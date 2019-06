I RETTEN: Fra tirsdag morgen av må Svein Ludvigsen (72) møte i Nord-Troms tingrett tiltalt for sedelighetsforbrytelser. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Dette forklarer Svein Ludvigsen om kontakten med de fornærmede

Påtalemyndigheten mener han har utnytte sårbare personer seksuelt. I retten skal Svein Ludvigsen forklare hvordan han selv mener han bare har hjulpet de unge asylsøkerne.

Nå nettopp







Tre unge menn har ifølge påtalemyndigheten blitt ofre for den tidligere statsråden som er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann i Troms til å skaffe seg seksuell omgang.

Svein Ludvigsen nekter skyld etter tiltalen. Ifølge hans forsvarere har saken vært en belastning for 72-åringen.

– Hele denne tiden, alt fra selve pågripelsen og til saken i seg selv, har vært vanskelig for ham. Det er fryktelig å få rettet slike anklager mot seg, særlig med en så stor omtale i mediene. Det gjør det ikke noe lettere, sier forsvarer Kai Vaag til VG.

FORSVARERE: Advokatene Per Zimmer (t.v.) og Kai Vaag representerer sedelighetstiltalte Svein Ludvigsen. Foto: Trond Solberg

Forberedt

Advokaten sier at prosessen fremover ikke blir noe enklere.

– Han har heldigvis folk rundt seg, som gjør at han står på beina. Han har forberedt seg på saken og er klar til å møte i retten, fortsetter Vaag.

– Hva har han vært særlig opptatt av i denne perioden når det gjelder saken mot ham?

– Han har hatt et stort engasjement gjennom mange år, og så opplever han jo nå at deler av engasjementet, og han som person, blir sådd tvil om. Intensjonene hans, når det gjelder næringspolitikk, eldrepolitikk og barn, må man ikke så tvil om på bakgrunn av beskyldningene som er rettet mot ham, svarer advokaten.

– Han har krav på å bli behandlet som en uskyldig frem til man har en endelig dom, legger Vaag til.

les også Tiltalen mot Svein Ludvigsen: Forgrep seg mot asylsøker på Fylkeshuset

– Spørsmålet i denne saken er om han har misbrukt sin posisjon eller ikke. Å ikke erkjenne straffskyld etter tiltalen her, innebærer at han mener å ikke ha misbrukt noe tillitsforhold til noen av disse mennene, sier medforsvarer Per Zimmer.

– Bare gode intensjoner

Hva kan dere si om intensjonene bak kontakten med de fornærmede?

– Ludvigsen har bare hatt gode intensjoner med den kontakten. Han har ønsket å hjelpe dem, som han hjulpet veldig mange i sitt virke. Han har et personlig engasjement for ulike grupper i samfunnet, sier forsvarer Per Zimmer

– Han har ikke hatt noen onde hensikter. Han har ikke hatt noen tanker om at han skulle utnytte noen, sier Zimmer.

ÅSTED: Fylkeshuset i Troms er et av stedene der påtalemyndigheten mener at Svein Ludvigsen har forgrepet seg på en ung asylsøker. Foto: Terje Mortensen

– Er det sånn å forstå at han ikke bestrider seksuell omgang?

– Disse enkeltelementene, om hva han kommer til å si, det tror jeg ikke vi skal gå inn. I den ene eller andre retning. Det eneste vi kan si om det er at han kommer til å avgi en åpen og ærlig forklaring om sin kjennskap til disse tre, sier Vaag.

Publisert: 09.06.19 kl. 20:48