt etterforskningsleder Tommy Brøske spørsmål om ektepakten rolle for politiet. Da ønsket ikke politiet å kommentere saken.

Publisert: 28.04.20 kl. 16:34 Oppdatert: 28.04.20 kl. 16:47

