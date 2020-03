UTSTYR: Flere norske kommuner melder om mangle på smittevernutstyr. Dette bilde er fra Askim legevakt i Indre Østfold, hvor de ansatte har satt opp et telt hvor de kan teste pasienter for coronavirus. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Norske kommuner trenger 1,8 millioner munnbind

De neste ukene vil kommunene trenge 1,8 millioner munnbind, og 5,2 millioner hansker. Det viser en oversikt over kommunenes behov for smittevernutstyr, som VG har fått tilgang til.

Helsedirektoratet har bedt fylkesmennene innrapportere behovet for smittevernutstyr i kommunene. VG har fått innsyn i oversiktene som er sendt fra alle landets fylker.

Oversikten viser hva slags smittevernutstyr kommunene selv mener de har behov for de kommende ukene. Tallene fra kommunene ble sendt fra Fylkesmannen i hver region til Helsedirektoratet 20. mars.

Tallene viser at fylkene til sammen trenger til sammen 7 millioner munnbind og hansker. Bare i Rogaland melder kommunene om et behov for over 120.000 munnbind:

Fylkesmennene presiserer at tallene er usikre. Fylkesmannen i Trøndelag skriver at «kommunene har lagt ulike forutsetninger til grunn for rapporteringen». Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Jan Helge Kaiser, skriver i en e-post til VG at beholdningen og behovet endrer seg fortløpende.

Også blant fastleger merkes mangelen på smittevernutstyr.

Fastlege og spesialist i allmennmedisin ved Lillestrøm legesenter, Marius Ryengen, sier til VG at de er i ferd med å gå tom for utstyr:

– Lillestrøm kommune startet opp en luftveisklinikk for pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn nå på fredag. Bare fire dager senere vurderer de å legge ned tilbudet på grunn av mangel på verneutstyr. Resultatet er at fastlegene nå må prioritere enda hardere, sier Ryengen.

STORT BEHOV: Det er behov for både vanlige kirurgiske munnbind og såkalte P3-masker, som du ser på bilde. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Fredag 20. mars skrev VG at 100.000 åndedrettsmasker ble flydd inn til et mottak nord for Oslo, til Helse Sør-Øst Forsyningssenter. Helse Sør-Øst har tatt over ansvaret for å koordinere innkjøp av smittevernsutstyr til hele Norge.

Statsminister Erna Solberg var til stedet da en million munnbind ble kjørt ut i trailere fra lagret til Helse Sør-Øst mandag denne uken. Solberg sa til NRK at det nå ser ut som om Norge har nok smittevernsutstyr i alle fall for en periode fremover.

– Jeg synes dette er veldig bra. Det har vært en av de kritiske punktene våre, sa statsministeren.

Men, ifølge VGs oversikt, trenger Troms og Finnmark og Oslo og Viken alene en million munnbind de kommende ukene:

Helse Sør-Øst har torsdag ikke villet svare på hvor stort lageret av smittevernsutstyr i Norge er. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, sier til VG at det er vanskelig å gå ut med tall:

– Etterspørselen etter smittevernutstyr er enorm fra hele verden. Prisene har gått opp. Vi har mottatt tilbud som er ti ganger høyere enn vanlig. Men det er ikke noe hinder, vi er bare ute etter å få tak i alt vi kan, sier Lofthus.

– Vi har god oversikt over hva som er ute i sykehusene, på sentrallagrene og vårt forsyningssenter. Men vi har fortsatt ikke gode tall fra kommunene, legger hun til.

– I ferd med å bli prekært

Fastlegene har slått alarm. Intensivsykepleierne har slått alarm. Over hele linja forteller helsepersonell at de mangler smittevernutstyr. VG har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse blant landets kommuner, hvor omtrent 70 kommuner svarte.

Flere skriver at deres største bekymring er tilgangen til smittevernutstyr og testutstyr:

– Det er i ferd med å bli prekært, sier kommunedirektør i Øvre Eiker kommune, Trude Andresen til VG.

Kommunen har 19.400 innbyggere og ligger i Viken fylke.

– Det er stadig behov, og vi har meldt inn dette til statlige myndigheter via Fylkesmannen. Likevel er det lite signaler tilbake om hva som kommer, når det kommer og hvordan utstyret skal fordeles, sier Andresen.

– Det er en stor bekymring for oss, sier Andresen.

Kommunen har fire bekreftet smittede. En person er innlagt på sykehus.

Vurderer rasjonering

Helse- og omsorgsleder i Evenes kommune i Nordland, Stine Fedreheim, sier kommunene tidligere har hatt problemer med forsyningen av smittevernsutstyr. I slutten av februar fikk de en bestilling kansellert, som følge leveranseproblemer.

– Vi har fått ny forsyning med hansker, og får snart hånddesinfeksjon, så det ser lysere ut nå. Situasjonen videre avhenger veldig av om vi får positive tester, sier Fedreheim.

Kommunen har etablert et eget lager for smittevernsutstyr. Kommunen har ca. 1300 innbyggere, og Fedreheim ser ikke bort fra at utstyr må rasjoneres:

– Jeg tror alle er bekymra for det som kommer. Per nå har lav smittespredning i Nordland. Jeg tror begrensningen og karantenereglene for innreisende fra sør-Norge har hjulpet, og er med på å beskytte små lokalsamfunn i nord-Norge.

Helsedirektoratet: Bekymret for smittevernsutstyr

Ifølge en rapport som ble lagt frem av Helsedirektoratet mandag denne uken er også direktoratet bekymret for «stor mangel» på smittevernsutstyr.

«Særlig er tilgangen til personlig smittevernutstyr for helsepersonell i mange av landets kommuner vurdert som vanskelig,» står det i rapporten.

Helsedirektoratet skriver at Norge må forberede seg på en knapphetssituasjon i tiden som kommer. Flere kommuner opplever forsyningsproblemer, og direktoratet har fått meldinger om at helsepersonell ikke vil møte på jobb som følge av mangel på verneutstyr, står det i rapporten.

«Lenger ut i forløpet i pandemien, med mange smittede som må ivaretas i kommunene, kan bemanningen bli en kritisk faktor. Både Covid-19 pasienter og andre pasientgrupper kan da bli skadelidende».

