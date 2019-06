BOMFEIDE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går kraftig ut mot utsettelse av to veiprosjekter på Stortinget onsdag. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bompenge-voteringer utsatt: – Vanvittig

De to bompengeprosjektene som Stortinget skulle behandle og vedta onsdag, er utsatt.

Oppdatert nå nettopp







– Det er bare fordi Frp ikke vil stemme for bompengeprosjekter samtidig som de skal ha landsstyremøte, tordner Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

VG har fått bekreftet at presidentskapet har besluttet at de to veiprosjektene som etter planen skulle blir behandlet i Stortinget onsdag, er utsatt til 19. juni.

Stortinget skal behandle tre bompengesaker før sommeren: Finansiering og utbygging av E18 Langangen – Dørdal i Telemark, E6 Ulsberg – Melhus i Trøndelag og E6 Moelv – Øyer i Hedmark og Oppland.

Bompenge-debatten har rast, etter at det har blitt satt opp en rekke nye bomringer over hele landet. I denne VG-spesialen får du en løpende og oppdatert bom-oversikt der du bor.

– Vanvittig

Da presidentskapet skulle avgjøre spørsmålet om utsettelse, endte det med stemmelikhet – men ifølge VGs opplysninger brukte stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sin dobbeltstemme for å vedta utsettelsen. Dette har også nådd Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som er svært provosert:

– Jeg har nå fått vite at presidentskapet har behandlet saken og at utsettelsen ble vedtatt med dobbeltstemmen til Trøen. Det er vanvittig og jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn at dette skjer for å hindre at Frp må bli med på å stemme for bompengeprosjekter samme dag som de skal forsøke å tøffe seg og være mot bompenger på landsstyremøtet onsdag, sier Vedum til VG.

Han legger lite mellom:

– Disse sakene var klare til behandling og det har ikke vært noen grunn til å utsette dem. Her kunne Frp faktisk vist sin vilje til å kutte bompengeutgifter. I stedet skal de snakke om kutt på seminar. De skal altså som vanlig fortelle folk hvor stor motstandere de er av bompenger, i stedet for å vise i praksis at de stemmer mot. De holder på med et spill her, som nesten ikke er til å tro, sier Vedum.

Frp har ikke besvart VGs henvendelser.

Stekt kritisk til saksbehandlingen

Presidentskapet på Stortinget fikk beskjed om at det var et flertall i transportkomiteen, bestående av regjeringspartiene, som ønsket å utsette bompenge-avstemningene. Så stemte de tirsdag morgen over saken - uten at den var formelt behandlet i komiteen.

– Jeg er sterkt kritisk til at de begynner å endre på Stortingets forretningsorden når vi faktisk ikke har behandlet dette i den komiteen som avgir saken. Dette er et rent spill for galleriet, sier Bengt Fasteraune, som sitter i Transportkomiteen for Senterpartiet.

Han sier han vil gi tydelig beskjed om at han er sterkt kritisk til saksbehandlingen når transportkomiteen samler seg til komitémøte klokken 11, der saken skal diskuteres.

– Aldri vært med på

– Det er veldig overraskende, og var helt ukjent for oss før vi ble fortalt det, sier Sverre Myrli (Ap), som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

De avga nylig sin innstilling i sakene, og Myrli mener det er uvanlig at en sak blir utsatt når den er sendt videre fra komiteen.

– Vi er veldig i stuss. Jeg har vært på Stortinget i mange år, men dette har jeg aldri vært med på.

Myrli mener at Stortinget bør behandle bompengesakene på onsdag, slik planen har vært.

– Jeg håper ikke presidentskapet er så lite prinsippfaste at de aksepterer at interne hensyn i et parti skal styre Stortingets dagsorden, sier Myrli.

– Det lukter.

Leder Helge Orten (H) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite avviser at de har tatt hensyn til at de to voteringene ville skje samme dag som Frp skal behandle bomkrisen på sitt landsstyremøte.

– Vedum og andre kan spekulere så mye de vil, men det riktige er at flertallet i komiteen mener det er mest hensiktsmessig å samle behandlingen av de tre bompengeproposisjonene til en dag. Derfor er de utsatt og skal behandles samtidig, 19. juni.

Publisert: 04.06.19 kl. 10:30 Oppdatert: 04.06.19 kl. 10:49