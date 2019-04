PÅSKEGODT? Bilen som ble stoppet med godteri i mars var fylt til randen med smågodt. Foto: Tolletaten

Stoppet med godteri til 12.000 kroner

I midten av mars ble en bil stoppet med godteri til en verdi av 12.000 kroner på Svinesund. Mandag beslagla tollerne også 70.000 sigaretter og over 1000 liter alkohol fra én bil, og forteller om travle dager før høytiden.

– Mengden godteri overstiger det en familie setter til livs i påsken og sjåføren som fraktet godteriet innrømmet at han skulle selge det, skriver Tolletaten på Twitter.

Ifølge seksjonssjef for grensekontrollen på Svinesund , Wenche Fredriksen, tilsvarte godteriet 8000 kroner i unndratt avgift.

– Godteriet var i orginalembalasje. Han fortalte at han hadde vært i Göteborg og handlet dette, og sa også at han drev en butikk i Norge, så han la ikke skjul på at dette skulle videreselges. Alt ble beslaglagt og han vil også bli anmeldt, sier Fredriksen.

Stakk kjepper i hjulene for påskekosen

Fredriksen forteller at mandag, tirsdag og onsdag før påske normalt er svært travle dager, og at flere velger å ta turen over grensen disse dagene fremfor den beryktede skjærtorsdagen.

– Vi har tilstedeværelse og kontroller gjennom hele påsken, så det er en risiko for å bli stoppet og kontrollert, informerer hun.

Hun forteller at det ved kontroller som regel er snakk om nordmenn som har oversteget kvoten for alkohol og tobakk, og som kan vente seg forelegg på fra 400 kroner til 9500 kroner.

Det finnes imidlertid dem som overstiger kvoten mer enn «litt».

Mandag morgen ble en polsk mann stoppet på vei inn i Norge med varebilen fylt til randen av 70.000 sigaretter og 1047 liter brennevin. Om innkjøpene var tiltenkt påsken er uvisst, men mannen måtte i hvert fall gå påskedagene i møte tomhendt, da lasten ble beslaglagt.

Han gjorde imidlertid sitt ytterste for å unnslippe tollerne.

– Han løp ut av bilen og over et jorde, men han ble innhentet og levert til politiet, forteller Fredriksen.

Det var Østfoldnyheter24 som omtalte saken ført.

Trafikkfarlig

Mannen hadde også tuklet med bilen slik at det skulle fremstå som at bilen ikke var tungt lastet.

– Han hadde gjort noe med fjærsystemet slik at man ikke kan se at den hadde tung last. Den veide vel rundt tre tonn, så disse bilene er farlig å kjøre med på veiene både for dem selv og for møtende trafikk, sier Fredriksen.

Beslaget tilsvarte 670.000 kroner i unndratte avgifter, opplyser Tolletaten.

Til tross for at det later til at de fleste tar «harry-turen» i dagene før påsken setter skikkelig inn, forteller Fredriksen at de er godt rustet for inntog av nordmenn skjærtorsdag.

