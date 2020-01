Ulykkesbilen endte ved gatekjøkkenet hennes: – Hørte rop om hjelp

VIKERSUND (VG) Ulykkesbilen endte opp rett utenfor gatekjøkkenet til Kremte Bekteshi (42), som ble tilkalt av forskrekkede ansatte da steiner sprutet mot lokalene deres.

– Da jeg kom hit hørte jeg folk som ropte om hjelp og at noen satt fast under toget. En av mine ansatte ble bedt om å ringe ambulansen, forklarer Kremte Bekteshi, sjefen for gatekjøkkenet.

En mann i 30-årene omkom i den tragiske ulykken på planovergangen i Vikersund tirsdag kveld.

Det var tre personer i bilen, da den ble låst fast mellom bommene på jernbanen. To av dem kom seg ut før Bergenstoget på vei til Drammen traff det.

NRK har snakket med en av de overlevende, som ønsker å være anonym. Han forteller at de tre forsøkte å dytte opp bommene selv uten hell. Denne informasjonen er også kjent for politiet, bekrefter etterforskningsleder Bent Øye til statskanalen.

– En skrekkhistorie

Bekteshi (56) ble tilkalt av forskrekkede ansatte da de hørte at det smalt. Hun har ventet at en slik ulykke skulle skje:

– Toget går altfor fort her. Alle vinduene rister når det kjører forbi. Jeg har sagt det til de ansatte, at den dagen det smeller, da tror jeg vi kommer til å merke det her.

FORSKREKKET: Kremte Bekteshi (56) kom til gatekjøkkenet kort tid etter ulykken. Da hadde togpassasjerer begynt å gå ut av toget, og folk ropte etter hjelp. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Og det gjorde de tirsdag kveld. Ulykkesbilen ble skjøvet et titalls meter fremover da toget traff den. Beketshi forklarer at steinspruten sto mot gatekjøkkenet, og viser den knuste ruten og all steinen som ligger utenfor gatekjøkkenet.

– En kunde som var her trodde først han hørte skudd. Det er en skrekkhistorie for å si det sånn. Det skjedde så fort. Alle her ble forskrekket, forteller hun videre.

– Hva tenker du om at det har skjedd en slik ulykke?

– Jeg tenker at om toget hadde kjørt i litt lavere hastighet, hadde det ikke gått så galt. Dette er veldig tragisk, sier hun.

SLIK SER DET UT: Bergenstoget kom fra venstre i bildet, mens ulykkesbilen sto bom fast mellom bommene på planovergangen, som her vises med bommene oppe. Bilen ble skjøvet mange meter frem – omtrent til bildets ende. Like nedenfor ligger gatekjøkkenet. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

– Lyset virket ikke

Planovergangen er utstyrt med bjelle, lys og bom. Da VG var i Vikersund dagen etter dødsulykken fungerte det som normalt. Både passasjertog og godstog passerer her flere ganger om dagen, og overgangen er godt trafikkert av både bilister og fotgjengere.

Bente Camilla Kleppe (42) bor i boligfeltet på andre siden av planovergangen for Vikersund sentrum. Like før klokken 21 kjørte hun og sønnen over på vei hjem fra butikken.

– Da mannen min litt senere sa at det hadde vært en ulykke, slo det meg at lysene ikke virket på overgangen da vi kjørte der. Det har jeg tenkt mye på etter denne tragiske ulykken, sier Kleppe til VG.

SÅ LYSFEIL: Bente Camilla Kleppe (42) kjørte over planovergangen kort tid før ulykken skjedde. Hun kjører ofte her, fordi hun bor på den ene siden, mens Vikersund sentrum ligger på den andre siden. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Hun forteller at det er «umulig å ikke se dem», de hvite lysene som blinker når det er klart, og blir røde før toget kommer. Denne gangen var det mørkt, sier hun.

– Jeg tenkte at det like godt kunne vært oss, sier hun.

For ikke lenge siden ble nok en familie fra Modum rammet av en tragisk togulykke. Det var da to personer fra Hokksund omkom etter at bilen familien på fire satt i, ble påkjørt av lettbanen i Danmark.

– Nå har vi blitt rammet av to tragiske ulykker her i Modum. Det er trist, mener Kleppe, som tenker på de etterlatte familiemedlemmene og vennene til den omkomne mannen.

Hun har nå forklart det hun så til politiet, og er blant flere vitner politiet har fått forklaring av i løpet av onsdag som enten har sett ulykken eller gjort observasjoner på planovergangen som kan være interessante.

Slik undersøkes ulykken

– Jeg ønsker ikke å si hvor mange vi har snakket med eller hva de har forklart, men flere har tatt kontakt etter at vi etterlyste vitner tidligere onsdag, sier etterforskningsleder Bent Øye ved Hønefoss politistasjon.

Direktør William Bertheussen i Havarikommisjonen forteller at dette er detaljer de vil se på når de undersøker ulykken, men at han ikke kommenterer enkeltobservasjoner. De får informasjon fra politiet.

– Vi samler inn all tilgjengelig informasjon for å gi en best mulig undersøkelse og danne oss et så korrekt som mulig. Den type informasjon er vi veldig interessert i, så det er klart at det er noe vi sjekker ut – at anlegg og brukere gjør det de skal, sier han, men legger til at det er for tidlig å konkludere.

Bane NOR gjør også sine undersøkelser etter ulykken. Thor Erik Skarpen i selskapet kan ikke kommentere Kleppes observasjoner konkret, men forklarer at feil med lyssignalene skal være en signalfeil:

– Generelt er det sånn med tekniske anlegg på jernbanen, at om det oppdages en teknisk feil, får ikke toget grønt lys – og må stå. Det er det som kalles signalfeil. Så sjekker man feilen før toget får lov til å kjøre videre, forklarer Thor Erik Skarpen i Bane NOR.

En teknisk feil skal altså føre til at toget må stå, og ikke får grønt lys til å kjøre videre.

