TELLE, TELLE: Kretsen rundt Torgeir Knag Fylkesnes har foretatt en telling som gir ham 110–52-ledelse blant delegatene som har bestemt seg. Han trenger 105 for å få flertall som nestleder i SV. Foto: Gisle Oddstad

Han seiler opp som ny topp i SV

GARDERMOEN (VG) Torgeir Knag Fylkesnes (43) har et overtak i kampen om å bli nestleder i SV. Men Kari Elisabeth Kaski sier deres tall viser at hun har flertall.

Mindre enn 10 minutter siden







De fleste har hittil lagt til grunn at det ligger an til å bli utrolig jevnt i voteringen mellom de to nestlederkandidatene Kari Elisabeth Kaski (31) og noe mer ukjente Torgeir Knag Fylkesnes .

Men VG har gjennom en kartlegging av delegasjoner, sentralstyret, landsstyret og Sosialistisk Ungdom, kommet frem til at Torgeir Knag Fylkesnes ligger best an til å vinne nestlederdramaet i SV lørdag ettermiddag.

Det er 209 stemmeberettigede på landsmøtet til Venstre. Det betyr at kandidatene trenger 105 stemmer for å bli valgt.

Ifølge VGs opptelling, har Fylkesnes støtte fra 98 delegater, mens Kaski har 73.

Men Kaski sier at deres telling viser at hun ligger an til å vinne.

– Våre tall viser at jeg har flertall, sier hun til VG lørdag formiddag.

Det får støttespillerne til Fylkesnes til å reagere med vantro. De har ikke ønsket å gå ut med noe tall, men når hun gjør det bekrefter en i Fylkesnes-leiren at deres oversikt over dem som har bestemt seg, viser at omtrent 110 delegater støtter Fylkesnes, og rundt 50 støtter Kaski.

Fylkesnes vil ikke kommentere tallene konkret, men:

– Jeg har opplevd økende støtte til det jeg representerer, sier han.

les også Nestlederduell: Disse to vil ta over styringen i SV

Mange usikkerhetsmomenter

VGs tall er konservative sammenlignet med tallene fra Fylkesnes kretsen. En viktig årsak kan være at det i flere delegasjoner er stor usikkerhet.

Voteringen er dessuten hemmelig.

Hvis Kaski skal bli valgt, må hun samle mange av dem som ikke har bestemt seg, eller overbevise mange av dem som er forventet å stemme på Fylkenes, til å stemme på henne.

Et usikkerhetsmoment som kan tale til Kaskis fordel, er at Sosialistisk Ungdom (SU) i stor grad støtter henne. De har åtte direktevalgte delegater, men samlet er det 31 SU-ere blant de stemmeberettigede, fordi de har mange delegater i de ordinære fylkesdelegasjonene.

Etter hva VG forstår har Kaski støtte fra rundt 75 prosent av SU-erne. De kan bli tungen på vektskålen, hvis Kaski greier å kapre de usikre delegatene.

Et annet usikkerhetsmoment, er at omtrent en tredjedel av delegatene på landsmøtet er på sitt første landsmøte. Det blir i Kaski-leiren fremholdt at ferske delegater i større grad kan ombestemme seg, og være mer usikre.

les også Dødt løp før valgthriller i SV

Avgjøres lørdag

Fredag brukte både Kaski og Fylkesnes tiden til å dra rundt på landsmøtehotellet og møte de ulike delegasjonene og tale sin sak.

VG var til stede da Kaski møtte delegasjonen fra Vestfold, hvor hun engasjert fortalte om hvilken vei partiet bør gå. Hun vektla blant annet at hun er en sterk feminist, og har snakket mye om å bygge organisasjonen.

Opplegget var åpent og organisert og delegasjonene sørget for at begge kandidatene fikk fremføre sitt budskap.

Fylkesnes har vektlagt næringspolitikk og å breie ut partiet i sin valgkamp.

Les VGs nestlederduell

I formiddag skal SVs valgkomité legge frem sin innstilling for nestledervalget. Forrige gang de gjorde det, fikk Kaski og Fylkesnes tre stemmer hver, av seks stemmer.

Denne gangen sitter syv personer i valgkomiteen, og det er ventet at stillingen blir 4/3 til én av kandidatene. Selve valget, skal etter planen avholdes lørdag ettermiddag, klokken 1700.

les også «Kjedelige» SVs opptur

Forskjeller

I flere av fylkene har det vært lett å finne fordelingen av støttespillere for de to. I andre er det vanskeligere.

De to store fylkene, Oslo og nye Viken, har så mange mandater at de kan bli avgjørende.

Kaski har stor støtte i Oslo, som har 30 av 209 stemmeberettigede. VG har lagt til grunn 27–3 i hennes favør blant SV-delegatene i hovedstaden i vår telling.

I Viken er det stor usikkerhet, hvor de usikre faktisk virker å være i flertall: Rundt 25 prosent støtter Kaski og Fylkesnes, mens halvparten er usikre før ettermiddagens valg.

Kaskis utfordring er at hun trenger å vinne veldig mange av de usikre, både i Viken og andre fylker.

Ifølge VGs oversikt trenger Fylkesnes bare syv av de 38 usikre for å vinne, hvis de som er forventet å stemme på ham, ikke vender ham ryggen i løpet av lørdagen.

Publisert: 30.03.19 kl. 10:13