FJERNER LISENSEN: Heretter skal du betale NRK-lisensen over skatteseddelen. Foto: Therese Alice Sanne

Skei Grande: Bytter NRK-lisens med avgift

DRAMMEN (VG) All mediestøtte vil fra 2020 fordeles fra én felles pott. NRK-lisensen forsvinner og en ny avgift over skatteseddelen innføres.

Redaktører, journalister og fotografer fra landets lokalaviser er samlet på Scandic hotell i Drammen i forbindelse med landsmøtet til Landslaget til lokalaviser. Dit er også kulturminister Trine Skei Grande på vei.

Nyheten om NRK-lisensen presenteres i forbindelse med Mediemeldingen som det har blitt jobbet med i to år og som blir lagt frem i formiddag.

– I en tid med raske endringer er det avgjørende for mediebransjen at man ser de politiske virkemidlene i et helhetlig og langsiktig perspektiv, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Inn på skatteseddelen

Samtidig har det lenge vært kjent at NRK-lisensen forsvinner, noe som ble bekreftet da Mediemeldingen ble lagt frem. Lisensen blir erstattet med en avgift over skatteseddelen.

Ifølge en pressemelding fra Kulturdepartementet skal denne «ha en tydelig sosial profil, samtidig som den ivaretar og gjør det lettere å forutse NRKs økonomi».

– Vi skal ha en sterk allmennkringkaster, men vi må også passe på at NRK ikke svekker grunnlaget til de andre medieaktørene. Vi legger til et punkt i NRK-plakaten om at NRK skal ha særskilt ansvar for å dekke tema og geografiske områder med lav oppmerksomhet, heter det fra statsråd Grande i pressemeldingen.

FrP-leder Siv Jensen uttrykker tilfredshet overfor VG for at NRK-lisensen nå forsvinner, noe hennes parti har kjempet for i ti år, sier hun.

- NRK kommer til å finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet og betales over skatteseddelen. Resultatet blir en mer rettferdig ordning der enslige og folk med lav inntekt betaler langt mindre. Endringen vil forenkle og redusere innkrevingskostnadene, sier Jensen til VG, og legger til;

- De som i dag betaler lite eller ingen skatt, for eksempel minstepensjonister, får ingen økt skatt og får dermed økt kjøpekraften sin med 3039 kr. Det er jeg veldig glad for, sier Jensen.

Risiko for selvstendighet

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen advarer overfor NTB mot risikoen en slik finansiering kan ha for NRKs selvstendighet.

– Det er ingen hemmelighet at NRK har vært skeptisk til statsbudsjettsfinansiering. Fra enkelte andre land har vi sett at finansiering over statsbudsjettet har gitt mindre stabilitet og hyppige endringer med tanke på både stabilitet og økonomi, sier Eriksen til NTB og legger til at NRKs redaksjonelle selvstendighet er helt grunnleggende for at NRK skal ha tillit hos folk.

– Nettopp fordi NRK er 100 prosent eid av staten og kulturministeren er generalforsamling, er vi sårbare, mener han.

NRKs lisensavdeling ligger i Mo i Rana. Der står nå 100 arbeidsplasser i fare, selv om Regjeringen har sagt at det vil opprettes nye arbeidsplasser ved Nasjonalbibliotekets avdeling i samme by.

