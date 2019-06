FUNGERER IKKE: Au papir-ordningen skulle hovedsakelig være kulturutveksling, men har i stor grad blitt en ordning der familier kan importere billig hushjelp. Det er prinsipielt uheldig. Ønsker folk seg en hushjelp bør de betale prisen det koster for arbeidskraft i Norge, sier Sps Emilie Enger Mehl. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Au pair-saken: – Kallmyr har blitt offer for egen politikk

Flere politikere mener at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) må ta tak i regelverket etter au pair-saken, og peker på at ordningen er moden for å avvikles.

– Kallmyr har blitt offer for sin egen justis- og innvandringspolitikk, som gir seg utslag i strengest mulig tolkning av regelverket hos UDI, slett saksbehandling med lite rom for skjønn, og kort utreisefrist, sier Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Hvor vidt Kallmyr selv mener han har blitt offer for egen politikk, er uklart: Til VG sier justisdepartementet at han ikke ønsker å kommentere dette så lenge saken ligger til behandling hos UDI.

Au pair-ordningen har fått stor oppmerksomhet etter at Aftenposten forrige uke avslørte at au pairen til justisministerens familie hadde blitt utvist fra Norge 10. mai.

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener den filippinske kvinnen har arbeidet ulovlig hos justisministeren og brutt utlendingsloven, ved å jobbe for familien fra 22. august og frem til hun møtte opp hos politiet 12. oktober, for å levere ny dokumentasjon og søke om ny au pair-tillatelse.

Mener ordningen bør avvikles

Både Mehl og SVs Petter Eide mener au pair-ordningen ikke fungerer slik den skal. Eide mener ordningen bør avvikles.

– Ordningen har utviklet seg fra å være kulturutveksling til å bli en måte å skaffe seg billig arbeidskraft og hushjelp på. Sosialistisk venstreparti mener at hele ordningen, uavhengig av Kallmyrs situasjon, bør avvikles. Det er generelt for lett å utnytte. Ordningen er veldig sårbar, og med mye uklarheter per i dag. Det er flere gode argumenter for at dette ikke er en god ordning, sier Eide.

BØR AVVIKLES: Petter Eide (SV) tar til orde for at au pair-ordningen fjernes fullstendig. Foto: Helge Mikalsen

Ber Kallmyr rydde opp

Fredag ba Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik i et skriftlig spørsmål til Stortinget, om at Jøran Kallmyr (Frp) avklarer hva han vil gjøre for å rydde opp i reglene omkring au pair-ordningen.

– Det er Kallmyr sin egen oppfatning at regelverket er uklart, og at det visstnok er uenighet om hva reglene egentlig er, som gjør at reglene må klargjøres, sier Tajik til VG søndag.

BER OM OPPRYDNING: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen

Også hun mener ordningen er moden for å skrotes.

– Helst burde ordningen legges ned, slik Arbeiderpartiet har foreslått, men så lenge høyreregjeringen insisterer på å beholde den, må de nesten ta ansvar for at reglene er lette å følge. Ellers åpner de både for forvirring og misbruk.

SVs Eide mener også at vertsfamilien bør ansvarliggjøres tydeligere enn det de blir i dag.

– Debatten om Kallmyr-familien har vist at reglene er uklare, og at jentene er sårbare. I dette tilfellet vet vi ikke om au pairen har arbeidet og bodd ulovlig, men hun har blitt kastet ut av landet. Det gikk utover henne. SV mener generelt sett at vertsfamilien må ansvarliggjøres tydeligere enn i dag, sier Eide.

Uklar ordning

UDI sa til VG i forrige uke at det går frem av nettsiden deres at au pairen ikke skal flytte inn til vertsfamilien før søknaden er levert til politiet. Dette gjelder i prinsippet også når au pairen har byttet vertsfamilie, opplyste UDI.

Familien Kallmyr mottok imidlertid en annen beskjed fra byrået som formidlet kontakten dem og au pairen.

I en e-post til justisministerens kone skrev au pair-byrået at au pairen kunne flytte inn til familien, før hun startet å jobbe for dem.

E-POSTEN: Denne e-posten fikk Torunn Kallmyr fra au pair-byrået. Foto: Justisdepartementet

– UDI har i flere år sagt at hvis au pairen ikke har et annet sted å bo, kan man flytte til den kommende vertsfamilien. Man skal ikke begynne å jobbe før man har levert søknad til politiet, forklarer Natalia Ravn-Christensen i Energy Au Pair til VG onsdag.

Energy Au Pair håper nå at reglene om når au pairen får flytte inn endres.

Publisert: 02.06.19 kl. 22:20