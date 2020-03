BER RAYMOND BLA OPP: Høyres Øystein Sundelin ber byrådsleder Raymond Johansen bla opp for å hjelpe byens selskaper. Foto: Hans Jordheim, E24.

Ap-Raymond nekter å droppe eiendomsskatt for å gi corona-hjelp

Onsdag forfaller årets første innbetaling av eiendomsskatt i hovedstaden. Høyre ber byrådsleder Raymond Johansen ta regningen for næringslivet. Pris: 500 millioner kroner. Johansen nekter.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg synes Raymond og Oslo kommune har gjort mye bra for å begrense smitte i Oslo, men alt for lite for å redde arbeidsplasser i coronautsatte virksomheter.

Onsdag er det forfall på den første av fire eiendomsskatt-regninger på 250 millioner kroner til næringslivet i Oslo. Den regningen må Raymond ta. Dette er en kjempedugnad, og byrådet må også stille opp med penger, sier gruppeleder Øystein Sundelin i Høyres bystyregruppe.

Byrådet har slakket på reglene, som gjør det billigere å be om utsatt innbetaling av eiendomsskatten, ved å senke strafferenten fra 9,5 til tre prosent for forsinket innbetaling. Men Sundelin krever mye mer.

– Det hjelper ikke stengt restauranter og butikker uten inntekt, og at strafferenten for ikke å betale eiendomsskatt er satt ned til tre prosent. Det siste Oslos over 90.000 ulike virksomheter trenger i år er en milliardregning på eiendomsskatt, sier Sundelin.

Han viser til at Oslo-folkets innbetalinger av eiendomsskatt er beregnet til rundt 1,6 mrd i 2020, hvorav rundt en milliard kommer fra næringslivet.

Det er ikke bare det første forfallet han mener kommunen bør ta.

– Vi ber Johansen derfor droppe all eiendomsskatt frem til sommeren for næringslivet.

– Samlet 500 millioner kroner. En slik skattelette på næringseiendom og maskiner er nødvendig for å sikre våre bedrifter og arbeidsplasser, sier Sundelin.

Flere tiltak

Han skryter også av byrådslederen, men ber om mer gass.

– I helgen viste Raymond handlekraft da han innførte skjenkeforbud i løpet av noen timer. Nå må han gjøre det samme for å forhindre at nesten 18.000 ansatte bare i serveringsbransjen sendes på dør for å klare seg på dagpenger.

–Han bør også droppe kommunal husleie til næringsdrivende i minimum to måneder og utsette innbetaling av alle kommunale avgifter til 25.mai. Leie av kommunal grunn bør gjøres gratis ut året.

Her kan du lese noen andre tiltak Oslo Høyre ber om at gjennomføres i Oslo:

Andre tiltak Byrådet bør fremskynde beslutninger som kan styrke næringslivet i Oslo, som byggesaker, skjenkebevilling til nye steder, opprettholde konsulentavtaler kommunen har, tilby lærlingplasser i kommunen innen reiseliv osv.

Alle tilskudd som kommunen har gitt til idretten og frivillige organisasjoner for inneværende år kan beholdes av mottakerne, uavhengig av om arrangementer eller aktivitet gjennomføres eller ikke.

Innfør ekstraordinært renhold av bysykler og kollektivtransport for å forebygge smitte.

Oslo kommune bør legge press på Staten for å fremskynde Fornebubanen, ny t-banetunnel gjennom sentrum og andre større investeringer i Oslo-området. Vis mer

Raymond Johansen nekter å gi etter for kravene.

– Vi må strekke oss langt for å hjelpe de som sliter mest. Da er det ikke sikkert at reduserte kostnader for gårdeierne i Oslo er det mest målrettede grepet. Dette er ikke tiden for å bruke flere hundre millioner kroner på et tiltak vi ikke vet om treffer de delene av næringslivet som trenger det mest, sier han.

Peker på Staten

Byrådslederen sier det kan bli krevende økonomi for kommunen.

– I Oslo forventer vi nå både kraftig reduserte inntekter, og betydelige ekstrakostnader som følge av koronautbruddet. I motsetning til staten har vi ikke et oljefond vi kan ta av når det skorter på.

Han spør hvilke tjenester Sundelin vil kutte for å frigjøre midler til å droppe eiendomsskatt for næringsbygg og viser til at Oslo kommune handler varer- og tjenester for 27 milliarder i året.

– Vi skal fortsette å etterspørre varer og tjenester, slik bidrar vi til å holde hjulene i gang. Dette er nok vårt viktigste virkemiddel for å støtte opp om vårt lokale næringsliv.

Han peker på Staten.

– Jeg vil oppfordre Sundelin til å ta dette opp med sitt eget parti i regjering. Det er staten som sitter på virkemidler som virkelig kan monne. Nå er det viktig at vi får raskest mulig avklaringer på hvilken støtte staten vil gi til kommunene. Vi kan ikke uten videre si fra oss mange hundre millioner kroner av kommunens inntekter i en så krevende situasjon, sier Johansen.

Publisert: 24.03.20 kl. 21:51

Fra andre aviser