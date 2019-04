Fikk ikke kjøpe mobiltelefon på Finn.no – troppet opp på døren

Politiet rykket fredag kveld ut til en privatadresse i Sandefjord etter at en mann som ikke hadde fått kjøpe en mobiltelefon gjennom Finn.no dukket opp hjemme hos kvinnen som hadde den til salgs.

Nå nettopp







– Det var en dame som la ut telefonen sin for salg, men avslo salget overfor den aktuelle kjøperen. Det står ikke noe om grunnen, men det er vel ofte slik at budene ikke er høye nok, sier operasjonsleder Tor-Egil Groth til VG.

Men mannen hadde tydeligvis lagt sin elsk på mobiltelefonen, og tok ikke et nei for et nei. Kort tid etter at kvinnen hadde avslått salget dukket kjøperen opp utenfor huset til kvinnen.

– Hun følte at situasjonen var litt skremmende og tok kontakt med politiet , sier operasjonslederen.

Det var Dagbladet som omtale den noe spesielle episoden først.

– Det hender jo at det er uoverensstemmelser i forbindelse med kjøp og salg, men dette var i overkant pågående og originalt, sier Groth.

Han kan ikke svare på hvorfor kjøperen valgte å troppe opp hvis kvinnen.

– Men hvis salget er avslått og du kommer på døren, så er jo det litt spesielt.

Kjøperen hadde forsvunnet da politiet ankom stedet, og han var heller ikke å treffe på i nærområdet.

Groth forteller at det er kvinnen som eventuelt må anmelde forholdet, men at hun ikke skal ha et ønske om det, slik situasjonen er nå.

– Hvis hun følte situasjonen som truende, så er det opp til henne, sier han.

Publisert: 05.04.19 kl. 19:44