PST: Flere trusler og mer sjikane mot politikere

Truslene og sjikanen mot sentrale norske politikere er blitt så heftig at PST nå advarer mot en ytterligere tilspisset tone i samfunnsdebatten.

– Debattklimaet er blitt krevende og vondt. For mange politikere vil det være vanskelig å stå imot og delta i en saklig politisk debatt. sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til VG.

Trusler mot myndighetspersoner er en del av årets trusselvurdering fra PST, Politiets sikkerhetstjeneste, som PST-sjefen la fram tirsdag.

Trygghet under press

For ett år siden sa PST at terskelen for å gjennomføre angrep mot politikere fortsatt ville være høy.

Nå sier sikkerhetstjenesten at politikernes trygghet er under press.

«Ytringer som fremmer myndighetshat og bruk av vold mot politikere, er en økende bekymring. Myndighetshat, sjikane, personlig uthenging og truende ytringer mot enkeltpersoner på sosiale medier er blitt dagligdags. Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk», uttaler PST i trusselvurderingen for 2020.

Ut fra dette kan politikere bli utsatt for «et svært belastende personlig press, truende ytringer og/eller ulovlige, personrettede handlinger», heter det videre.

Mindre personfokus

Seksjonsleder i PST, Ane Mannsåker Roald, oppfordrer folk til å besinne seg i samfunnsdebatten:

- Hver enkelt av oss kan bidra ved å unnlate å bruke ord og vendinger som gjør at den politiske debatten blir betent og personfokusert, sier hun.

– Den samlede belastningen kan bli svært stor. Enkelte avstår fra å stile til valg, eller blir påvirket til å ta beslutninger de ellers ikke ville tatt, legger Mannsåker Roald til.

PST definerer myndighetspersoner som medlemmer av Kongehuset, regjeringen, Stortinget og Høyesterett.

Fiendebilde

Ifølge sikkerhetstjenesten ser mange ekstreme miljøer på politikerne som fiender.

PST har ansvar for myndighetspersoners sikkerhet. Livvakt-tjenesten er også en del av PST.

At folkevalgte avstår fra å delta i offentlig debatt om temaer de vet er betente, er en trussel mot demokratiet, ifølge PST-sjef Sjøvold:

– En undersøkelse fra Politihøyskolen viste at 80 prosent av de som svarte, var blitt utsatt for sjikane og trusler, og 10 prosent har vurdert å trekke seg. Det mener vi er et demokratisk problem. I rommet for det frie ytringer er takhøyden stor. Men å stå i en pol hverdag kan være ganske tøft for mange, sier Sjøvold.

Ferske dommer

Den nye justisministeren Monica Mæland (H) sier at politikerne i stadig større grad blir utsatt for harde angrep.

–Det er vanskelig å stå opp og verne om ytringsfriheten, samtidig som folk ikke skal utsettes for uakseptabel og ulovlig adferd, sier hun.

Mæland viser til to ferske dommer i Høyesterett som trekker opp noen grenser for hva som er ulovlige ytringer:

Den første omhandler samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali som ble kalt «Fandens svarte avkom» og bedt om å reise «tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk», av en kvinne i Facebookgruppa «Vi som støtter Sylvi Listhaug».

Den andre dømte ytringen ble fremsatt i i gruppen «Fedrelandet viktigst» hvor en mann skrev at «Det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!».

– Det er tøffe tak der ute, ja, sier Monica Mæland til VG.

– Vi kan drive holdningskampanjer, og vi kan stille opp for hverandre selv om vi er politiske motstandere, sier hun.

