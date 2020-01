FIKK ERNA PÅ BESØK: Bjørn Alfred Ropstad fikk statsminister Erna Solberg på besøk hjemme i Moisund i Agder i februar i fjor. I midten: KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Pappa Ropstad vil ha KrF med på omkamp om fritt skolevalg

Bjørn Alfred Ropstad (KrF) mener regjeringens kjør for å innføre fritt skolevalg i alle fylker, kan bety nedlagte klasser og skoler i Agder. Nå kjemper han for at sønnen Kjell Ingolf og KrF bryter med regjeringens syn.

– I Agder har vi flere skoler i distriktet som kan bli hardt rammet. Der kan det forsvinne både klasser og skoler hvis regjeringen og Stortinget innfører fritt skolevalg, sier Bjørn Alfred Ropstad til VG.

Han er fylkesvaraordfører i Agder og faren til KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad.

Til helgen møtes de på Gardermoen til den årlige landskonferansen til Kristelig Folkeparti. Der har Ropstad senior tenkt å benytte anledningen til å fortelle både partiledelse og KrFs utdanningspolitikere på Stortinget at det ikke er for sent å snu.

MØTES IGJEN: Kjell Ingolf og pappa Bjørn Alfred Ropstad møtes til politisk ordskifte og strategisamling på KrFs landskonferanse på Gardermoen kommende helg. Bildet er fra samme konferanse siste helgen i januar i fjor. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Frykter nedlagte skoler

– I verste fall kan fritt skolevalg bety at videregående skoler i distriktene våre mister så mye av elevgrunnlaget at de må legge ned. Det vil kunne gi katastrofale følger for både disse skolene og lokalsamfunnet rundt, sier Ropstad senior til VG.

Han var en av flere KrF-politikere fra Agder som ba regjeringen snu, ifølge lokalavisen Fædrelandsvennen tirsdag.

Nå mener han KrF må understreke at beslutningen om metoder for elevinntak må ligge lokalt.

– En av hovedhensiktene med å lage større fylker, var vel at de skulle tillegges flere oppgaver og få større selvstyre, spør Ropstad.

Fritt skolevalg Fakta I dag er det opp til fylkene selv å bestemme om de ønsker fritt skolevalg eller ikke.

Alternativer til fritt skolevalg er inntaksområder innenfor fylket eller nærskoleprinsipp der elevene søker seg til en av de videregående skolene som ligger nærmest hjemmeadressen.

Søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3–1 har rett til å komme inn på ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 (Vg1), og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet.

Karakterer skal som hovedregel være grunnlag for inntak til videregående opplæring. Elever kan også bli tatt inn uten poengberegning som følge av fortrinnsrett eller inntak etter individuell behandling.

Regjeringen innførte friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser i 2016. Elever kan nå søke på tilbud i andre fylker, men den aktuelle fylkeskommunen har bare plikt til å gi et tilbud dersom de har ledig kapasitet.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Som KrFs fremste folkevalgte i Agder fylke mener han det er et poeng at politisk styring og drift av de videregående skolene ligger i fylkespolitikernes hender fremfor en opplevd overstyring fra regjeringen.

KRF-DUO: Både parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (til venstre) og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kommer fra Agder, hvor det nå har oppstått kraftig motstand mot fritt skolevalg. På bildet er de på vei ned en av Stortingets mange trapper. Foto: Frode Hansen, VG

Ikke snakket med Kjell Ingolf om det

– Kan du bli beskyldt for å utnytte sønnen din i denne saken?

– Nei. Det er derfor jeg ikke har snakket noe med ham om dette i det siste, svarer pappa Ropstad.

Han sier at han også forstår regjeringens utgangspunkt om å gi elever adgang til selv å velge videregående skole. Men baksiden av en slik inntaksmetode er distriktsskoler som mister elever, klasser og kanskje store deler av elevgrunnlaget, samt A- og B-skoler.

– Kan KrF stemme mot fritt skolevalg i Stortinget?

– Ja, slik jeg tolker regjeringserklæringen, så er det en mulighet for å unngå sentralt bestemt fritt skolevalg der, svarer Bjørn Alfred Ropstad.

Opphetet debatt

I regjeringens høringsrunde om å innføre fritt skolevalg i alle fylker, har Kunnskapsdepartementet mottatt en hel rekke høringsuttalelser fra fylker som går mot en sentralt bestemt inntaksmetode.

Akkurat nå pågår det også en opphetet debatt i Oslo, der fritt skolevalg har blitt brukt som inntaksmetode de siste ti årene – selv om byrådspartiet SV som sitter med skolebyråden, er motstander av dette. Det er varslet et forslag til endring i Oslos inntakssystem om kort tid.

VIL HA FRITT SKOLEVALG: Roy Steffensen (Frp) er leder av Stortingets utdanningskomité. Han kjemper mot at KrF skal stoppe innføring av fritt skolevalg i alle fylker. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité, er bekymret for at KrF kan rote til regjeringens plan for å innføre fritt skolevalg nå når Frp går ut av regjeringen.

– Dette er en sak vi har kjempet felles med Høyre i alle år, og jeg er nå bekymret for at vi nå vil stå alene om dette, i og med at tyngdepunktet i regjering har endret seg og KrF får mer innflytelse, sier Roy Steffensen til VG.

Granavolden-ordlyden

KrF er interessert i innflytelse i denne saken, bekrefter leder i partiets stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan fra Agder. Han går langt i å imøtekomme Bjørn Alfred Ropstads beskjed om å få lokal hånd om metode for elevinntak.

– Utgangspunktet vårt for å finne en løsning er at Granavolden-erklæringen ivaretar en desentralisert skolestruktur, sier Grøvan til VG.

I regjeringserklæringen som er regjeringens viktigste styringsverktøy, heter det at regjeringen vil «utrede ulike modeller for fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge skole og som ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur.»

Grøvan viser også til at de nye fylkene har fått et større ansvar for kompetanse- og opplæringspolitikken enn tidligere – mens videregående opplæring fortsatt er et av fylkeskommunenes største ansvarsområder.

– Det må telle tungt i den videre vurderingen. I regionreformen er det flyttet ansvar for kompetanse til fylkene. Det taler mot et nasjonalstyrt inntakssystem, sier Grøvan.

Frp-forslag i Stortinget

– Kommer de tre regjeringspartiene med et forslag man er enig om, eller ser du for deg en splittet trepartiregring om dette?

– Det er nok ikke aktuelt med en løsning som splitter de tre partiene. Og det er nok uavhengig av hvem som er kunnskapsminister. Det er nok mer åpent hvilke partier som vil støtte dette i Stortinget, svarer Grøvan.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad viser til Granavolden-plattformen da VG spør ham om fritt skolevalg like etter at de nye KrF-statsrådene er på plass fredag.

– Det er også mitt utgangspunkt at fylkene selv får hånd om dette. Det står i plattformen at vi skal se på ulike løsninger for dette, så skal vi behandle dette i regjerinngen etter at Agder og andre fylker har sagt sitt, sier Ropstad junior til VG.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har allerede levert inn et forslag på Stortinget om at fylkene sikres kontroll over egne opptak i videregående skole – som et motsvar på Høyre og Frps pådriv for fritt skolevalg overalt.

Dette vil det avtroppende regjeringspartiet Frp svare på, bekrefter Roy Steffensen:

– Vi vil når saken til Ap nå skal behandles i Stortinget, fremme konkret forslag om fritt skolevalg i alle fylker. Det er ikke overraskende at Ap mener at det er viktigere at fylkespolitikere må få bestemme hvor elevene skal gå på skole, enn at elevene skal få velge selv, men jeg håper ikke at også Høyre nå blir presset av KrF til å lande der, sier Steffensen.

Publisert: 25.01.20 kl. 10:12

