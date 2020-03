SMITTE: 15. mars ble det kjent at en beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo døde som følge av coronaviruset. Foto: Frode Hansen

2500 helse-ansatte i Oslo kommune i karantene: – Det betyr at det er noen som ikke får hjelp

2500 ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem i Oslo kommune er i karantene. Nå kutter hjemmetjenesten ned på hjelp til hjemmeboende.

Nå nettopp

– Det kuttes en del i praktisk bistand. Folk som tidligere har fått dusjing, hjelp med renhold får nå mindre av dette, sier pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen til VG.

Kristensen tror kommunen vil stå overfor store bemanningsproblemer i tiden som kommer.

– Vi er i en krevende situasjon med håndtering av koronaviruset. Etter som pandemien utvikler seg kan det bli behov for å endre og prioritere tjenestene våre, sier seksjonsleder i byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Unni Hembre til VG.

Hun opplyser at 2500 ansatte i kommunens sykehjem og hjemmetjeneste er i karantene.

– Hindre smittespredning

Leder i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, Siri Follerås, sier til VG at de som jobber i hjemmetjenesten besøker mange hver dag. Også deres medlemmer melder fra om at det nå kuttes ned på antall vedtak, blant annet for å hindre smittespredning.

– Dette er et krisetiltak. Nå gjør man bare det mest nødvendige for at de ansatte skal slippe å gå til så veldig mange, sier Follerås.

Pasient- og brukerombud: Anne-Lise Kristensen Foto: Gisle Oddstad

– Det betyr at det er noen som ikke får hjelp. Enkelte eldre sier fra selv om at de ikke ønsker hjelp fra hjemmetjenesten fordi de er bekymret for smitte, sier hun.

Mette Nord, leder av Fagforbundet sentralt, mener det er bekymringsfullt.

– Hensikten er god, men det kan få alvorlige konsekvenser. Slike kutt må man vurdere grundig. Denne hjelpen har også et viktig sosialt aspekt, sier hun.

I Oslo er det de enkelte bydelene som har ansvaret for å yte hjemmetjenester. Oslo kommune sier at de ikke har fanget opp at bydelene systematisk kutter ned vedtak.

– Vi vet at enkelte bydeler har gitt informasjon til sine brukere, hvor de informerer om at det kan bli behov for å redusere tjenesten til den enkelte og at endringer kan skje uten at vedtaket formelt endres, sier Hembre i byrådsavdelingen.

– Mange diagnoser

I Norge er det et et politisk mål at flest mulig bor hjemme lengst mulig. Det innebærer at mange har høy alder, og at mottakerne av hjemmetjenestene har sammensatte sykdomsbilder som gjør dem ekstra utsatte ved smitte, understreker Nord i Fagforbundet.

– Eldre har mange diagnoser som i kombinasjon med coronaviruset ikke vil være spesielt gunstig, sier hun.

– Vi må sikre at eldre hjemmeboende med store helseplager får tilsyn og hjelp. Så lenge de bor hjemme, har man kontroll på hvem som går inn og ut derfra. Samtidig er de også ganske sårbare, sier Nord i Fagforbundet.

– Vi er ikke godt nok rustet

I helga ble det kjent at over 500 ansatte i sykehjemmene i Oslo er i karantene. Søndag meldte TV 2 at tolv av Oslos sykehjem hadde påvist smitte.

Det er bare et tidsspørsmål før vi vil få en økning i antall smittetilfeller i gruppen som mottar hjelp i hjemmet, mener Sykepleierforbundet.

– Det er nok stille før stormen, sier Fylkesleder i Oslo, Line Orlund.

Den gjennomgående bekymringen blant medlemmene i Fagforbundet er fremdeles mangel på smittevernutstyr.

– Vi er ikke godt nok rustet for det som kreves i den situasjonen vi nå er i. Det er det etterlatte inntrykket, sier Nord.

Publisert: 25.03.20 kl. 19:32

