Politiet reagerte på russen etter søppelkaos

Lørdag kveld samlet mellom 600–800 russ seg for å feste på Vaulen badeplass i Stavanger. Da festen var over lå et hav av søppel igjen.

Mellom 600 og 800 russ og rundt 40 russebiler hadde lørdag kveld samlet seg for å feste på Vaulen badeplass i Stavanger .

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

– Vi ble møtt av et fryktelig søppelhav der nede. Det var knust glass, ulmebrann bossdunker og en voldshendelse, sier politioverbetjent Torstein Soma til avisen.

Da politiet kom til stranden tømte de området for folk og russebiler, men tilbake lå det store mengder søppel.

– Vi fikk melding rett før klokken 22 om at det var en del bråk fra badeplassen. Vi rykket ut med en patrulje, men de ba raskt om forsterkninger fordi det var så mange russ, sier operasjonsleder Brit Randulff til VG.

LIGGER STRØDD: Knust glass, plastposer og annet søppel lå igjen etter russens festligheter. Foto: POLITIET

Politiet oppfordret russen til å rydde stranden søndag. Flere russ tok politiets oppfordring, og var tilbake på plassen for å rydde etter gårsdagens festligheter. Klokken 12.45 ringte russen inn til Stavanger Aftenblad og fortalte at badeplassen var ferdig ryddet.

Operasjonsleder Randulff sier politiet opplever at russen har blitt flinkere til å rydde etter seg de siste årene.

Politiet forteller til Stavanger Aftenblad at trenden med russebusser har resultert i at russen oftere enn før samler seg på både badeplasser og parkeringsplasser i distriktet for å feste.

