TIDLIG UTE: Bjørn Angell-Jacobsen var ute på tur sammen med hunden Dagny og tre andre kamerater da de møtte på en huggorm forrige helg. Foto: Privat

Møtte på huggorm i januar

En turgåer observerte en huggorm i januar. – Ikke veldig overraskende, ettersom det har vært en så mild vinter, sier amfibieforsker.

Bjørn Angell-Jacobsen var ute på tur sammen med hunden Dagny og tre andre kamerater da de møtte på en huggorm i et skogområde i nærheten av Eikefjord, sist søndag. I tidligste laget, mente de.

– Det tidligste jeg har sett huggorm før dette, er påsketider for noen år siden, i starten av april, sier Jacobsen til VG.

Det var Firdaposten som først omtalte saken. Jacobsens hund, Dagny, reagerte også på ormen, og begynte å bjeffe voldsomt.

– Men huggormen var ganske slakk, det var lite futt i den. Den forsøkte å rømme og fant tilflukt under en stein, som trolig var vinterbolet, forteller Jacobsen.

Turkameratene pirket ormen frem for å dokumentere funnet.

Bjørn Angell-Jacobsen sier til VG at han har hørt om fra flere bekjente som har sett huggorm, nå helt i slutten av januar.

– Så dette er ikke et enestående funn, her på vestlandet, sier han.

Dag Dolmen er zoolog og amfibieforsker ved NTNU. Han sier til VG at den første meldingen han fikk om huggorm i år var i Sveio kommune i begynnelsen av januar. Tilfellet i Eikefjord er spesielt tidlig, påpeker han.

– Men det er ikke veldig overraskende, ettersom det har vært en så mild vinter, sier han og utdyper:

– Det som skjer er at en hannhuggorm titter ut fra hiet for å sjekke ut været, hvis det er merkelig varmt og den tror det er vår. Så kan det hende den kryper ut et lite stykke, men som regel ikke langt unna hiområdet, for å sole seg.

– De er veldig dorske om vinteren altså, vektlegger han.

– Kan det være farlig for huggormene å komme ut så tidlig?

– Det kan være farlig hvis de mister retningen, men det skjer heldigvis sjeldent. De beveger seg ikke så langt fra hiområdet, så det pleier å gå bra.

Det er vanlig at huggormene kommer ut ved påsketider, når snøen har smeltet og solen begynner å steke.

– Folk må respektere huggormen – ikke plukk dem opp og ikke sett deg på dem! Ta gjerne et bilde av dem, men hold deg på en god halvmeters avstand. Huggormen angriper aldri mennesker, men hvis den føler seg trengt opp i et hjørne og den er varm, kan den bite i selvforsvar.

Også NRK har snakket med Jacobsen, samt zoolog Petter Bøckmann ved Naturhistorisk museum. Bøckmann sier til NRK at han har fått flere meldinger om huggormer som har våknet tidlig fra dvalen i år. Ormen pleier normalt sett å komme frem når snøen forsvinner, som regel ikke før ut i april.

Bøckmann sier til NRK at så lenge det er plussgrader i lufta vil det gå bra med huggormen.

Publisert: 01.02.20 kl. 20:58

