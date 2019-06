Kommunen møter pressen på Askøy etter mulig smittefarlig vann fredag. Foto: Bringedal, Terje

Askøy: 14 nye pasienter siste døgn

Nye tall fra Haukeland Sykehus viser at det totale antallet innleggelser har økt.

Oppdatert nå nettopp







Per klokken 09.00 lørdag er 19 stykker fra Askøy innlagt på Haukeland sykehus. Tre av dem er barn. Det blir opplyst at det ikke er noen som er kritisk syke.

– Vi har god kapasitet på sykehuset. Vi har rigget oss sånn at vi har kapasitet til å ta imot hvis det skulle komme flere, men det ser ut som det har roet seg litt, sier Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør ved Haukeland Universitetssjukehus.

Den nyeste oversikten fra Haukeland sykehus viser nå at det totale tallet for innleggelser har økt til 34. 12 av de som har blitt innlagt er barn.

De siste 24 timene har 14 nye pasienter blitt lagt inn på Haukeland.

Det er tydelig at flere pasienter har blitt skrevet ut det siste døgnet.

les også Drikkevannsskandalen: – Sykepleiere slo alarm da de koblet sykdom og adresser

Gårsdagens tall viste at totalt 26 pasienter fra Askøy hadde vært innlagt siste døgn.

Analysene fra flere av dem som har vært innlagt på Haukeland viser at de har bakterien Campylobakter-bakterier i avføringen, som gir tarminfeksjon.

Funn av E. coli

Fredag ble det kjent at det hadde blitt funnet E. coli i et vannbasseng som ligger nært det smitterammede området på Askøy.

Høydebassenget hvor bakterien er funnet, ble stengt av da kommunen fikk mistanke om at drikkevannet var smittekilden.

Dette er E. coli Escherichia coli, bedre kjent som E. coli, finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.

Den mest alvorlige varianten er EHEC, som kan infeksjonen Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS).

HUS er en alvorlig tilstand med nyresvikt og blodforandringer og starter som regel som en mage-/tarminfeksjon med blodig diaré.

Bakterien overføres vanligvis gjennom kjøtt som ikke er varmebehandlet, forurensede grønnsaker, upasteurisert melk, vann, ved direkte kontakt med dyr som skiller ut bakterien, eller fra person til person.

Eldre og barn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Kilde: nhi.no Vis mer vg-expand-down

Kommunen opplyser at funnet av E. coli sannsynliggjør at det er drikkevannet som har smittet folk. Det er imidlertid mindre sannsynlig at det er E. coli-bakteriene i seg selv som har stått for smittingen - fordi E. coli har kort overlevelsestid i vann.

– Med disse resultatene så vet vi at det er en forurensning i drikkevannet, sier leder i Miljørettet helsevern i kommunen, Bengt Åge Borge.

– Det vi nå avventer er tilbakemelding på disse prøvene fra pasientene som blir analysert på Haukeland, hvis vi kan da få en bekreftelse på hvilke smittestoff som er funnet hos pasienten der - så vil det være noe vi eventuelt kan lete etter i vannprøvene og få bekreftet funn der.

les også Dette er Askøy kommunes smitteteorier

Anton Bøe, avdelingsleder for vann og avløp i kommunen sier til VG lørdag at de fremdeles jobber ut i fra en teori om at smitten kommer fra Øvre Kleppe høydebasseng.

Kommunen mener forurensning, sannsynligvis fra avføring fra mennesker eller dyr, har trengt seg inn i bassenget utenfra - og ikke har kommet inn i vannet via renseannlegget.

– Vi venter på en del prøver vi vil få svar på.

– Svarene kommer på tirsdag, da har de dyrket i laboratorium gjennom helgen.

Mistanke om at forurenset vann forårsaket død

En ettåring døde onsdag på sykehus - og kommunen har bekreftet at det blir undersøkt om drikkevannet kan ha en sammenheng med dødsfallet.

– Jeg kan bekrefte at et barn døde hos oss, men det er for tidlig å si noe om årsak. Vi avventer flere analysesvar. Dette er en dypt tragisk hendelse og av hensyn til familien kan vi ikke kommentere dette ytterligere, sa Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus, i en pressemelding i går.

VG fikk imidlertid opplyst at det er styrket mistanke om at den døde ettåringen fikk i seg forurenset vann.

Ifølge Bergens Tidende skulle barnet obduseres fredag ettermiddag eller kveld. Den endelige dødsårsaken vil tidligst være klar i neste uke.

NRK skriver at fylkeslegen åpner tilsynssak på dødsfallet til den unge gutten på Askøy.

Ikke avklart

Kommunen understreket i går at det fremdeles ikke er helt sikkert at smitten kommer fra Øvre Kleppe høydebasseng.

Les også: Trebarnsmor og politiker vurderer å flytte fra Askøy

– Høydebassenget er et tunnelbasseng fra 1960-tallet. I alle fjellbasseng er det en viss innlekking av vann. Teoretisk kan smitte komme utenfra og inn på denne måten, sa Anton Bøe, sjef for vann og avløp i kommunen.

Rådmann Eystein Vennesland sa at de må jobbe med å få oversikt og kontroll over vannsituasjonen, samt sykdomsforløpet og omfanget av pasienter.

Dersom vannet er kilden til smitten, kan kommunen bli straffet for miljøkriminalitet. Fredag kveld opplyser Vest politidistrikt overfor VG at vannprøvene er sendt til analyse, men at svar ventes først etter helgen.

Publisert: 08.06.19 kl. 10:32 Oppdatert: 08.06.19 kl. 10:56