TOMME SETER: På SAS-flyet fra Trondheim til Oslo klokken 20.15 mandag kveld var det flere ledige seter. Foto: VG-tipser

Mange møter ikke opp til SAS-avganger: Flyr med tomme seter

I streikerammede SAS er det blant de mange hundre kansellerte avgangene fortsatt fly som går. Mange av dem med ledig plass til flere.

Nå nettopp







En SAS-passasjer VG har snakket med forteller at han egentlig skulle vært med 19.30-avgangen fra Trondheim til Oslo mandag kveld, men at han søndag oppdaget at avgangen var kansellert.

Han sjekket selv SAS-avgangen som skulle gå 45 minutter senere, og fikk dermed et ledig sete.

Meldingen han mottok mandag, om at hans opprinnelige flyavgang var kansellert, inneholdt imidlertid ikke noe tilbud om å bli booket om til flyet med ledige seter. Derimot skrev SAS at de ikke hadde mulighet til å tilby ham et alternativ.

Har streiken fått store konsekvenser for deg? Tips VGs journalister her

les også SAS-streiken: – Jobber på spreng for å få passasjerer booket om

Anslår 40 ledige seter

Da 20.15-flyet lettet mandag kveld anslår han at det var om lag 40 ledige seter i flyet, som var det eneste av 16 oppsatte SAS-fly som gikk Trondheim-Oslo mandag.

– Jeg stusser veldig på den SMS-enn som ble sendt ut, om at de dessverre ikke kunne booke om, når det er så mange ledige seter. Jeg regner med at det er flere enn meg som fikk den meldingen i dag. Det synes jeg er litt skuffende, sier SAS-kunden, som ønsker å være anonym.

SAS-MELDINGEN: Flyselskapet skrev i en melding mandag, som det her vises et utdrag av, at de ikke hadde mulighet til å booke om passasjeren da flyet hans ble kansellert. Foto: VG-tipser

Pressesjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier til VG at de ledige setene ikke er ukjent for dem.

– Problemet er at det er veldig mange av passasjerene som ikke møter opp. Og det vet vi jo ikke før rundt 15 minutter før avgang. Derfor får vi ikke fristilt setene til passasjerer som trenger dem, sier Johansen.

Han forteller at de tomme setene både tilhører passasjerer som ikke tror at flyet går, og passasjerer som kanskje har forbindelse fra kansellerte avganger, og dermed ikke kommer seg med fly nummer to.

350 avganger tirsdag – tror flere vil ha ledige seter

– Normalt ville vi ha sett når passasjerene ikke er med på den første flyreisen og kunne ha fristilt setene, men folk setter seg i biler og på tog for å rekke frem til flyging nummer to, og da våger vi ikke å fristille setene i tilfellet passasjerene når frem. Da får vi en situasjon som gjør at vi flyr med ledige seter, forklarer Johansen.

Skal du ut og fly med SAS? Disse flyene er kansellerte

Tirsdag er det varslet at 49.000 passasjerer vil rammes av 546 kansellerte avganger, som følge av pilotstreiken som tirsdag vil være inne i sin femte dag.

FLY MED TOMME SETER: Knut Morten Johansen, pressesjef i det streikerammede SAS, forteller til VG at det er flere av flyene som fortsatt gå som flyr med tomme seter. Foto: Mattis Sandblad

– Det går rundt 350 avganger i Skandinavia i morgen, men altfor mange som har plass møter ikke opp. Igjen står det mange som gjerne skulle hatt de setene, men de er ikke avbestilt og da kan vi ikke legge ut disse for salg.

– Men det var jo ifølge vår tipser ledige plasser på mandagens 20.15-fly fra Trondheim til Oslo i går kveld. Hvorfor får ikke passasjerene beskjed?

– Kanselleringene for i dag ble gjort i går formiddag. Da var det mange som hadde plass på det flyet han fikk plass på, og så er det blitt frigitt i ettertid, sier Johansen.

Les også: Derfor streiker SAS-pilotene

Mange får ikke hjelp av SAS

Inne på SAS’ facebookside florerer det av frustrerte passasjerer som ikke får tak i selskapet og etterspør informasjon, og ikke får svar på telefonhenvendelser og Facebookmeldinger.

– Hvorfor svarer dere ikke passasjerene deres?

– Det finnes ikke nok telefoner til å håndtere alle sammen. Vi beklager det sterkt, men jeg håper virkelig på en forståelse for at når vi snakker om 280.000 mennesker så er det ingen bedrift eller organisasjon som er beredt til å håndtere et så stort og massivt trykk og ivareta så mange passasjerer, sier Johansen.

Les også: Så mye tjener SAS-pilotene

– Vi har folk som har kommet tilbake fra permisjoner og fra ferier, og som jobber så de holder på å falle sammen og bli syke. Det forsterker bare et alvor om at nå må også våre kjære piloter ta innover seg at vi er satt i en krevende situasjon som krever en løsning, legger han til.

SAS-pressesjef Johansen og Christian Laulund, leder i Norske SAS-flygeres forening, sa tidligere mandag til E24 at det ikke hadde har vært noen nye samtaler mellom partene siden streiken brøt ut natt til fredag.

Johansen sier til VG mandag kveld at dette fortsatt er tilfellet.

Publisert: 30.04.19 kl. 02:12