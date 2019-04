VIL FÅ DEM TIL NORGE: Erna Solberg åpner for at også Norge skal kunne hente hjem barn av IS-krigere. Foto: Gisle Oddstad, VG

Erna Solberg åpner for å hente ut barn av IS-krigere fra Syria

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun vil forsøke å hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere.

– Vi vil ikke hente hjem IS-krigere, vi vil heller ikke hente hjem mødrene deres, men vi vil forsøke å starte med systemer for å hente hjem de som er foreldreløse, sa Erna Solberg på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Regjeringen jobber nå med å få på plass ordninger for å fasitlitere dette, og samarbeider med andre europeiske land om identifiseringsarbeidet, ifølge Solberg.

Det er imidlertid usikkert hvor mange barn det kan være snakk om.

– Vi har ingen oversikt over hvilke barn som er foreldreløse, sier statsministeren.

Har endret tone

Solberg har tidligere vært negativ til at barn av IS-krigere skal få komme til Norge. Hun har sagt til VG at det «ikke er aktuelt å hente ut norske borgere fra slike leirer, heller ikke barn». Hun presiserte at dette var «slik situasjonen er nå».

Samtidig ble det kjent at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) holdt møter med de fire regjeringspartiene for å få innspill om Norge skulle hente hjem barna.

Publisert: 23.04.19 kl. 08:17