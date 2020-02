SNAKKET ÅPENT: Seksjonsleder Hanne Blomberg i PST etter å ha vitnet i Ølen Betong-saken torsdag. Foto: Harald Henden

PST-leder i Ølen Betong-saken: – Skulle ønske EOS-utvalget fikk fullført sin undersøkelse

OSLO TINGRETT (VG) Regjeringsadvokaten forsøkte å underbygge sin påstand om at det ikke er noen sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket av Ølen Betong, da tre ansatte fra PST ble kalt inn som statens vitner.

Nå nettopp

Denne uken går den såkalte Ølen Betong-saken for Oslo tingrett. Betong-konsernet har saksøkt staten for det de hevder var amatørmessige rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST.

Selskapet hevder de har blitt påført store økonomiske tap og svært ubehagelige avhør hos russisk sikkerhetstjeneste som en konsekvens.

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er noen sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket.

FAKTA: ØLEN BETONG-SAKEN Ølen Betong har gått til søksmål mot staten. Tvistesaken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST.

Ølen Betong-konsernet investerte i 2007 og 2008 flere hundre millioner kroner i en satsing i Murmansk-området i Russland.

Firmaet mener norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informanter i selskapet.

Kontaktforsøkene ble fanget opp av russisk etterretning. De to nøkkelansatte saken gjelder – administrerende direktør Atle Berge og betongarbeider Kurt Stø – ble avhørt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB under tøffe forhold og utestengt fra landet i ti år.

Ølen Betong-konsernet krever opp mot 145 millioner kroner i tapt fortjeneste og andre kostnader.

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket.

Blant vitnene i rettssaken er Ap-leder Jonas Gahr Støre, spiondømte Frode Berg, tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager og ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune.

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen som startet mandag 3. februar.

Tre ansatte fra PST vitner i rettssaken torsdag, blant annet Hanne Blomberg, som er seksjonsleder for statlig etterretningsvirksomhet – det man før i tiden kalte kontraetterretningssjef. Hennes jobb er å forebygge ulovlig etterretningsaktivitet i Norge.

I den knappe timen retten var åpen for offentligheten, fortalte hun om den aktuelle sikkerhetssituasjonen i Norge og nordområdene, samt PSTs virksomhet der.

De to andre PST-vitnene forklarer seg bak lukkede dører. En av dem skal gjentatte ganger ha tatt kontakt med en av de to nøkkelansatte i Ølen Betong i Kirkenes, ifølge konsernet.

– Vi skulle ønske EOS-utvalget fikk fullført sin undersøkelse, sa Blomberg fra PST da hun vitnet i rettssaken torsdag.

SAKSØKER: Administrerende direktør Atle Berge fra Ølen Betong i rettssalen i forbindelse med saken firmaet har anlagt mot staten. Foto: Harald Henden

Trakk EOS-klage

I sitt innledningsforedrag mandag trakk regjeringsadvokaten frem at saken først ble fremmet for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), men at klagen senere ble trukket av saksøker.

– De trakk saken før den var ferdigbehandlet. Det var overraskende. Dersom det fører til at utvalget trekker sin undersøkelse, betyr dette at denne rettssaken blir dårligere opplyst, sa Sejersted ifølge NTB.

Berge på sin side hevder regjeringsadvokaten har prøvd å instruere behandlingen av saken.

– Vi opplevde det som et ledd i å prøve å forskyve den. Når tiden går, skjer det ting. Jeg var innstilt på at saken kunne bli tatt opp. Hadde saken gått sin gang i utvalget, hadde den blitt lagt på bordet. Det er overhodet ikke oss imot, uttalte Atle Berge ifølge nyhetsbyrået mandag.

STATENS REPRESENTANTER: Hanne Blomberg fra PST i samtale med regjeringsadvokat Fredrik Sejersted utenfor rettssalen i Oslo tingrett. Foto: Harald Henden

Forsøker å verve norske kilder

I sin vitneforklaring torsdag fortalte PST-lederen at tjenesten de siste årene har sett tendenser til økt aktivitet fra fremmede lands etterretningstjenester i Norge, og at disse tillater seg et større operasjonsrom og handlingsrom – ikke bare i Norge, men i hele Vesten.

– Vi ser i aller høyeste grad at Russland forsøker å verve kilder i Norge, svarte Blomberg på spørsmål fra regjeringsadvokaten.

Hun forklarer at dette er en av kjerneoppgavene til ethvert lands etterretningstjenester, og at PST ser forsøk på dette både i Oslo så vel som i Finnmark.

– I år har vi informasjon om at personer som sitter i interessante stillinger, eller som kommer til å sitte i interessante stillinger, blir kontaktet av russiske etterretningstjenester, forklarte Blomberg i retten.

Hvert forsøk er unikt og tilpasset den personen som forsøkes vervet. Den største forskjellen er mellom vervingsforsøk som finner sted inne i Norge, og den som skjer utenfor.

– Når forsøkene finner sted i Norge, forsøker utenlandske etterretningstjenester å gjøre det på en måte som ikke kan spores tilbake til det aktuelle landet. I sitt eget land er de ofte langt mer aggressive. Vi har rapporter om personer som er forsøkt lurt inn i kompromitterende situasjoner eller blitt truet om man ikke går med på landets etterretningsaktiviteter. Det vet vi skjer med nordmenn som reiser til Russland, forklarte Blomberg i retten.

STATENS MANN: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted under Ølen Betong-saken. Foto: Harald Henden

Skille i 2014

Blomberg, som har arbeidet i PST siden 2004, beskriver at situasjonen endret seg markant etter Russlands annektering av Krim.

– Før 2014 synes etterretningsaktiviteten å være preget av klassisk etterretningsinnhenting på helt åpenbare mål for russiske etterretningstjenester. Etter 2014 har flere norske borgere blitt truet med utestengelse og presset til å jobbe for FSB. Russland ønsker at det skal være ubehagelig å være uvenner med Russland, og gjennomføre sanksjoner mot Russland, forklarte Blomberg.

DRAMA I RETTEN: En NRK-fotograf gikk over ende i det Frode Berg inntok vitneboksen i Ølen Betong-saken onsdag. Foto: Harald Henden

– Paradoks for PST

Vitner har i retten beskrevet at det er en voksende uvilje blant folk i Kirkenes til å snakke med PST, og regjeringsadvokaten ville vite hva dette betyr for PST.

– PST har ansvar for å sikre norske interesser, og vi har en utfordring hvis våre egne borgere ikke ønsker å snakke med sitt eget lands sikkerhetstjenester. Det er et paradoks for oss, sier Blomberg.

– Har da fremmede tjenester oppnådd det de ønsket?

– I aller høyeste grad, uttalte Blomberg.

Hun forklarte videre at kontraetterretningsarbeidet til PST ikke bare går ut på å fokusere på trusselaktørene, altså fremmede lands etterretningstjenester, men også på de trusselutsatte – nordmenn som blir utsatt for ubehagelig aktivitet, og begrense deres sårbarhet og gi sikkerhetsråd for å best beskytte seg.

Kilder, verving, innhenting

Blomberg forklarte i retten at PST må snakke med forskjellige typer mennesker for å forstå hva som skjer i Norge, og sier at dette er noe annet enn kildeaktivitet.

– Da har man gått igjennom en prosess for å vurdere sikkerhetssituasjonen man setter seg i, da har man et helt spesielt sikkerhetsvern. Vi er ute og snakker med personer som ikke faller inn under det begrepet, uttalte Blomberg.

– Hvordan skal de som jobber for PST i Kirkenes opptre i lokalsamfunnet? ville regjeringsadvokaten vite.

– De må opptre på alle måter som alle andre. De må få lov til å være de sivile personene de er. Vi er del av samme lokalmiljø som alle andre, og er med i lokalmiljøet som trenere, i møter på skolen og så videre, uttalte Blomberg.

– Mange som er i felten er synlige. Noen av dem er kjent i lokalmiljøet, andre er ikke kjent, sa Blomberg.

– Opportunister

Saksøkers advokat Per Magne Ristvedt ville vite om Blomberg er kjent med om russerne trenger mer enn en mistanke før de beslutter innreiseforbud.

– Jeg er usikker på om de trenger mistanke i det hele tatt, svarte Blomberg.

– I og med at de bruker dette for å gjøre det ubehagelig å være uvenn med Russland, at det skal være ubehagelig å ha sanksjoner pågående mot Russland. Russiske etterretningstjenester ønsker også å tegne et bilde av at de har større kontroll enn de egentlig har. De er opportunistiske og bruker de muligheter som ligger foran dem, uttalte Blomberg i retten.

Et vitne fra Kirkenes forklarte onsdag at en tjenestemann fra PST stilte direkte spørsmål om han ville bli informant.

– Er det vanlig opptreden fra PST? ville saksøker vite.

– Hvis du ønsker å verve noen som kilde, kan det være at det blir stilt som spørsmål. Vi kan komme tilbake til det i lukket rett, sa Blomberg – før retten ble stengt for offentligheten.

Publisert: 06.02.20 kl. 11:28

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser