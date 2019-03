SNUOPERASJON: – Russen må tåle negativ medieomtale, og vi håper at omsorgsknuten også skal bidra til å snu identiteten til russen til noe positivt, sier russepresident Marin Aktmyr ved Frogn videregående skole. Her er han flankert av knutesjefene Vilde Antonsen (blå lue) og Tinne Bugge. Foto: Privat

Innfører «omsorgsknute» i russeluen

Follo-russen håper at omsorgsknuten kan føre til tusenvis av timer med frivillig og gratis eldreomsorg.

– Vi har alle besteforeldre vi er glade i, og det er hyggelige å gi noe tilbake. Det er denne generasjonen som har bygget velferdsstaten og faktisk er årsaken til at vi kan være russ, sier russepresident Marin Aktmyr ved Frogn videregående skole.

Follo-russen er trolig først i Norge med en time frivillig eldreomsorg på timeplanen. For dette får de en liten engel til å henge i russeluen.

Kontaktet russen

Russepresidenten og hans styre, inkludert knutesjefene Tinne Bugten og Vilde Antonsen, håper nå på at den lille engelen vil «fly» over hele landet.

– Det er kanskje for sent for årets kull, men vi håper det blir full oppslutning fra og med neste års russekull, sier Aktmyr.

Svein-Tore Kræmer i serviceteamet ved Ullerud Helsebygg i Drøbak kom på ideen om den nye russeknuten. Serviceteamet tilrettelegger aktiviteter for de eldre på sykehjemmet og i bofellesskapet.

ENKELEN: Dette er omsorgsengelen som skal henges i russeluen. Foto: Martin Aktmyr

Over 100 påmeldt

– En del av det vi ha lest om russen det siste årene har vært negativt, så hvorfor ikke utfordre russen på å sette av en time til frivillig omsorgsarbeid for de eldre, tenkte jeg.

Over 100 russ er påmeldt, men vi tror flere vil melde seg på eetter hvert, påpeker Aktmyr.

– Tenk hvor fantastisk det vil være dersom russen hvert år bidrar med utallige tusen timer gratis omsorgsarbeid for våre eldre, sier Svein-Tore Kræmer.

Publisert: 31.03.19 kl. 15:25