UNDERSØKELSER: I midten av mars lette politiet etter spor i boligen til Tor Mikkel Wara og hans siktede samboer Laila Anita Bertheussen. Foto: Helge Mikalsen / VG

Wara og Bertheussen visste om kameraovervåking

Laila Anita Bertheussen har vært i nye avhør om trusselsakene mot samboer og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Rano Tahseen

NTB

Nå nettopp







Ifølge NRK fant avhørene sted mandag.

– Avhørene av henne er ferdige så langt. Alle punkter er gjennomgått, og intet nytt er kommet fram, skriver Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, i en SMS til NRK.

les også PST: Laila Anita Bertheussen mistenkt i samtlige hendelser

Kameraovervåking har stått sentralt i PSTs etterforskning for å finne ut hvem som som har stått bak truslene mot den tidligere justisministeren.

I en tidligere artikkel om trusselsaken, skrev VG at det var montert et kamera som var hemmelig for Wara og Bertheussen. Dette var kildeopplysninger gitt til VG, som ikke medfører riktighet. Både Bertheussen og Wara var orientert om at det var etablert kameraovervåkning i nabolaget deres, får VG opplyst. Den opprinnelige saken er nå rettet.

les også Waras samboer: Politiet er på villspor

Laila Anita Bertheussen er fortsatt siktet for å ha stått bak brannen i familiens bil 10. mars. I tillegg er hun mistenkt for alle de andre hendelsene knyttet til huset der hun og Tor Mikkel Wara bor. Blant annet var det tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på huset til justisministeren 6. desember i fjor.

I mars ble det funnet et truende brev i parets postkasse, og 10. mars brant det i bilen til Wara. Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister 28. mars.

Bertheussen nekter all skyld i saken, opplyser forsvarer John Christian Elden.

På spørsmål fra NRK om siktelsen er utvidet, svarer Elden følgende.

– Nei. Regner med at alt henlegges samlet ut fra hva som foreligger, det vil si ikke foreligger, per i dag, skriver Elden

PST har foreløpig ikke kommentert det siste avhøret og påstandene fra Elden.

Publisert: 12.04.19 kl. 21:46