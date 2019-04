LØSLATT: Her er Mikhail Botsjkarev på vei ut av Oslo fengsel, etter at han ble løslatt 19. oktober i fjor. Foto: Gøran Bohlin

Spionsaken mot Mikhail Botsjkarev ferdig etterforsket

Russeren Mikhail Botsjkarev ble pågrepet av PST etter å ha utvist mistenkelig atferd under et IT-seminar på Stortinget. Hvis saken blir henlagt, vil han søke erstatning.

– Slik jeg ser saken blir den henlagt. PST har ikke funnet et eneste bevis som fastslår at han har gjort noe ulovlig. Han har gitt grundige forklaringer uten å ha dokumentinnsyn, sier forsvarer Hege Aakre.

PST, ved seniorrådgiver Martin Bernsen, bekrefter at saken er ferdig etterforsket og at politiadvokat Kathrine Tonstad har sendt sin innstilling til Riksadvokaten, som skal avgjøre om det blir tiltale eller ei.

Den russiske storavisen Kommersant spekulerer nå i om det foreligger en avtale mellom Norge og Russland som følge av Botsjkarev-saken. Avisen antyder at det angivelig «kan eksistere en avtale» som følge av den saken, der president Vladimir Putin kan benåde Frode Berg etter at han er dømt.

– Dette har jeg ikke kjennskap til. Jeg vil påpeke at grunnen til at han slapp ut av fengsel var at en norsk dommer mente at det ikke var nok mistankegrunnlag i saken til å holde han videre fengslet, sier Botsjkarevs forsvarer til VG.

21. september ble Botsjkarev pågrepet siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Botsjkarev ble løslatt 19. oktober, etter å ha sittet i varetekt i fire uker. Da mente Oslo tingrett at det ikke lenger var tilstrekkelig grunn til å holde russeren i varetekt. Botsjkarev spaserte ut av Oslo tingrett, og forlot stedet i en russisk ambassadebil.

PÅ VEI BORT: Her sitter Mikhail Botsjkarev i baksetet av en russisk ambassadebil. Foto: GORAN BOHLIN

Håper på unnskyldning

Samme dag krevde Russland en norsk unnskyldning i saken.

– Jeg visste at det ville gå bra, fordi jeg er helt uskyldig. De absurde anklagene var grunnløse, uttalte han ifølge nyhetsbyrået TASS.

– Hvis resultatet blir noe annet enn «intet straffbart forhold bevist» kommer vi til å klage på det, sier Aakre om Riksadvokatens avgjørelse.

– Hva vet Botsjkarev om den pågående prosessen?

– Han er forberedt på at det går mot henleggelse. Da kommer vi til å be om erstatning. Han satt i varetekt i en hel måned. Det var mye uønsket oppmerksomhet i mediene verden over og han håper på en unnskyldning, sier Aakre.

Mistenkelig oppførsel

Mikhail Botsjkarev, en IT-rådgiver ansatt hos det russiske parlamentet, ble invitert til Stortinget i forbindelse med et seminar om datasikkerhet.

– Han ble invitert hit i jobbsammenheng, og så oppstår en slik situasjon. En automatisk mistenkeliggjøring fordi han er russisk. Det synes han og ambassaden er uheldig, sier Aakre.

I RETTEN: Her er forsvarer Hege Aakre sammen med Mikhail Botsjkarev i Oslo tingrett. Foto: Tore Kristiansen

Forsvareren opplyser at det var en ansatt på Stortinget som syntes Botsjkarev oppførte seg «litt mistenkelig» fordi han skulle ta kopi av noen reisedokumenter, som han trengte til reiseregnskapet sitt.

Den stortingsansatte meldte fra til sin overordne om underlig atferd.

I et avhør skal den ansatte ha uttalt at Botsjkarev «tross alt var russisk». Kvinnen skal ha hevdet at mannen prøvde å ta til seg adgangskortet hennes, ifølge Aakre.

– Men der har de to en ulik oppfatning av situasjonen. Han mente ikke å ta dette kortet, men noen skal ha lurt på om han hadde utstyr på kroppen som kunne lese av dette kortet, sier Aakre.

Full spaning

Dagen etter denne varslingen satte PST igang full spaning, ifølge Aakre.

– Spanerne plukket også opp ting som de mente virket mistenkelig. Man noterte seg at han gikk inn på toalettet ofte, men det hadde han en helsemessig forklaring på, sier Aakre.

Hun opplyser også at Botsjkarev tok opp foredragene under seminaret på video.

PRINTERNEKT: Stortinget innførte printernekt etter pågripelsen av Mikhail Botsjkarev. Foto: Oda Leraan Skjetne

– Det gjorde han fordi han ikke er så god i engelsk. Han ville kanskje se dem på nytt, eller få dem oversatt. Dette kunne jo også bli oppfattet som rart og at han virket uinteressert i foredragene, men dette hadde språklige forklaringer, sier Aakre.

Den hemmelige sikkerhetstjenesten fulgte mannen så lenge de kunne, og han ble pågrepet etter å ha gått forbi passkontrollen på Oslo lufthavn.

De gikk til pågripelse på grunn av meldingene om mistenkelig atferd og agerte slik de gjorde så de fikk undersøkt saken før Botsjkarev forlot landet.

Han var da mistenkt for å ha «samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler» inne på Stortinget.

I PSTs trusselvurdering for 2018 fremgår det at det anstrengte sikkerhetspolitiske forholdet mellom Russland og Vesten skaper behov for etterretning om norske om det norske forsvarets installasjoner, virksomheter og personell.

Publisert: 03.04.19 kl. 11:29