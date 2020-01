KAN BLI NY MINISTER: Høyres Tina Bru blir ny olje- og energiminister, får VG opplyst. Foto: Fredrik Solstad

Kilde til VG: Tina Bru (H) blir ny olje - og energiminister

Stortingsrepresentant Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister, ifølge VGs opplysninger.

Dagens Næringsliv meldte om saken først og en regjeringskilde sier det samme til VG.

33 år gamle Bru sitter i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun er valgt inn fra Rogaland.

– Kommende stjerne

I fjor skrev VG at Bru pekes på som en av de heteste kandidatene til å overta som nestleder i Høyre.

– Tina er en kommende stjerne i vårt parti, sa Erna Solberg til VG da.

– Kan hun også overta for deg en dag? spurte VG.

– Hun er i hvert fall ung nok, med tanke på at jeg skal sitte i 10–15 år til, sa Solberg og lo.

Skei Grande mulig kunnskapsminister

Det jobbes for at de nye statsrådene skal presenteres på Slottsplassen på fredag. Kun uforutsette ting kan endre på denne planen, fikk VG opplyst onsdag.

Onsdag skrev VG at Venstre krever kunnskapsministeren - og det dermed kan bli Venstre-leder Trine Skei Grande.

VG har tidligere skrevet at med Siv Jensen ute av finansministerposten, er det spesielt en som nevnes som finansminister. Nåværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner – også han fra Høyre.

Hareide: Har hatt samtaler

Torsdag kom også tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide hjem fra i Indonesia, to dager tidligere planlagt. Der har han vært med utenriks- og forsvarskomiteen.

– Jeg har hatt samtaler som gjør at det er naturlig at jeg kommer hjem litt før. Jeg avbryter ikke et oppdrag for utenrikskomiteen uten at det er en grunn for det, sier han til pressen som hadde møtt opp på Gardermoen.

