Påstand om 16 års fengsel i Norges største overgrepssak

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Mannen skydde ingen midler for å få tak i seksualiserte filmer fra unge barn. Påtalemyndigheten har vært veldig i tvil om en vanlig fengselsstraff er tilstrekkelig for å verne samfunnet mot ham.

I dag gikk prosedyrene i det som er omtalt som Norges mest omfattende overgrepssak.

Der la politiadvokat Kari Hangeland ned påstand om 16 års fengselsstraff for den tidligere fotballdommeren.

Statsadvokat Per Egil Volledal sa at påtalemyndigheten har vært usikre på om vanlig fengselsstraff er tilstrekkelig for å verne samfunnet mot mannen, og argumenterte for og imot om det skulle legges ned påstand om forvaring eller ei.

Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet.

– Det er vanskelig å forutse hvilket behov samfunnet har for å verne seg mot ham etter avsluttet soning. Det er mange usikkerhetsmomenter, sa Volledal, før han sa at man har bestemt seg for å legge ned påstand om vanlig fengselsstraff.

– Nådeløs

Mannen i 20-årene står tiltalt i Nedre Romerike tingrett for å ha begått nettovergrep mot over 250 gutter, inkluder 15 voldtekter.

Barna trodde de chattet med jevnaldrende «Sandra» og «Henriette», tiltaltes falske profiler på nettet.

Ifølge tiltalen ble de lurt, truet og presset til å filme seksuelle handlinger.

Det er nærmere 450 fornærmede i saken, men det er ikke reist tiltale for alle forholdene.

Påtalemyndigheten mener det er skjerpende at tiltalte har holdt på såpass lenge, at han opparbeidet seg et nært tillitsforhold til barna og at han etterspurte særlig krenkende videomateriale.

Aktor Per Egil Volledal beskrev tiltalte som grenseløs og nådeløs.

– Han har manipulert på et avansert nivå, sa Volledal.

Overgrepsmateriale

Ifølge tiltalen har mannen gjennom chatteforum lokket hundrevis av unge gutter med sex, gaver og kjærestehold, og tvunget dem til å utføre seksuelle handlinger med seg selv på film. Den yngste var i ni år.

Mannen, som er en tidligere fotballdommer, skal også ha møtt en del av de fornærmede, og under møtene skal det ha foregått seksuell omgang og filming.

– Tiltalte har vært en hovedkilde til at det ble produsert overgrepsmateriale. Han har ikke filmet det, men er bakmannen. Vi snakker om store mengder overgrepsmateriale, som han til dels har delt videre, sa statsadvokat Per Egil Volledal under prosedyren.

Under etterforskningen fant politiet 16.463 filmer som tiltalte hadde mottatt og lagret fra chattingen, ifølge tiltalen.

– Avsky fra samfunnet

Den tidligere fotballdommeren ble pågrepet første gang i juli 2016, men ble løslatt etter noen uker i varetekt. Etter det skal han ha begått flere overgrep. Han ble pågrepet i oktober samme år og antall fornærmede steg.

Tiltalte sa under sin forklaring at han føler på en sterk anger og skyldfølelse.

– Den skammen jeg har påført de fornærmede får jeg ikke fjernet, men jeg ønsker å være ydmyk og stå til ansvar for det jeg har gjort. Jeg mener mine handlinger må møtes med avsky fra samfunnet. Angeren og skyldfølelsen er så sterk at den nesten ikke er til å bære, sa tiltalte under sin forklaring.

Han erkjenner en stor del av overgrepene. Enkelte nekter han for, mens flere erkjenner han delvis straffskyld for. Forsvarer Gunhild Lærum forteller at mannen har levd et dobbeltliv:

– Et liv på nettet bak skjermene, og et liv i den virkelige verden.

